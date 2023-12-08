На что власти Алматы потратят 1,6 трлн тенге в 2024 году

Еще 21,8 млрд тенге в 2024 году потратят на проекты по оздоровлению окружающей среды. В частности, будет завершено благоустройство и озеленение скверов и парковых зон у Государственного музея, в мкрн. Кемель, по ул. Байсеитовой, в мкрн. Ожет, пруда Боролдай – на все это потратят 1,7 млрд тенге. На проектирование 10 проектно-сметных документаций по реконструкции рек, водохранилищ и каналов в Наурызбайском, Медеуском и Турксибском районах направят 607,6 млн тенге.

До конца 2024 года будет построено и реконструировано 376 км арычной сети, на что предусмотрено 10,9 млрд тенге. На создание новых зеленых общественных пространств на озере Сайран и «Сосновый бор» в Алатауском районе предусмотрено 6 млрд тенге.

Дороги и транспорт

Ежегодно акимат планирует в бюджете миллиарды тенге на закуп новых подвижных составов общественного транспорта. В конце ноября 2022 года маслихат города уточнил бюджет, увеличив доходную часть на 22,8 млрд тенге, еще 53,9 млрд тенге составили экономия и неосвоение средств. Из этих денег акимат планировал потратить на финансирование транспортной инфраструктуры 6,2 млрд тенге, причем 6,1 млрд тенге – на покупку 200 единиц общественного транспорта. На этот год бюджетом было предусмотрено 14,2 млрд тенге на закуп снова 200 автобусов, а на закуп 100 троллейбусов акимат планировал потратить 6,4 млрд тенге. Однако тендер на поставку новых троллейбусов выиграла казахстанская компания, ранее никогда их не производившая. Власть писала, почему даже при успешной реализации этого контракта вряд ли возможно улучшить ситуацию с троллейбусным движением в городе.

Теперь в 2024 году акимат намерен приобрести еще 100 троллейбусов, а также 600 экоавтобусов и 100 электробусов на общую сумму 88,3 млрд тенге. Для развития электротранспорта вдоль тротуарных парковок и на площадочных парковках будет установлено 150 зарядных устройств – это 300 парковочных мест для электрокаров. Для этого привлекут частных инвесторов.

Вместе с тем неизвестно, будет ли акимат выделять деньги на реконструкцию троллейбусных сетей. Напомним, что в 2018 году управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог разработало проект реконструкции контактно-кабельных сетей троллейбусных линий, так как существующие сети давно не в состоянии обеспечить выход на линию того количества подвижного состава, который необходим. Модернизацию сетей должны были закончить до 2021 года, но работы переносили снова и снова. В 2022 году в управлении городской мобильности обещали, что модернизация сетей завершится до конца 2023 года.