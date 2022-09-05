«Я научилась спать стоя в автобусе»

Алексей Волошин соглашается с Анной Касьян и отмечает отдаленность районов от центра города: «Пришахтинск и Майкудук по сути разные города-спутники, все же являющиеся частью Караганды. Такая агломерация внутри агломерации. Связь между ними только автомобильная».

Мы разговариваем в офисе Центра Урбанистики, который находится в «золотом квадрате». По словам архитекторов, это район исторических застроек 30-50-х годов — еще сталинского периода. За ним следуют хрущевские и брежневские. Кроме разрывов архитектурных стилей, есть и разрывы инфраструктурные, вызванные железной дорогой, промышленной зоной и частными территориями: «Только после всех этих разрывов идет новый район. То есть это из кусочков лоскутное одеяло. Все по кусочкам разбросано. Куски связаны только общественным транспортом или автомобилями», — говорит Волошин.

Для того, чтобы из отеля дойти до старого центра, в котором мы остановились, нужно пересечь путепровод над вокзалом. На нем нет тротуара, более того, по мосту проходят кабели, которые могут быть опасны для пешеходов. Как потом оказалось, по этому путепроводу запрещено ходить, но предупреждающих знаков там нет. Несмотря на опасность и неудобство, люди активно пользуются мостом, так как это единственный быстрый способ пересечь железнодорожные пути пешком.

«В Караганде есть всего четыре путепровода для пересечения железной дороги и они все предназначены для машин. Самый главный находится по Бухар Жырау. Рядом вокзал и очень популярный рынок «Шыгыс». Чтобы попасть на ту сторону, нужно в любом случае ехать на автобусе или идти по техническому коридору», – говорит Касьян.

Алексей добавляет, что у людей нет выбора и они рискуют жизнью: «Люди переходят через две полосы дороги, пытаясь подойти к мосту или сойдя с него. Там нет пешеходных переходов. Возможно, кому-то проще пройти по мосту, чем идти на остановку, сесть на автобус, проехать еще километра два и потом в обратную обходить. Особенно летом много людей ходят по путепроводу с маленькими детьми, с велосипедами. Технически тротуар там для того чтобы обслуживать фонари. Есть очень старый полуразвалившийся пешеходный переход, но до него еще нужно добраться. Нужно перепрыгнуть через забор, не упасть в дырку в заборе, пройти через кушары и заправку. Там грязно и шумно. А на других мостах пройти нельзя».

Эксперты говорят, что они предлагали сделать пешеходные переходы или светофоры у мостов, но «невозможно легализовать то, что запрещено». Предлагалась и «шальная» идея пристроить дополнительную полосу, но мосты старые и потребуется полная реконструкция, дополнительные колонны, в общем, сложные инженерные решения. По словам Волошина, в Генплане заложены два моста, но они будут автомобильными. Постройке пешеходного моста мешает промышленная зона вокруг железной дороги.

Активистка Азиза Таласпаева считает Караганду неудобной для пешеходов: «Город становится еще более автоцентричным, это проблема всего Казахстана, но у Караганды особая боль. Город переезжал, эвакуировался. А наша железная дорога появилась раньше чем сам город. Тут соединились Турксиб и Транссибирская железнодорожная магистраль, поэтому прямо по центру города проходит международная многопутная железная дорога республиканского масштаба. На ней превалируют выгодные для города грузовые перевозки. Из-за эвакуации развитие города пошло на восток, появился феномен районов как отдельных островков: юго-восток – это где-то там за железной дорогой; Майкудук – где-то там на северо-востоке вдоль железной дороги; Фёдоровка – тоже. Все наши районы как шашлык нанизаны на эту железную дорогу, а проблема заключается в том, что нельзя добраться из одного района до другого пешком».