Как проходит ремонт Национальной Академии наук в Алматы

Летом компания Qazaq Stroy объявила, что по собственной инициативе и на собственные средства начала работы по капитальному ремонту и реставрации Национальной Академии наук Республики Казахстан в Алматы. Работы продолжатся до конца следующего года.
Власть обратилась в компанию сразу после анонса реставрации в июне, попросив предоставить документы по ремонту. После долгих переговоров, уже в августе, журналисты Власти вместе с архитекторами Адильжаном Псяевым и Давидом Камински посетили здание памятника республиканского значения, чтобы узнать, какие изменения ждут Академию наук.
Здание Академии наук проектировалось в послевоенный период в Москве, эскизный проект выполнил известный архитектор Алексей Щусев, автор мавзолея Ленина в Москве. Здание академии строилось с 1951 по 1957 год. Местной координацией и проектированием руководил архитектор Николай Простаков.
Архитекторы Адильжан Псяев и Давид Каминский отмечают, что здание — это композиционный центр площади по оси улицы Валиханова. Первоначальный образ сооружения, выполненный Щусевым, был резко раскритикован за архаичность облика. Впоследствии вокруг здания предусматривалось создание полноценного академгородка, но эти планы так и не сбылись.
Первоначальный проект включал здание для Академии и ее учреждений, и занимал только северную часть отведенного участка. А в 1972-1981 годах у Академии наук появилась пристройка, в которой хотели разместить главную редакцию Казахской советской энциклопедии и книгохранилище. Позднее в южной части построили дом ученых. Архитекторами проекта выступил в том числе советский и казахстанский архитектор Алмас Ордабаев.
В 1980 году здание Академии наук было внесено в список памятников республиканского значения. В 2016 году у нас на сайте выходил большой фоторепортаж о нем.
1 июня 2022 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в 75-летней юбилейной сессии Национальной Академии наук. Тогда он поручил правительству совместно с акиматом Алматы привлечь спонсоров, чтобы провести комплексные ремонтные работы в здании Национальной Академии наук.
Акимат обратился к компании Qazaq Stroy, которая взялась за реализацию проекта. Все расходы, а также выполнение самих ремонтных работ компания взяла на себя.
Управляющий директор Qazaq Stroy Болат Ибрагимулы заверил, что исторический вид Академии наук сохранится, а большая часть работ — ремонтные. Они будут проводиться на всех 38 тыс. кв. метрах. Проект был одобрен советским реставратором и бывшим директором «Казреставрации» Канатом Туякбаевым.
После демонтажа старого левкаса, фасад Академии наук начнут покрывать в несколько слоев — грунтовка, клей, сетка, клей, грунтовка, шпаклевка, еще раз грунтовка и краска.
«Мы отработали всё с серьезными поставщиками сухих смесей. Нам предложили слой, на котором до 15 лет не будут образоваться трещины», — говорит Ибрагимулы.
Цвет для фасада выбирали коллективно — на обсуждение приезжали заместитель руководителя администрации президента Аида Балаева и аким Алматы Ерболат Досаев. Из 10 цветов выбрали светло-бежевый, остальные показались слишком яркими.
После покраски фасада все гипсовые элементы будут восстановлены и покрашены в белый цвет. Сломанные сделают из фибробетона. Гранитный фундамент и ступени почистят под высоким атмосферным давлением и выровняют швы. По периметру здания постелят брусчатку. Заменить необходимо только герб — на его новую версию.
«Окна принципиально для всех должны остаться деревянными, поэтому их мы будем просто реставрировать. Есть несколько подрядчиков и пока 4 вида реставрации, еще один должен прийти и показать свой вид. Мы хотим, чтобы все было качественно, потому что окна здесь очень интересной формы. Мы изначально предлагали алюминий и пластик, но в итоге все пришли к выводу, что нужно оставить дерево», — рассказывает управляющий директор.
Снаружи будет восстановлена система подсветки здания. С вариантом освещения в компании еще не определились, но предполагают, что здание будет подсвечено светлыми цветами, а территория вокруг — зеленым.
Во всем здании Академии наук будут обновлены системы кондиционирования, вентиляции и отопления. Сотрудники Академии в основном жаловались на проблемы с температурой внутри здания — зимой слишком холодно, а летом — жарко. Со стороны улицы Пушкина будут полностью заменены тепловые сети.
«Систему отопления мы уже срезали, будем прокладывать заново. В залах мы планируем поставить чугунные батареи, чтобы они создавали атмосферу, а в рабочих кабинетах будут новые металлические. Система кондиционирования тоже будет новая. Здесь 53 приточные установки, все они под ремонт. Уже начали их восстанавливать. Блоки кондиционеров будут заменены. В больших залах также будет кондиционирование, потому что там очень душно», — объясняет Ибрагимулы.
В главном вестибюле Академии спокойно — работы здесь еще не начались.
