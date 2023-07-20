Неприоритетный транспорт

Алматинский троллейбус в следующем году должен отметить свое 80-летие. Несмотря на то, что этот вид экологического транспорта не постигла участь трамвая, уничтоженного акимом Бауржаном Байбеком, достаточного внимания ему городские власти не уделяют. Ремонт контактных сетей растягивается на годы, обещания новых маршрутов остаются лишь обещаниями, а приобретение новых троллейбусов для города превращается в детективную историю.
После нескольких попыток в июне в Алматы завершился тендер на поставку новых троллейбусов. Его выиграла казахстанская компания, которая никогда производством троллейбусов не занималась. Власть разбиралась в истории вокруг крупного контракта, который даже при его успешной реализации вряд ли серьезно улучшит ситуацию с троллейбусным движением в крупнейшем городе страны.
Тендер, которого не было
В последний раз троллейбусный парк Алматы обновлялся десятилетие назад. Тогда акимат под руководством Ахметжана Есимова получил финансирование Европейского банка реконструкции и развития на закуп нового транспорта.
«При Ахметжане Есимове закупка троллейбусов осуществлялась через ЕБРР, и это были довольно качественные троллейбусы, потому что они продолжают работать сверх срока своей эксплуатации. У ЕББР сильно отличаются требования к поставщикам – это не традиционные госзакупки, где есть большой риск попасть на недобросовестного исполнителя контракта. В ЕББР это практически исключено, есть несколько стадий проверок подрядчиков и всего того, что они потом поставляют городу», – говорит эксперт по транспорту Роман Барабанов.
Следующие акимы обещали каждый свое: Бауыржан Байбек поручал начать реконструкцию 172,6 км контактных сетей, ремонт электроподстанций и строительство новых линий троллейбусных маршрутов, следующий аким – Бахытжан Сагинтаев – заявлял, что для города закупят 200 троллейбусов, и снова пообещал запустить новые троллейбусные маршруты к 2020 году. Вскоре он передумал и сообщил, что лучше покупать электроавтобусы, чем тратить деньги на троллейбусные сети.
В январе 2022 года бывший руководитель управления городской мобильности Гани Мырзаханов рассказывал, что его управление подписало предварительное соглашение о финансировании с ЕБРР, согласно которому в Алматы должны закупить 190 троллейбусов.
ЕБРР, говорится в описании проекта, планировал предоставить кредит в сумме до 28,8 млрд. тенге ТОО «Алматыэлектротранс» и муниципальному предприятию общественного транспорта Алматы. На эти средства должны были закупить 190 троллейбусов, провести реконструкцию до 10 электроподстанций, приобрести технику и оборудование для ремонта и технического обслуживания троллейбусов, провести реконструкцию помещений и оборудования парка и модернизировать троллейбусную инфраструктуру города.
В ЕБРР сообщили Власти, что проект был одобрен советом директоров 9 марта прошлого года, однако акимат Алматы его так и не подписал.
При этом в управлении городской мобильности в ответ на запрос Власти ответили, что вопрос о заключении соглашения в 2022 и 2023 годах и вовсе не стоял.
«В 2022-2023 годы вопрос о заключении меморандума между Акиматом города Алматы и ЕБРР не рассматривался, соответственно не был заключен. В связи с этим, для закупа новых троллейбусов были выделены средства в размере 12,8 млрд тенге из местного бюджета», – сказано в сообщении пресс-службы.
Каким образом вопрос ушел из повестки акимата – осталось загадкой, поскольку представить, что совет директоров ЕБРР рассматривает вопрос о финансировании, который «не стоит» на повестке дня – трудно.
Тендер, который был
В конце 2022 года ТОО «Алматыэлектротранс» дважды объявило и отменило тендер на закупку троллейбусов для Алматы. В первый раз его отменили из-за неправильного оформления конкурсной документации в технической части.
Во второй раз закупка не состоялась из-за несоответствия между запрошенными и предложенными видами троллейбусов, а заявки двух претендентов АО «ПЗТМ» и ТОО «T-BUS» были отклонены. Компании были не согласны с решением и подавали документы на апелляцию, которую проиграли. СМИ сообщали, что интерес к конкурсу также проявляли ТОО «Allur» и автосборочный завод Hyundai Trans Auto.
С третьего раза конкурс состоялся, а его победителем стала компания «QazTehna», которая запросила за поставку троллейбусов 12,534 млрд. тенге – на 2% ниже максимальной цены. В конце июня компания выиграла уже другой конкурс – на поставку в Алматы 12-метровых газовых автобусов для обслуживания городских маршрутов.
Заявку на участие в тендере на закупку троллейбусов также подавали «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» и «Skoda», но их заявки были отклонены, так как компании предлагали поставить троллейбусы по более высокой цене, чем позволяли условия конкурса.
