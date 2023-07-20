Неприоритетный транспорт

Тендер, которого не было

В последний раз троллейбусный парк Алматы обновлялся десятилетие назад. Тогда акимат под руководством Ахметжана Есимова получил финансирование Европейского банка реконструкции и развития на закуп нового транспорта.

«При Ахметжане Есимове закупка троллейбусов осуществлялась через ЕБРР, и это были довольно качественные троллейбусы, потому что они продолжают работать сверх срока своей эксплуатации. У ЕББР сильно отличаются требования к поставщикам – это не традиционные госзакупки, где есть большой риск попасть на недобросовестного исполнителя контракта. В ЕББР это практически исключено, есть несколько стадий проверок подрядчиков и всего того, что они потом поставляют городу», – говорит эксперт по транспорту Роман Барабанов.

Следующие акимы обещали каждый свое: Бауыржан Байбек поручал начать реконструкцию 172,6 км контактных сетей, ремонт электроподстанций и строительство новых линий троллейбусных маршрутов, следующий аким – Бахытжан Сагинтаев – заявлял, что для города закупят 200 троллейбусов, и снова пообещал запустить новые троллейбусные маршруты к 2020 году. Вскоре он передумал и сообщил, что лучше покупать электроавтобусы, чем тратить деньги на троллейбусные сети.

В январе 2022 года бывший руководитель управления городской мобильности Гани Мырзаханов рассказывал, что его управление подписало предварительное соглашение о финансировании с ЕБРР, согласно которому в Алматы должны закупить 190 троллейбусов.

ЕБРР, говорится в описании проекта, планировал предоставить кредит в сумме до 28,8 млрд. тенге ТОО «Алматыэлектротранс» и муниципальному предприятию общественного транспорта Алматы. На эти средства должны были закупить 190 троллейбусов, провести реконструкцию до 10 электроподстанций, приобрести технику и оборудование для ремонта и технического обслуживания троллейбусов, провести реконструкцию помещений и оборудования парка и модернизировать троллейбусную инфраструктуру города.

В ЕБРР сообщили Власти, что проект был одобрен советом директоров 9 марта прошлого года, однако акимат Алматы его так и не подписал.

При этом в управлении городской мобильности в ответ на запрос Власти ответили, что вопрос о заключении соглашения в 2022 и 2023 годах и вовсе не стоял.

«В 2022-2023 годы вопрос о заключении меморандума между Акиматом города Алматы и ЕБРР не рассматривался, соответственно не был заключен. В связи с этим, для закупа новых троллейбусов были выделены средства в размере 12,8 млрд тенге из местного бюджета», – сказано в сообщении пресс-службы.

Каким образом вопрос ушел из повестки акимата – осталось загадкой, поскольку представить, что совет директоров ЕБРР рассматривает вопрос о финансировании, который «не стоит» на повестке дня – трудно.