Транспортная беспомощность

В фотографиях с места аварии пугает не только вид разбросанных по дороге человеческих тел, но и огромная толпа людей, ожидающих своих автобусов или ловящих такси в нескольких метрах от места трагедии. Несмотря на такие страшные события, возможно, случившиеся у них на глазах, людям всё еще необходимо добраться до дома - в один из множества населенных пунктов, расположенных к западу от Алматы вдоль трассы Алматы-Бишкек. Чтобы поймать попутку, люди готовы выходить на проезжую часть этой “скоростной трассы”, что категорически запрещено.

Сами пассажиры, пользующиеся этой остановкой, говорят об опасных ситуациях, которые возникают на ней ежедневно. Так Тengrinews. приводит цитату одного из очевидцев происшествия. "Я езжу отсюда каждый день. Здесь часто скапливается много людей. Кроме того, люди здесь ловят такси, чтобы уехать в Шамалган и Узынагаш. Они вынуждены выходить на обочину, так как машины не останавливаются".

Население пригородной зоны Алматинской агломерации составляет около 1,3 миллиона человек. Огромная доля этих людей, проживающих на расстоянии нескольких десятков и даже 50-60 и более км от Алматы, ежедневно добираются в город на работу, учебу и для многих других целей. Масштаб этого потока мы можем видеть на фотографиях с остановки Городская больница №7, на Алтын Орде и рынке Барлык, на Саяхате и у рынка и автовокзала Салем, на пересечении улиц Жандосова и Саина, где огромные толпы людей выходят на проезжую часть, вываливаясь с тротуаров в надежде поймать попутку. Так продолжается многие годы. Да, курсировали отдельные частные пригородные автобусные маршруты, но нерегулярность их работы вынуждала также обращаться к услугам попуток.