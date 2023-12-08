На что власти Алматы потратят 1,6 трлн тенге в 2024 году

8 декабря на внеочередной сессии маслихата утвержден бюджет Алматы на сумму 1 трлн 623,9 млрд тенге. Это на 365,7 млрд тенге больше бюджета этого года. Традиционно власти города закладывают большую часть денег на социальный блок. В этом году это было около 44% от суммы бюджета, в следующем составит 44,7%.
На текущие расходы будет направлено 1 трлн 110,7 млрд тенге (68,4%) бюджета. Бюджет развития города составит 232,9 млрд тенге (14,4%). На эти деньги запланированы инфраструктурные проекты (тепло-, водо- и электроснабжения, строительство транспортных развязок, пробивка улиц, строительство социальных объектов).
ЖКХ и благоустройство
В 2024 году на сферу ЖКХ и благоустройство города акимат планирует направить 251,1 млрд тенге. Из них на завершение строительства 12 объектов водоснабжения в Жетысуском, Алатауском, Наурызбайском, Турксибском районах – 3,5 млрд тенге; на строительство 278,8 км сетей водоснабжения и водоотведения в Алмалинском, Ауэзовском, Медеуском, Жетысуском, Турксибском районах – 3,1 млрд тенге; на разработку ПСД еще на 23 объекта водоснабжения и четыре объекта электроснабжения – 1,1 млрд тенге.
Также в акимате обещают, что для решения проблемы с обеспечением водой в верхней части Медеуского района города будет создана резервная схема на 32 тыс. кубометром в сутки. Основными источниками воды будут Талгарские месторождения подземных вод и шесть новых скважин. На эти цели из резерва акимата в 2023-2024 годах будет выделено 2,9 млрд тенге.
В течение 2024 года завершится реконструкция восьми объектов электроснабжения, в том числе бесхозных электрических сетей, в микрорайонах Альмерек, Ремизовка, Еременсай и Алмарасан. На это потратят 3 млрд тенге. Еще 1,6 млрд тенге направят на строительство магистральных сетей газоснабжения в Наурызбайском районе (ЖК «Alma City», «Елим-ай 4», КГ «Елисейские поля»); 2,7 млрд тенге – на реконструкцию пяти котельных. На реконструкцию 10,2 км теплосетей города предусмотрено 5,9 млрд тенге.
В 2024 году продолжится строительство жилья в мкрн. Калкаман-2 в Наурызбайском районе с подведением коммуникаций, на это в бюджете заложено 12 млрд тенге.
А на освещение города акимат планирует потратить в следующем году 9,9 млрд тенге, чтобы довести долю «качественного наружного освещения» до 85%. Напомним, что в октябре был через суд расторгнут договор с частным партнером – группой компаний ТОО «ABM-Building 2007», ТОО «ABM-Project», ТОО «Электроремонт», – который не исполнил свои обязательства по модернизации линий наружного освещения, неоднократно срывал сроки выполнения работ, не устранял дефекты.
Еще 21,8 млрд тенге в 2024 году потратят на проекты по оздоровлению окружающей среды. В частности, будет завершено благоустройство и озеленение скверов и парковых зон у Государственного музея, в мкрн. Кемель, по ул. Байсеитовой, в мкрн. Ожет, пруда Боролдай – на все это потратят 1,7 млрд тенге. На проектирование 10 проектно-сметных документаций по реконструкции рек, водохранилищ и каналов в Наурызбайском, Медеуском и Турксибском районах направят 607,6 млн тенге.
До конца 2024 года будет построено и реконструировано 376 км арычной сети, на что предусмотрено 10,9 млрд тенге. На создание новых зеленых общественных пространств на озере Сайран и «Сосновый бор» в Алатауском районе предусмотрено 6 млрд тенге.
Дороги и транспорт
Ежегодно акимат планирует в бюджете миллиарды тенге на закуп новых подвижных составов общественного транспорта. В конце ноября 2022 года маслихат города уточнил бюджет, увеличив доходную часть на 22,8 млрд тенге, еще 53,9 млрд тенге составили экономия и неосвоение средств. Из этих денег акимат планировал потратить на финансирование транспортной инфраструктуры 6,2 млрд тенге, причем 6,1 млрд тенге – на покупку 200 единиц общественного транспорта. На этот год бюджетом было предусмотрено 14,2 млрд тенге на закуп снова 200 автобусов, а на закуп 100 троллейбусов акимат планировал потратить 6,4 млрд тенге. Однако тендер на поставку новых троллейбусов выиграла казахстанская компания, ранее никогда их не производившая. Власть писала, почему даже при успешной реализации этого контракта вряд ли возможно улучшить ситуацию с троллейбусным движением в городе.
