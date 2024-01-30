«В компетенцию не входит»

«Я пока не вижу, чтобы СПК и акимат предпринимали какие-то меры. Мы сейчас видим, что проблемы только нарастают», отметил депутат, не объяснив, почему проблему должны решать исключительно госорганы, а не застройщик.

Журналистка и блогер Полина Шиманская тоже была на стройке и сообщила, что школа будет частная, а поликлиника не строится. Ближе всего к RAMS City находится поликлиника №17 на улице Гагарина и Басенова, которая обслуживает почти 85 тысяч человек.

Власть обратилась в компанию RAMS, чтобы понять, какая помощь от акимата ей нужна. В своем ответе компания заявляет, что не давала обещаний выкупить частные дома между ЖК RAMS City и рекой Большая Алматинка: «Речь шла только о выкупе гаражей со стороны улицы 20-я линия – с этой стороны мы свои обязательства выполняем. У компании имеются средства для выкупа частных гаражей со стороны улицы 20-я линия и общежития со стороны улицы Жандосова – идут переговоры. Увеличение проезжей части предусмотрено и будет выполнено с окончанием проекта. Для этого с нашей стороны уже выполнены все подготовительные процедуры».

На территории ЖК ведется строительство школы на 1100 мест и детского сада, что касается поликлиники, то в компании ответили, что на территории комплекса имеется специальное строение, подходящее под частный медицинский центр. В RAMS обещают, что количество парковочных мест будет соответствовать количеству квартир в жилом комплексе. В компании уверяют, что сейчас занято 5% имеющегося паркинга.

В управлении городской мобильности сообщили, что, согласно плану детальной планировки, предусматривается расширение улицы Кикелбайулы, а 20-й линии – нет. При этом непонятно, будет ли акимат выкупать частные дома, стоящие вдоль Кикелбайулы. В этом районе не рассматривается строительство многоуровневых паркингов.

Тем временем активист и политик Санжар Бокаев снял видео о качестве строительства ЖК, назвав дома «самыми опасными». В комментариях застройщик сообщил, что отправил на объект специалистов отдела контроля качества, которые проведут тщательное расследование всех «аспектов строительства».

RAMS City - очередной пример проектирования без предварительного обсуждения проекта с общественностью и несовершенства существующих строительных норм и правил. RAMS предложил проект, который укладывался в существующие строительные нормы, акимат согласился, люди повозмущались, компания пошла на какие-то уступки, чтобы заглушить скандал. Но по факту на месте Плодоконсервного комбината всё равно вырос огромный «человейник», который должен уместить в себе от 15 до 20 тысяч жителей.