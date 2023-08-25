Как проходит ремонт Национальной Академии наук в Алматы

Здание Академии наук проектировалось в послевоенный период в Москве, эскизный проект выполнил известный архитектор Алексей Щусев, автор мавзолея Ленина в Москве. Здание академии строилось с 1951 по 1957 год. Местной координацией и проектированием руководил архитектор Николай Простаков.

Архитекторы Адильжан Псяев и Давид Каминский отмечают, что здание — это композиционный центр площади по оси улицы Валиханова. Первоначальный образ сооружения, выполненный Щусевым, был резко раскритикован за архаичность облика. Впоследствии вокруг здания предусматривалось создание полноценного академгородка, но эти планы так и не сбылись.

Первоначальный проект включал здание для Академии и ее учреждений, и занимал только северную часть отведенного участка. А в 1972-1981 годах у Академии наук появилась пристройка, в которой хотели разместить главную редакцию Казахской советской энциклопедии и книгохранилище. Позднее в южной части построили дом ученых. Архитекторами проекта выступил в том числе советский и казахстанский архитектор Алмас Ордабаев.

В 1980 году здание Академии наук было внесено в список памятников республиканского значения. В 2016 году у нас на сайте выходил большой фоторепортаж о нем.