Теперь в 2024 году акимат намерен приобрести еще 100 троллейбусов, а также 600 экоавтобусов и 100 электробусов на общую сумму 88,3 млрд тенге. Для развития электротранспорта вдоль тротуарных парковок и на площадочных парковках будет установлено 150 зарядных устройств – это 300 парковочных мест для электрокаров. Для этого привлекут частных инвесторов.
Вместе с тем неизвестно, будет ли акимат выделять деньги на реконструкцию троллейбусных сетей. Напомним, что в 2018 году управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог разработало проект реконструкции контактно-кабельных сетей троллейбусных линий, так как существующие сети давно не в состоянии обеспечить выход на линию того количества подвижного состава, который необходим. Модернизацию сетей должны были закончить до 2021 года, но работы переносили снова и снова. В 2022 году в управлении городской мобильности обещали, что модернизация сетей завершится до конца 2023 года.
В целом на развитие транспортной инфраструктуры в следующем году акимат закладывает в бюджет 244,1 млрд тенге. Эти деньги пойдут также на продолжение пробивки четырех внутренних магистральных дорог (927,3 млн тенге), на пробивку трех радиальных в направлении БАКАД дорог до границы города (6,4 млрд тенге), на продолжение строительства транспортных развязок Сейфуллина – Жансугурова и Саина – Акын Сара (5,6 млрд тенге), на установку 25 регулируемых пешеходных переходов в Алатауском, Ауэзовском, Алмалинском, Бостандыкском, Жетысуском, Медеуском, Турксибском районах (1,3 млрд тенге).
В следующем году в восьми микрорайонах города (Акжар, Алгабас, Альмерек, Кайрат, Шанырак-1, Шугыла, Рахат-Мадениет, Теректы) планируется построить 70 км дорог, на это предусмотрено 4,7 млрд тенге. Также в 2024 году будет проведен средний ремонт 250 км дорог на 23 млрд тенге, преимущественно, в новых районах города.
Сфера образования
В 2024 году на сферу образования планируется выделить 466,2 млрд тенге. Эти деньги пойдут на продолжение строительства двух центров развития и творчества в Бостандыкском и Турксибском районах (3 млрд тенге), на содержание школ, интернатов и колледжей (257 млрд тенге), на строительство и реконструкцию пяти детских садов в мкрн. Орбита-3, Алтын-Бесик, Жас Канат, Курамыс, Шугыла (2,6 млрд тенге), на сейсмоусиление шести школ в Алатауском, Алмалинском, Ауэзовском и Бостандыкском районах (2,7 млрд тенге), на сейсмоусиление школы-лицея №33 и специализированного комплекса для детей-сирот «Жанұя» в Медеуском районе (1,5 млрд тенге), на сейсмоусиление четырех детских садов в Ауэзовском и Медеуском районах (1,7 млрд тенге). Также в следующем году начнется строительство пристройки к зданию гуманитарно-педагогического колледжа №2, будет проведена реконструкция пристроек к школам № 99 и № 35 в Медеуском районе (1,5 млрд тенге), планируется завершить строительство двух школ и четырех пристроек, реконструкцию трех школ (№ 59, № 155, № 189) в Бостандыкском, Ауэзовском и Турксибском районах - на эти цели будет направлено 3,8 млрд тенге.
На обеспечение горячим питанием школьников направят 20,8 млрд тенге, еще 4,9 млрд тенге потратят на закуп дополнительно 100 школьных автобусов, и 1,9 млрд тенге предусмотрено на услуги подвоза детей к школам и обратно.
На установку комплексной системы безопасности (турникеты, тревожные кнопки, видеонаблюдение и др.) в государственных школах и детских садах дополнительно выделят 1,9 млрд тенге.
Сфера здравоохранения
На развитие сферы здравоохранения в 2024 году предусмотрено 41 млрд тенге. Из них на закуп и хранения вакцин – 3,8 млрд тенге; на обеспечение пациентов с редкими заболеваниями бесплатными лекарствами и спецпитанием – 8,2 млрд тенге; на закуп медицинского и технологического оборудования – 13,1 млрд тенге; на покупку 49 автомобилей скорой медицинской помощи – 2,4 млрд тенге; на повышение квалификации и переподготовку кадров – 1,3 млрд тенге.
