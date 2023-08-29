Перестать копировать Дубай

16 и 25 августа в столице прошли заключительные публичные обсуждения генерального плана Астаны до 2035 года. Сам генплан не был доступен онлайн, а жители, посетившие слушания, выразили свое недовольство инфраструктурными и экологическими проблемами.
Власть посетила публичные обсуждения и узнала какие изменения ждут столицу, с какими вызовами столкнётся город и что жители думают по этому поводу.
Публичные слушания прошли в центре старого города во Дворце Жастар. В коридорах были установлены баннеры с планами развития города, а само обсуждение проходило в концертном зале. Жители отметили отсутствие генплана в электронном варианте, проведение слушаний без государственного языка и отсутствие информационных баннеров на казахском языке, что нарушает права граждан и приводит к снижению уровня вовлеченности населения.
На протяжении двух дней «Астанагенплан» проводил презентации в своем здании, а затем еще несколько дней – в разных районах города. Несмотря на это, жители выразили недовольство тем, что важные для судьбы города слушания проводятся в рабочее время.
Разрабатываемый генплан сейчас находится на стадии согласования. Это будет седьмой план развития города. Самый первый разработали в 1961 году в Целинограде, а второй – в 1989 году. После переноса столицы победителем международного конкурса стала проектная компания из Японии под руководством Кисё Курокавы, чей проект был утвержден правительством в 2001 году. В 2009, 2011 и 2016 годах в него вносили изменения.
Последний генплан 2016 года разрабатывался до 2030 года, в нем численность населения рассчитывалась до 1 миллиона 220 тысяч человек. Однако, по словам заместителя директора НИПИ «Астанагенплан» Серика Абдрахманова, уже в 2022 году жителей стало больше ожидаемой цифры, а ежегодный прирост населения составил 50 тысяч человек.
Экология
16 августа впервые в рамках обсуждения генплана прошли проектные публичные обсуждения базового сценария состояния окружающей среды в городе Астана и прогноз ее изменения. По словам автора отчета директора ТОО «Эком» из Караганды Анатолия Пинигина, согласно статье 51 Экологического кодекса, содержимое доклада должно обязательно учитываться при создании генплана.
Директор ТОО «Зеленый мост» Виталий Кузин выделил основные проблемы города: качество атмосферного воздуха, доступность воды, проблему отходов и парниковых газов. Он предлагает перевести ТЭЦ и котельные на газ, однако сомневается в том, что это произойдет, поэтому утверждает, что нынешняя ситуация с выбросами сохранится. Анализ проекта показал, что ни ТЭЦ, ни газовые котельные не соответствуют ни технологиям Европейского союза, ни проекту справочника, который утверждается министерством.
По словам Кузина, использование твердого топлива будет продолжаться, а тепловая нагрузка на город к 2035 году увеличится в несколько раз.
«Это связано с ветровой эрозией и засухами, которые могут стать чаще. Замеры подтверждают, что температурный график медленно, но верно растет в Астане», – заявляет Кузин.
Большой проблемой в Астане является переработка отходов. По словам Кузина, система сортировки и сбора систематизирована, однако остро ощущается проблема переработки мусора. В 2020 году объем ТБО составил 374,9 тысяч тонн в год, в 2025 году это будет уже 420 тысяч, а к 2035 году он увеличится до 660 тысяч в год. Сейчас в городе действует один полигон. Согласно проекту генерального плана до 2035 года территория полигона будет расширена, а при необходимости предлагается создать новый полигон.
«Мусорный полигон не может быть здесь, потому что рядом река, рядом резервное водохранилище, это зона отдыха и, прежде всего, это почти четыре тысячи дачников. Люди там отдыхают, собирают урожай. Представьте, если там будет мусорный полигон, это будет страшный смрад, учитывая ветра», – говорит одна из жительниц.
Установка мусорного полигона может уничтожить грунтовые и сточные воды в этом участке.