В зале на втором этаже гранит напольного покрытия накрыт кратонками, все люстры обернуты в защитные чехлы. Возле колонн выставлены несколько вариантов деревянных дверей. Одна из колонн частично окрашена в бежевый цвет — его выбрали на замену голубому.
«Было два варианта покраски стен — светло-коричневый и бежевый. Выбрали бежевый, как было, когда Кунаев возглавлял Академию. А где мы ходим, тут будет паркет. Шлифуем его и заново красим, чтобы придать первоначальный вид. Люстры мы оставим, только почистим и заменим лампочки», — показывает директор компании.
Зал также будет дополнительно освещен: «Мы хотим подсветить угол. Здесь есть карниз, где мы можем аккуратно установить и скрыть освещение, будет красиво. И пол по периметру будет хорошо подсвечиваться», — объясняет архитектор Сергей Фартуков.
Дополнительное освещение установят и в актовом зале — люстра в центре купола играет декоративную роль, а светильники в карнизе устарели.
«Поменяем так, чтобы подсветило купол и фреску. У портретов есть бортик, сантиметров 10, в них тоже хотим спрятать тонкие светильники, они подсветят орнамент. Также установим кондиционер. Здесь старая операторская, мы ее чуть-чуть реконструируем. Система вентиляции в зале не работает, здесь очень душно. Поэтому используем систему, похожую на ту, что есть в кинотеатрах. Мы будем сверху подавать холодный воздух, который будет проходить между людей. На балконах установим скрытые щелевые дефлекторы. Воздух через них будет выходить. Плюс со стороны сцены наладим подачу воздуха. При этом никаких дополнительных отверстий делать не будем», — объясняет Фартуков.
Сидушки стульев и занавес перешьют из красного в оливковый цвет. Сцены реконструкция не коснется.
В части коридоров Академии уже проложили систему сигнализации и оповещения. Все провода скрыты от глаз сотрудников и посетителей. Кабинеты пустуют — сюда закупят новую мебель.
Под кровлей здания продолжается замена труб. Последний раз ремонт в Академии делали с 2007 по 2010 годы, но, несмотря на это, почти все трубы заржавели и забились. Этому способствовали в том числе дожди.
«Вы видите, в каком печальном состоянии здесь система вентиляции. Воздуховоды, изоляция — все это мы меняем. Что-то усиляли, где-то меняли, где совсем все старое было. После этого начнем менять кровлю, потому что она вся в дырках. Сотрудники говорили, что при каждом дожде сразу протекала крыша и здание топило», — говорит Ибрагимулы.
Ремонт кровли начнется в сентябре, она изменит цвет. После долгих переговоров был выбран терракотовый.
В Зимнем саду Академии заменят только фонари и проведут косметический ремонт.
«У нас есть мозаики, которые мы вообще не трогаем. В зимнем саду мы будем делать только косметический ремонт и заменим фонари. В музее тоже не будет проводиться никакой работы с экспонатами. В библиотеке будет сохранен интерьер, только косметический ремонт. Единственное — нас попросили в архив и библиотеку только систему кондиционирования поставить. Но мы нигде не будем менять интерьеры», — утверждает директор управляющий директор Qazaq Stroy.
Во внутреннем дворе планируется облагородить территорию и создать небольшой парк для отдыха сотрудников. Вокруг него постелят асфальт, в самом парке постелят новую брусчатку. Будет проведена система полива и внутреннего освещения двора.
«Мы установим снегозадержатели, но также добавим систему подогрева карниза и водосливов. Будет организованный водосток, чтобы не образовывались сосульки и наледи», — говорит Фартуков.
До конца года Ибрагимулы обещает завершить ремонт фасада, кровли и окон всего здания, а также отделочные работы и замену внутренних инженерных сетей в 6 павильонах. Остальные павильоны закончат в следующем году.
На ремонт Академии наук планировалось выделить 5 млрд. тенге, но сумма, скорее всего, вырастет до 8 млрд. тенге.
«Национальная академия наук – это не только памятник архитектуры республиканского значения, но и символ науки Казахстана. Сегодня внимание уделяется не только развитию науки в нашей стране, но созданию комфортных условий для ученных. Ремонт здания Национальной академии наук – это в какой-то степени олицетворение перезагрузки научного мира, когда сохраняется историческое прошлое с гармоничным внедрением современного», - объясняют в компании причины, по которым она решилась на подобные траты.
При этом Академия Наук продолжает функционировать. Сотрудники переезжают в те части здания, где не проводится ремонт.
Строительные работы также проводятся и по другую сторону улицы Шевченко — у памятника Валиханову. Только этот участок находится в ведении акимата Алматы.
«Было бы правильно к такому ремонту здания обустроить пешеходный переход по оси улице Валиханова к главному входу Академии и благоустроить всю площадь. Также было бы хорошо, если акимат сделал аналогичный тур для общественности о ходе проведения работ у памятника Валиханову и прилегающей площади вокруг здания, которая находится в зоне ответственности акимата», — подытожил архитектор Давид Каминский.