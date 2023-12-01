Алматы – город во тьме

Эмиль рассказывает, что сейчас перестал отправлять в акимат какие-либо обращения по поводу отсутствия освещения, потому что либо не ответят, либо отреагируют «очень слабо».

«По поводу света были всегда отписки. Проблемы никак не решались. Когда я обращался в акимат по вопросам благоустройства, то в огромном количестве случаев жалел об этом, потому что могло получиться еще хуже, чем было “до”. Акимат всегда обещает исправить всё в течение чуть ли не двух дней, но ничего не делает. У них есть серия ответов, где в конце концов всё сводится к “подрядчику отправлена жалоба” или “обрыв кабеля требует вскрытия зелёной зоны”. Они это пишут постоянно о любом месте», – рассказывает он.

Эмиль вспоминает про один из немногих позитивных примеров своего обращения в акимат: на пересечении улиц Байсеитовой и Жамбыла при реконструкции сделали хороший дизайн поворота, но затем при акиме Ерболате Досаеве вновь вернули парковку на повороте. Но после серии обращений Эмиля на пешеходной зоне хотя бы установили клумбу: «При возвращении плохого дизайна поворота, был спровоцирован хаос и люди стали парковаться в два ряда и заезжать на пешеходную зону. После обращений чиновники пошли навстречу и сделали на пешеходной зоне клумбу. Но с парковкой на проезжей части там всё равно рукотворный хаос, который можно было бы легко избежать».