«У вас есть один полигон в пяти километрах от города. Теперь вы хотите открыть еще один полигон на этой же трассе. Вы собираетесь перерабатывать мусор? Вы хотите вокруг города все превратить в свалку? Вы идете по самому простому пути. Сейчас водные ресурсы находятся в плачевном состоянии, однако вы, зная это, хотите превратить это в свалку», – спросила одна из жительниц.
Представительница Астанагенплана ответила, что проектом генплана предложена модернизация существующего мусороперерабатывающего комплекса с 250 млн тонн в год до 450 млн тонн в год. Однако она не упомянула проблему модернизации, отмеченную в документе базового сценария.
Модернизация мусороперерабатывающего завода (МПЗ) была включена в Национальный проект «Зеленый Казахстан» и была подписана Дорожная карта совместно с Министерством экологии, Оператором РОП и самим МПЗ. Приобретение оборудования и модернизация МПЗ должны были происходить за счет средств ТОО «Оператор РОП». Однако в феврале 2022 года компания была ликвидирована. Постановлением правительства от 18 января 2022 года, оператором расширенных обязательств производителей определено АО «Жасыл даму», однако и «Жасыл даму» было отказано в продолжении реализации. По этой причине, работа по модернизации была временно приостановлена до решения вопроса финансирования АО «Жасыл даму».
В Астанагенплане добавили, что проект полигона – это резервная территория, и проект должен пройти государственную экспертизу. Жители потребовали, чтобы полигон на том месте не рассматривался даже как резервный.
Водные ресурсы
Река Есиль загрязняется из-за сбросов в реку из шести водосбросов в Акбулаке и Сарыбулаке, говорит Анатолий Пинигин. В канализационных очистных сооружениях (КОС) -1 и -2 очистка проводится согласно нормативам, однако другие сооружения вызывают у эксперта вопросы. Он так же отмечает нехватку ливневок в городе.
«Мы обозначаем проблему подтопления города. <…> Нужно сделать оборотное водоснабжение. Мы сейчас сбрасываем очень большой объем количества воды, порядка 160 млн кубов и вся вода растекается по территории. Нет дальнейшего стока и она растекается к пойме реки Есиль, подтапливая городские территории. Нужно сделать водопонижение и аккумулирующую емкость в районе Талапкера. Весь огромный объем воды нужно использовать», – говорит Пинигин.
Дефицит питьевой воды эксперт предлагает решить за счет Селитинского канала при очистке и рекреационных месторождений. Астанинского водохранилища не хватит при сохранении нынешнего темпа потребления воды в 700 тысяч кубов в сутки, предупреждает Пинигин. Астанинское водохранилище в основном наполняется паводковыми водами весной, поэтому дефицит питьевой воды будет остро ощущаться с ноября до февраля.
Особое внимание Пинигин уделил озерам Малого Талдыколя. Он предлагает углублять озера и достать водоносный горизонт для объединения с Большим Талдыколем.
«Главное сохранить зеркало вод, как испаряющую поверхность, чтобы избежать дальнейшего подтопления близлежащей территории. Предлагалось сделать оценку водной поверхности. К сожалению, верхние озера засыпаны, это проблема, но в нижней части, что можно сохранить, нужно сохранить. Первоначальный план в 20 гектаров никуда не годится», – заявил Пинигин.
Маятниковая миграция и общественный транспорт
В 2017 году Астанагенплан утвердил межрегиональную схему территориального развития Астанинской агломерации до 2030 года, в которой были определены границы и направления развития агломерации.
«Маятниковая миграция по астанинской агломерации зависит от расстояния между сельскими населенными пунктами и ядром агломерации. На схеме указаны радиусы: синим – это 30 км и розовым – 60 км. В радиусе 30 км расположены 39 сельских населенных пунктов с прогнозом численности населения 283 тысяч человек. Уровень маятниковой миграции составляет 85 тысяч человек в год. В шестидесятикилометровой зоне от города расположены 50 сельских населенных пунктов с проектной численностью населения 83 тысячи человек. Уровень маятниковой миграции 11 тысяч человек в год», – говорит Абдрахманов.
