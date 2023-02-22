«Мы не можем все города Казахстана превратить в одну «коллективную» Астану»

В интервью нам три года назад ты говорил, что идея старого города в Астане не популярна. Изменилось ли с тех пор что-то?

Я думаю, что изменилось. В целом, если делиться каким-то ощущениями и наблюдениями, то тема старого города не перестала быть актуальной, скорее наоборот. Но в связи с ситуацией в мире, например, прогрессивная часть общества больше говорит о деколонизации и вопрос наследия становится еще острее. О том, что есть наследие, какое наследие хорошее или плохое, что нужно сохранять. Но, тем не менее, даже если вопросы обострились, то они как бы еще больше актуализировали вообще работу с объектами историко-культурного наследия в Казахстане. И здесь мы сейчас как подошли к тому моменту, когда уже этот вопрос нельзя откладывать, его нужно больше обсуждать. Но запрос людей на старину всегда есть, потому что это черта любого общества. Чем старше становится общество, тем больше у него накапливаются социальный, культурный капитал. Запрос на историческую память в Казахстане очень высокий. Трансляторами и акторами исторической памяти являются как раз-таки памятники истории, культуры, архитектуры, поэтому мы не можем работать с ним, не изучать, не сохранять и не переосмыслять.

С чем ты связываешь такой высокий запрос на историческую память?

Казахстан — молодое государство мы последние 30 лет пытаемся ответить на вопросы: кто мы как общество, кто мы как нация, и в этой связи, если смотреть на предыдущую историю, до независимости, был большой период, когда большая часть горожан была лишена права на историческую память. То есть, история переписывалась, исторические памятники сносились и последние 30 лет мы вроде бы теоретически получили это право на историческую память, но то, как это право реализуется, то, как мы работаем с этим наследием – это уже вопрос другой, тут много разных аспектов. Но я думаю, что как раз результат того, что за 30 лет мы, наверное, еще не сумели ответить на вопрос, кто мы как нация. И пытаясь ответить на вопрос «куда мы движемся», мы еще должны параллельно отвечать на вопрос «откуда мы движемся» и в какой исторический момент мы сейчас живем. Я думаю, что люди это ощущают, подсознательно у всех есть тяготение к изучению собственной семейной истории, личного прошлого и прошлого страны, потому что это всегда неотделимо. То есть мы можем говорить, что мы боремся за сохранение какого-то музея или парка возле дома, потому что он дорог нашим личным воспоминаниям, но в то же время — это часть городской истории и истории страны. Это всё часть одного целого.