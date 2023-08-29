Перестать копировать Дубай

«Мусорный полигон не может быть здесь, потому что рядом река, рядом резервное водохранилище, это зона отдыха и, прежде всего, это почти четыре тысячи дачников. Люди там отдыхают, собирают урожай. Представьте, если там будет мусорный полигон, это будет страшный смрад, учитывая ветра», – говорит одна из жительниц.

Установка мусорного полигона может уничтожить грунтовые и сточные воды в этом участке.

«У вас есть один полигон в пяти километрах от города. Теперь вы хотите открыть еще один полигон на этой же трассе. Вы собираетесь перерабатывать мусор? Вы хотите вокруг города все превратить в свалку? Вы идете по самому простому пути. Сейчас водные ресурсы находятся в плачевном состоянии, однако вы, зная это, хотите превратить это в свалку», – спросила одна из жительниц.

Представительница Астанагенплана ответила, что проектом генплана предложена модернизация существующего мусороперерабатывающего комплекса с 250 млн тонн в год до 450 млн тонн в год. Однако она не упомянула проблему модернизации, отмеченную в документе базового сценария.

Модернизация мусороперерабатывающего завода (МПЗ) была включена в Национальный проект «Зеленый Казахстан» и была подписана Дорожная карта совместно с Министерством экологии, Оператором РОП и самим МПЗ. Приобретение оборудования и модернизация МПЗ должны были происходить за счет средств ТОО «Оператор РОП». Однако в феврале 2022 года компания была ликвидирована. Постановлением правительства от 18 января 2022 года, оператором расширенных обязательств производителей определено АО «Жасыл даму», однако и «Жасыл даму» было отказано в продолжении реализации. По этой причине, работа по модернизации была временно приостановлена до решения вопроса финансирования АО «Жасыл даму».

В Астанагенплане добавили, что проект полигона – это резервная территория, и проект должен пройти государственную экспертизу. Жители потребовали, чтобы полигон на том месте не рассматривался даже как резервный.