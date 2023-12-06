В Алматы планируется сужать полосы на дорогах в пользу общественного транспорта

Власти Алматы намерены сделать на дорогах приоритет для общественного транспорта. В частности, предлагается сузить полосы дорог, чтобы сделать выделенные полосы для общественного транспорта, и устанавливать специальные светофоры для приоритета автобусам и троллейбусам, сообщили в пресс-службе акимата города.

Как пояснил руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев, чтобы оптимизировать маршруты, создать полноценную инфраструктуру для автобусов и троллейбусов, а также обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в часы пик, нормативы требуют наличия шести полос на дорогах для создания выделенных полос для общественного транспорта, но не всегда это возможно на узких улицах. Поэтому власти города разрабатывают специальные техусловия для Алматы, чтобы учесть и эти вопросы, и в то же время уменьшить ширину одной полосы.

«Сейчас ее ширина 3,5 метра для машин, 4 метра для общественного транспорта. Во многих странах размер полос 2,7 и 3,1 метра соответственно. Планируется предусмотреть эти же параметры для нашего города. И тогда появится возможность менять разметку, останутся свободные участки на проезжей части, на которых мы будем оборудовать полосы для общественного транспорта и велодорожки», - сказал Телибаев.

Кроме того, управление планирует в рамках проекта БРТ на проспекте Райымбека отдать две полосы - по одной с каждой стороны - полностью общественному транспорту, установить специальные светофоры и регулируемые пешеходные переходы для обеспечения приоритета автобусов.

«Мы настроим светофорные объекты так, чтобы дать приоритет общественному транспорту. Для удобства пассажиров оборудуем регулируемые пешеходные переходы. Поставим на линию автобусы определенной длины. Это полностью преобразит пешие зоны, тротуары, появятся новые остановки. Где есть сужение дороги, БРТ будет проходить посередине проезжей части, а потом плавно переходить на краевые полосы. Во втором полугодии 2024 года мы планируем начать строительно-монтажные работы», - уточнил глава управления.