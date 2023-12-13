Трудности перехода

30 ноября министерство внутренних дел выложило для обсуждения поправки к правилам дорожного движения, одна из которых вызвала очень большой резонанс в профессиональном сообществе. Речь идет о новой редакции пункта 16: «В местах, где движение регулируется, пешеходы руководствуются сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при их отсутствии - транспортного светофора, при включении разрешающего сигнала светофора или регулировщика пешеход уступает дорогу транспортным средствам, завершающим ранее начатое движение через перекресток». Эта поправка вызвала закономерную негативную реакцию в комментариях на портале НПА.

Прежде всего, новое правило создает неоднозначную ситуацию для пешеходов так как непонятно, что может считаться завершением маневра в реальной ситуации и как учитывать водителей автомобилей, которые завершают маневр и тех, кто вновь начинает движение.

В итоге банальный для пешехода переход проезжей части на зеленый сигнал светофора становится многократно сложнее: до начала перехода человек должен определить автомобили, которые не завершили маневр и те, которые просто ожидают своего сигнала светофора, потом пропустить только те авто, которые не завершили маневр и уже в конце процесса пешеход должен успеть перейти проезжую часть сам. Возникают и дополнительные риски, касающиеся детей и пожилых - им будет сложнее всего правильно оценить обстановку. Бывают нередкими случаи, когда водители сознательно нарушают правила и выезжают на уже занятый перекресток, занимают всю свободную площадь, в том числе пешеходные переходы, блокируя путь для пешеходов.

Самый большой парадокс для меня заключается в том, что подобная поправка скорее всего будет воспроизводить больше проблем для всех участников дорожного движения.

