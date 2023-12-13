Трудности перехода

Опубликованы проекты поправок к правилам дорожного движения, одна из идей, предлагаемых МВД, вызывает тревогу у специалистов: если ее примут, то пешеходам будет сложнее переходить дорогу даже на светофоре, может увеличиться не только количество заторов, но и аварий. Особенно в тяжелом положении окажутся пожилые, люди с колясками, слабовидящие и маломобильные казахстанцы. Специалист по транспорту Роман Барабанов рассказывает о том, почему нельзя принимать эту поправку.
30 ноября министерство внутренних дел выложило для обсуждения поправки к правилам дорожного движения, одна из которых вызвала очень большой резонанс в профессиональном сообществе. Речь идет о новой редакции пункта 16: «В местах, где движение регулируется, пешеходы руководствуются сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при их отсутствии - транспортного светофора, при включении разрешающего сигнала светофора или регулировщика пешеход уступает дорогу транспортным средствам, завершающим ранее начатое движение через перекресток». Эта поправка вызвала закономерную негативную реакцию в комментариях на портале НПА.
Прежде всего, новое правило создает неоднозначную ситуацию для пешеходов так как непонятно, что может считаться завершением маневра в реальной ситуации и как учитывать водителей автомобилей, которые завершают маневр и тех, кто вновь начинает движение.
В итоге банальный для пешехода переход проезжей части на зеленый сигнал светофора становится многократно сложнее: до начала перехода человек должен определить автомобили, которые не завершили маневр и те, которые просто ожидают своего сигнала светофора, потом пропустить только те авто, которые не завершили маневр и уже в конце процесса пешеход должен успеть перейти проезжую часть сам. Возникают и дополнительные риски, касающиеся детей и пожилых - им будет сложнее всего правильно оценить обстановку. Бывают нередкими случаи, когда водители сознательно нарушают правила и выезжают на уже занятый перекресток, занимают всю свободную площадь, в том числе пешеходные переходы, блокируя путь для пешеходов.
Самый большой парадокс для меня заключается в том, что подобная поправка скорее всего будет воспроизводить больше проблем для всех участников дорожного движения.
Уступая дорогу водителям, пешеходы, скорее всего, не успеют перейти проезжую часть за время зеленого сигнала светофора (особенно при плохих погодных условиях) и будут завершать переход уже на красный, а это значит, что водители, которым загорелся зеленый, будут тратить уже свое время зеленого сигнала на то, чтобы пропустить пешеходов и, в итоге, не всем водителям хватит времени зеленого сигнала светофора, чтобы завершить маневр. А пешеходы на другой стороне перекрестка вновь должны будут уступать дорогу машинам, как итог возрастает риск аварий как между автомобилями, так и между пешеходами и автомобилями.
Если же настраивать светофоры таким образом, чтобы с учетом новых поправок ПДД всем хватило времени перейти или переехать дорогу, то это увеличит время ожидания зеленого сигнала как для пешеходов, так и для водителей, в итоге за определенный отрезок времени перекресток смогут перейти или проехать меньшее количество водителей и пешеходов.
В этой связи отдельно стоит сделать выдержку из свода правил РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»: «Число нарушителей (среди пешеходов - прим. авт.) увеличивается с ростом длительности запрещающего сигнала светофора и уменьшением интенсивности транспортного потока. Опыт эксплуатации регулируемых пешеходных переходов показывает, что в качестве расчетного значения времени терпеливого ожидания может быть принят интервал 30 секунд. При такой продолжительности запрещающего сигнала нарушителей в составе пешеходного потока бывает не более 15%».
В итоге возрастет риск ДТП с пешеходами, в еще большей опасности окажется маломобильная часть населения.
В качестве заключения можно сказать: если при разработке поправок изначально стояла задача за счет условий для пешеходов упростить движение для автомобилей, то можно пойти по другому пути: создать отдельный стандарт для улиц населенных пунктов, адаптировать меры по Vision Zero, с меньшей шириной полос движения, как недавно предложили в Алматы, таким образом уменьшится площадь перекрестков, а за ней время на переход проезжей части для пешеходов, что в свою очередь уменьшит время ожидания зеленого света для водителей. Дополнительно необходимо снизить максимальную скорость движения в населенных пунктах до 30 и 50 км/ч в зависимости от категорий улиц, тогда будет меньше ДТП с тяжелыми последствиями, а значит меньше заторов из-за аварий.
Обсуждение поправок к правилам дорожного движения на портале НПА закончится 14 декабря, успейте оставить там свои комментарии.
Поддержите журналистику, которой доверяют.