Абдрахманов утверждает, что для решения проблемы маятниковой миграции стоит развивать территорию астанинской агломерации, создавать рабочие места и улучшать качество жизни.
Чтобы решить проблему миграции в город, Астанагенплан предлагает создать полицентры на окраинах города у крупных шоссе и магистралей, которые будут служить транспортно-пересадочными узлами. В бизнес-центрах будет находиться «все необходимое», за чем граждане и приезжают в город: покупка товаров, оформление документов и получение услуг. Так же предполагается, что граждане будут оставлять здесь свои автомобили и добираться дальше в город на общественном транспорте.
В столице предлагается запустить трамваи и BRT (Bus Rapid Transit), а вторую очередь LRT запустить с улицы Сығанак до Центрального парка по улице Туран и затем до старого вокзала по улице Бейбітшілік и проспекту Жеңіс. Генплан так же предлагает перевести проезд грузовых поездов дальше от города, чтобы использовать железную дорогу старого вокзала в роли электрички и общественного транспорта.
Точечная застройка, нечеловеческие масштабы и неравное распределение ресурсов
После объявления начала сессии вопросов и ответов, у двух микрофонов образовались длинные очереди. Ситуация в зале была накалена – руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Алмас Жанбыршы и директор «Астанагенплана» Руслан Жакупов оказались под шквалом критики. Некоторые жители обвиняли городских чиновников в формальных отписках.
Большинство вопросов касались частных проблем, связанных с реновацией ветхого и аварийного жилья, точечной застройки и отсутствия озеленения. Жители жаловались на плотную застройку и отсутствие социальных объектов, дефицит школ и детских садов. Горожане воспользовались слушаниями как местом для повторного заявления о своих проблемах, которые не решаются годами.
Представитель ОО Menin Elim Dala Руслан Уразалиев поделился результатами исследования. По данным расчетов экспертов этой общественной организации, без учета ввода новых ЖК в 2023 году, есть дефициты по теплу в 5 млн Гкал, по электроэнергии 1 млрд кВт, по холодной воде 50 млн кубометров и по газу 500 млн кубометров в год.
Ранее активисты требовали отложить принятие генплана Астаны.
«Пока вы не построите необходимые мощности по инженерной инфраструктуре, покрывающие нынешний и будущий дефициты, этот проекта генплана нельзя утверждать. Мы против легализации старых ошибок по точечной застройке, которая приводит к социальному и строительному коллапсу. Эти вопросы мы уже поднимали. Мы убеждены, что в расчет генплана проникли ошибки, не исправив которые, нельзя выносить проект на утверждение правительства», – заявил Уразалиев.
Были и те, кто жаловался на неравное распределение внимания и ресурсов.
Одна из жительниц микрорайона Лесозавод жаловалась на тяжелую экологическую, инфраструктурную и логистическую ситуацию. Она отметила, что район Лесозавода забыт чиновниками.
«Вы все центр и центр, все про этот (...) левый берег, а тут нищеброды живут на этой стороне? Обратите внимание на Кирпичный и Чугунку [микрорайоны Астаны – В.]. Что вы сделали, чтобы мы жили хорошо? Мы звали акима города и что толку? Я встречалась с акимом Байконурского района и что? Мы еле выпросили вторичный асфальт. Мы не город. Мы - никто для вас», – жаловалась жительница.
Житель города Канат Батталов отметил нечеловеческий масштаб при проектировании города и его неудобство для пешеходов. Он попросил строить дома разной этажности и перестать копировать ошибки Дубая.
«Обязательно надо строить площади-пустыри, засеянные плиткой? Огромные площади без озеленений? Яркий пример – это площадь на улице Тауелсіздік [у монумента Қазақ елі – В.]. Просто огромная площадь, где никого нет и никто там не гуляет. Вместо монументальных зданий как ЭКСПО, стройте скверы и парки. Перейдите к человеческому масштабу», – сказал Батталов.