Проблемы с освещением в Алматы возникли из-за недобросовестного поставщика – акимат

Проблемы с уличным освещением в Алматы возникли из-за недобросовестного поставщика, заявили в пресс-службе акимата города. Управление энергетики и водоснабжения и «Алматы Қала Жарық» подали два иска в суд о расторжении договора с частным партнером-консорциумом, в состав которого выходят компании ABM-Вuilding 2007, ТОО «Электроремонт» и ТОО «ABM-Project».

В 2018 году управление энергетики и водоснабжения города и «Алматы Қала Жарық» заключили договор государственно-частного партнерства по проекту «Модернизация наружного освещения города Алматы» с частным партнером-консорциумом, в состав которого входят компании ABM-Вuilding 2007, ТОО «Электроремонт» и ТОО «ABM-Project».

«Согласно договору с 2020 года объем работ по текущему ремонту увеличился более чем в 2,5 раза по отношению к работам по модернизации. По договору частный партнер в период 2019-2023 годов должен был инвестировать 8,1 млрд тенге, но по факту вложил лишь часть из них. То есть программа модернизации линий наружного освещения города не была выполнена полностью, и результат не заставил себя ждать. Компенсация операционных затрат ежегодно увеличивалась по заявке частного партнера. (...) Превышение суммы на текущий ремонт за указанный период составило 16,5 млрд тенге, что в 2,3 раза больше изначальной стоимости», – говорится в сообщении пресс-службы акимата.

В акимате утверждают, что частный партнер на протяжении всего периода нарушал сроки выполнения работ по проектированию, модернизации и вводу в эксплуатацию объектов, а также сдавал работы с дефектами. Управление энергетики и «Алматы Қала Жарық» неоднократно направляли замечания по качеству и срокам выполнения работ в письменном виде, но многие нарушения консорциум не устранил.

«Частный партнер пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной и конкурсной документации, а также государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, пожарной безопасности, гражданской защиты. Как результат, периодически возникают поломки в сетях городского освещения, что вызывает справедливое возмущение жителей Алматы», – сказал Игорь Мысик, руководитель «Алматы Қала Жарық».

Каждая вторая жалоба, поступившая в общественную приемную Алматы, связана с проблемами с освещением. С начала 2022 году количество жалоб, поступивших в диспетчерскую «Алматы Қала Жарық»​увеличилось в два раза, их количество уже превышает 20 тысяч. В городе, по данным «Алматы Қала Жарық», были обнаружены открытые шкафы управления уличным освещением и факты отсутствия заземления на опорах.

При этом ТОО «Электроремонт» включено в реестр недобросовестных участников госзакупок. Этот факт, согласно закону «О государственно-частном партнерстве», является дисквалификационным обстоятельством для частного партнера для дальнейшего заключения с ним договора ГЧП.

«Чтобы улучшить ситуацию с уличным освещением в Алматы и избежать перебоев со светом на улицах мегаполиса, линии наружного освещения, неохваченные модернизацией, переходят в управление районных акиматов. Эти меры облегчат заключение новых договоров на обслуживание линий наружного освещения. На текущий момент уже заключен договор с аппаратом акима Алмалинского района. По остальным районам горда Алматы ведутся аналогичные подготовительные работы по обслуживанию линий наружного освещения, которые планируют завершить до конца сентября текущего года», – отмечают в акимате.

С 2019 по 2023 год частный партнер обязался заменить 44 тысячи светоточек, но документально подтверждена модернизация не более 13,5 тыс. светоточек, работы выполнены только на 35%.

«Со стороны АКЖ в адрес частного партнера в письменном виде неоднократно направлялись соответствующие замечания и претензии, которые по настоящее время остаются невыполненными. Вследствие чего жители города остаются без надлежащего наружного освещения в темное время суток, при этом некачественное обслуживание выражается не только в замене единичных светильников, а также в периодическом отсутствии освещения на улицах города», – сказано в сообщении.

Управление энергетики и водоснабжения и «Алматы Қала Жарық» направили два независимых исковых заявления в суд о расторжении договора ГЧП.

В июле аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга в Службе центральных коммуникаций заявил, что проблемы с освещением в Алматы решат в ближайшие два года. Он также назвал главным вызовом шкафы управления наружным освещением – они старые и из них крадут цветные металлы.

В конце 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил до 2025 года обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением. Он констатировал, что ключевым фактором, повышающим риски совершения правонарушений, является некачественное освещение или полное его отсутствие в общественных местах.