В Управлении городской мобильности Алматы на запрос Власти ответили, что «QazTehna» должна поставить в город 100 трехдверных низкопольных троллейбусов Yutong вместимостью до 85 человек до конца текущего года.
«По мере поставки данные троллейбусы будут задействованы на имеющихся троллейбусных маршрутах. За счет данных троллейбусов будут рассмотрены вопросы обновления подвижного состава на проблемных маршрутах и усиления маршрутов дополнительными троллейбусами. Стоит отметить, что организация новых троллейбусных маршрутов не планируется, так как для этого необходимо расширение контактно-кабельной сети по городу», – сообщили в управлении.
«QazTehna» никогда не занималась сборкой и поставкой троллейбусов. В компании отказались отвечать на вопросы Власти, в том числе и о том, намерены ли они наладить постоянное производство троллейбусов и каким образом уложатся в сжатые сроки, предусмотренные тендером.
Компания, зарегистрированная в 2019 году в Сарани, пишет на своем сайте, что производит городские, туристические, междугородние и газовые автобусы, электробусы, самосвалы, а также автобусы специального назначения бренда Yutong. Общая производственная мощность предприятия в год составляет 1200 единиц пассажирских автобусов и электробусов и 500 единиц карьерной, строительной и дорожной техники.
Учредители «QazTehna» – ТОО «Genco International», которому принадлежит 54% в уставном капитале, 25% принадлежит ТОО «Онай Pay», государственное АО «СПК Сары-Арка» с 20% в уставном капитале, и сингапурская Sinoyutong International PTE. Ltd, которой принадлежит всего 1%.
Конечные учредители и руководители «QazTehna» связаны сразу с двумя холдингами – «Allur», крупным сборщиком автомобилей в Костанае и холдингом Onay, который занимается приемом оплаты за проезд в общественном транспорте, в том числе в Алматы.
Только новых троллейбусов недостаточно
Тендер на закупку троллейбусов был объявлен, потому что они работают сверх своего ресурса, считает эксперт Роман Барабанов. Но одним обновлением подвижного состава проблемы с троллейбусным движением не решить – необходимо обновлять контактные сети и электрические подстанции.
В 2018 году управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы разработало проект реконструкции 172 контактно-кабельных сетей троллейбусных линий. Управление сообщало, что существующие контактно-кабельные сети давно не в состоянии обеспечить выход на линию того количества подвижного состава, который необходим. Модернизацию сетей должны были закончить до 2021 года, но работы переносили снова и снова.
Активист Виктор Колесников отслеживает работу по обновлению троллейбусного подвижного состава и контактных сетей в последние несколько лет. В 2022 году в управлении городской мобильности Алматы ему сообщили, что модернизация контактно-кабельных сетей завершится до конца 2023 года.
«По проекту выявлены проблемные технические вопросы: по трассировке, предусмотренной проектом, существуют изменения в городской планировке, выполненные в 2018-2019 годах. Так как проект был разработан в 2017-2018 годах, данные обстоятельства приводят к дополнительным согласованиям производства работ по кабельным сетям и опорам контактных сетей, что приводит к увеличению срок. Также были выявлены технически сложные участки, например, неучтенные сети, зеленые насаждения и т.д. В связи с чем, до решения технического решения от автора проекта генподрядчику продолжать данные работы не представлялось возможным. Также на сроки строительства повлияла транспортная загруженность по центральным улицам города Алматы. При таких условиях выполнять работы в дневное время с предварительным отключением действующих городских контактных сетей невозможно», – отмечали в управлении.
В Алматы, по словам Барабанова, недостает некоторых элементов троллейбусной сети. Например, троллейбус №1 не может спуститься вниз по улице Розыбакиева до улицы Тимирязева и напрямую состыковаться с сетями. Водителям приходится сворачивать на улицу Гагарина, чтобы продолжить движение. Жители Алматы столкнулись с проблемой в этом году при ремонте отрезка улицы Гагарина – троллейбус №1 не может доехать до конечной остановки и сворачивает с маршрута по улице Березовского.
Кроме того, в городе не хватает троллейбусов большого размера. Благодаря им можно было бы убрать часть автобусных маршрутов с проспекта Абая, снизив уровень шума.
«На самом деле, нам важно, чтобы троллейбусы вмещали как можно больше людей, тогда мы сможем в существующей кризисной ситуации с дефицитом водителей более-менее равномерно распределить их по маршрутам. Если закупаются новые троллейбусы, то важно задуматься о том, чтобы они не стояли в пробках и не теряли время, а как можно быстрее окупали сами себя. Для этого надо организовать выделенные полосы, либо приоритетные сигналы светофора. Чтобы это не была просто замена троллейбусов, а чтобы жители Алматы заметили улучшение качества», – говорит Барабанов.