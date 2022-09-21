Памятник преткновения

Еще в феврале 2021 года был представлен проект строительства нового терминала, стоимость которого оценивается в 150 миллионов евро. Если он будет осуществлен, то общая площадь терминала составит 55 тысяч квадратных метров, а пассажиропоток увеличится до 6 миллионов человек в год. Но этим планам мешает памятник архитектуры местного значения. Сейчас продолжаются обсуждения, в ходе которых TAV Airports Holding настаивает на переносе здания в другое место, а общественники выступают против, взывая к закону:

«Здание, которое мы защищаем, имеет статус памятника, существует во всех списках памятников архитектуры и культуры местного значения, и как образец довоенной постройки должен сохраняться на своем месте, – считает Эмина Кужамуратова, активистка города и архитектор по образованию. – Единственное, что к нему можно применить – это только его реставрацию, никаких разговоров о сносе или переносе просто не может быть. То, что нам предлагают новый терминал с большой проходимостью и вместимостью – это очень хорошо, мы, как все горожане, нуждаемся в таком транспортном хабе, однако, это не означает, что нужно сносить все подряд, расчищать территорию, чтобы поставить очередную коробку. Из тех проектов, которые предлагает застройщик, один страшнее другого, я считаю, что наш город заслуживает хороших воздушных ворот, мы все-таки и сам по себе город, и горожане, и вообще Казахстан – не последняя страна в этом мире, для того, чтобы пользоваться типовыми проектами. Надо с уважением относиться и к местной культуре».