Продолжится сейсмоусиление городской поликлиники № 16 в Ауэзовском районе (500 млн тенге) и заменят лифты в 10 организациях здравоохранения (еще 537,4 млн тенге).
Кроме того, в 2024 году будет завершено строительство приемного отделения с операционным блоком Центра детской неотложной медпомощи. Напомним, что акимат судился с подрядчиком, который не выполнил обязательства по договору. ТОО «Корпорация Ақ Ордасы» начало строительство корпуса больницы 21 июля 2021 года и должно было завершить его 30 сентября 2022 года. Общая стоимость по договору составляла более 6,8 млрд тенге. Сроки продлили, но подрядчик все равно не выполнил обязательства. В связи с этим на компанию был подан иск в суд. И решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 3 июля 2023 года ТОО «Корпорация Ақ Ордасы» было признано недобросовестным участником госзакупок, в доход государства взыскана неустойка в сумме 12,3 млн тенге, также подрядчика оштрафовали и лишили подвида лицензии на строительно-монтажные работы.
В следующем году будет завершена реконструкция здания городского кардиологического центра, проведен капитальный ремонт семи организаций здравоохранения на общую сумму 2,7 млрд тенге и начато строительство четырех новых и модернизация пяти существующих стационаров.
Поддержка населения
Объем социальной помощи социально уязвимых граждан увеличен на 3,7 млрд и составит 10,9 млрд тенге в 2024 году. Это адресная социальная помощь, жилищные выплаты и др. Еще на 16,5 млрд тенге будет оказана социальная помощь для лиц с инвалидностью, 4,2 млрд тенге направят на выплату компенсации в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги социально уязвимого населения. На функционирование центров социальных услуг, центров активного долголетия, «Бақытты отбасы» и «Шыңға өрлеу», а также других проектов в секторе неправительственных организаций запланировано 14,4 млрд тенге.
12,8 млрд тенге будет направлено на поддержку продуктивной занятости населения, в том числе на трудоустройство молодежи – 1,9 млрд тенге, на общественные работы – 8,8 млрд тенге, на гранты для реализации бизнес-идей – 528,7 млн тенге.
Для поддержки работающей молодежи продолжится финансирование жилищной программы «Алматы Жастары». В 2024 году количество квартир увеличится до 1 200, на это предусмотрено 22 млрд тенге.
А для дальнейшей поддержки предпринимательства в бюджете 2024 года предусмотрено 10,2 млрд тенге на субсидирование МСБ.
Культура и спорт
В 2024 году на развитие культуры и спорта предусмотрено 68,8 млрд тенге. При этом 3,2 млрд тенге потратят на 32 спортивных мероприятия и фестиваля. Еще 2,9 млрд тенге необходимо на содержание шести ФОКов и семи спортивных объектов (Атлетическая деревня, Центральный стадион, МКЛТ «Сункар», «Медеу», Стадион им.Б. Шолака, «Алматы Арена» и «Халык арена»). 168,8 млн тенге потратят на проектирование четырех ФОКов (мкр. Шугыла, Акжар, Саялы, ФОК «Авиатор» в Турксибском районе), 15,1 млрд тенге – на поддержку 15 спортивных организаций и 11 профессиональных клубов. На содержание восьми организаций библиотечной системы, театрального и циркового искусства, государственного архива и зоопарка потребуется 9,4 млрд тенге. Еще 378,5 млн тенге потратят на обновление звукового и светового оборудования Театра традиционного искусства «Алатау» для проведения концертов. На программу подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций предусмотрено 15,1 млрд тенге.
Город
В 2024 году на развитие цифровых проектов предусмотрено 13,6 млрд тенге. В частности, в местах массового скопления людей установят 6 тыс. видеокамер на сумму 2,2 млрд тенге. А на дополнительные 300 камер системы «Сергек» потратят 568,5 млн тенге. Еще 523 млн тенге выделят на дальнейшее развитие ситуационного центра города.
Кроме того, на обеспечение общественной безопасности и повышение готовности к рискам природных ЧС предусматривается 56,5 млрд тенге. В 2024 году также приобретут 11 помещений для участковых пунктов полиции, на это предусмотрено 2,1 млрд тенге.
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