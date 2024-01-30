«В компетенцию не входит»

На днях депутат мажилиса Сергей Пономарев выложил видео, снятое на территории нового жилого комплекса RAMS City в Алматы. По словам парламентария, Социально-предпринимательская корпорация и акимат города не помогают строительной компании с выкупом близлежащих частных домов, гаражей, с благоустройством и решением проблемы с нехваткой парковочных мест.
Власть разбирается, как один из крупнейших жилых комплексов страны столкнулся с ожидаемыми проблемами и как их пытаются решить.
Что обещала компания RAMS
«Уникальный микроклимат RAMS City создан самой природой. Чистый воздух, набережная реки Большая Алматинка и Ботанический сад – слагаемые гармонии природы и города», - говорится на сайте ЖК.
Скандалы с RAMS City начались еще до его строительства. В 2021 году был обнародован проект застройки территории бывшего Плодоконсервного комбината, который находится в квадрате улиц Жандосова, Кекилбайулы, Утепова и 20-й линии. После негативных откликов компания RAMS Qazaqstan переделала проект: плотность застройки пообещали уменьшить на 45%, а количество домов сократить с 57 до 37.
Первоначально планировалось построить 57 домов высотой в 17 этажей, но потом часть зданий решили сделать 13-15-этажными, а у 15 блоков оставить все те же 17 этажей. Всего, согласно эскизному проекту, на месте Плодоконсервного комбината появятся 2998 квартир. В ЖК предусмотрено также 2000 парковочных мест. После прозвучавшей критики о том, что в том районе нет должной инфраструктуры, в компании пообещали построить школу на 1100 мест (дефицит мест в Бостандыкском районе — 3 300), детский сад на 350 мест и поликлинику, которую передадут на баланс города. Площадь озеленения должны были увеличить с 3 га в первоначальном проекте до 8 га. В проекте появились коммерческие площади, в том числе гостиница, на которых по расчётам компании должны будут работать 2700 сотрудников. Через ЖК обещали сделать пешеходный бульвар.
Детский сад и школу строят со стороны улицы Жандосова, на общественных слушаниях, которые состоялись после начала строительства, специалист по транспортному развитию Елена Ерзакович поинтересовалась, почему такие важные объекты появятся на столь загруженной автомагистрали, ведь на детей будут воздействовать выхлопы от автомобилей. На что замдиректора RAMS Qazakhstan Еркин Байбатыров ответил, что школа проектировалась так для удобства жителей, родителей. В этой публикации сообщалось, что компания согласилась с предложением пробивки улицы Басенова до реки Большая Алматинка. Жителям RAMS Сity обещали благоустроенную набережную в два километра.
Дороги и общественный транспорт
Байбатыров обещал построить удобные подъездные пути со всех основных улиц, которые окружают ЖК. При этом 20-ю линию намеревались расширить, для этого нужно выкупить гаражи у местных жителей. Есть частные дома и со стороны улицы Утепова. Всего было предусмотрено шесть выездов и заездов на территорию ЖК. Все улицы, кроме Жандосова, узкие, а 20-я линия является односторонней.
Рядом строится еще один ЖК — NAVOI 3.0 компанией Estate Development, там будет 7 блоков и 748 квартир.
Оба крупных жилищных комплекса находятся в эпицентре пробки на улице Жандосова. Важный вопрос: как жители более тысяч новых квартир и 2700 человек, для которых в ЖК создаются рабочие места, будут передвигаться. Акимат города не собирается делать линию БРТ на улице Жандосова, ограничившись автобусной полосой, на которой чаще можно встретить автомобили, нежели автобусы и троллейбусы. Розыбакиева, Жандосова и Тимирязева уже перегружены автотранспортом практически в любое время дня.
Еще год назад Власть отправила запрос в акимат Бостандыкского района о том, как будут решаться инфраструктурные проблемы при вводе в строй новых ЖК. Письмо перенаправлялось четырем чиновникам. В итоге главный специалист службы городского планирования и координации развития территории по Бостандыкскому району Нуржан Аскаров ответил, что вопрос нехватки мест в школах, детсадах, поликлиниках не входит в компетенцию управления. Как и вопрос расширения улиц Кекилбайулы и 20-ой линии. Управление городской мобильности ответило, что расширение этих улиц не планируется.
Специалист по транспортному планированию Роман Барабанов считает, что нужен генеральный план города с хорошей сеткой улиц вокруг всех ЖК, чтобы новые объекты не перекрывали хорошие транспортные связи и не ухудшали доступность самих себя и территории вокруг.
«Второй момент: нужен инструмент для определения порядка застройки, то есть не должно быть такого, чтобы можно построить комплекс ЖК на 10 000 жителей, а в радиусе 1-1,5 км нет ни метро, ни БРТ, ни скоростного трамвая, так как завтра большая часть из этих 10 000 человек купит машины, что уже будет вредить городу, да и району, где будет находиться этот ЖК», отмечает он.
По его мнению, нужно всё-таки придерживаться стандарта транзитно-ориентированного развития и вести строительство там, где есть соответствующая инфраструктура общественного транспорта, хотя для этого и придется снести какие-то здания.
«Если говорить об оценке воздействия, то для этого нужна транспортная модель города, на которой можно и нужно рассматривать разные сценарии развития событий в случае возникновения ЖК в том или ином месте».
Что получилось
Уже сдано в эксплуатацию 20 домов. В этом году должны достроить еще 17. Депутат Сергей Пономарев, записывая видео на территории ЖК, вспомнил основные обещания, данные руководством строительной компании: река так и не облагорожена, частные дома между ЖК и рекой не снесены. Он упомянул, что жильцы домов запросили большие деньги и у крупнейшего в стране застройщика нет денег на выкуп и обещанное благоустройство. По его словам, паркинга уже явно не хватит, «парковаться людям негде, а район уже перегружен».
«Я пока не вижу, чтобы СПК и акимат предпринимали какие-то меры. Мы сейчас видим, что проблемы только нарастают», отметил депутат, не объяснив, почему проблему должны решать исключительно госорганы, а не застройщик.
Журналистка и блогер Полина Шиманская тоже была на стройке и сообщила, что школа будет частная, а поликлиника не строится. Ближе всего к RAMS City находится поликлиника №17 на улице Гагарина и Басенова, которая обслуживает почти 85 тысяч человек.
Власть обратилась в компанию RAMS, чтобы понять, какая помощь от акимата ей нужна. В своем ответе компания заявляет, что не давала обещаний выкупить частные дома между ЖК RAMS City и рекой Большая Алматинка: «Речь шла только о выкупе гаражей со стороны улицы 20-я линия – с этой стороны мы свои обязательства выполняем. У компании имеются средства для выкупа частных гаражей со стороны улицы 20-я линия и общежития со стороны улицы Жандосова – идут переговоры. Увеличение проезжей части предусмотрено и будет выполнено с окончанием проекта. Для этого с нашей стороны уже выполнены все подготовительные процедуры».
На территории ЖК ведется строительство школы на 1100 мест и детского сада, что касается поликлиники, то в компании ответили, что на территории комплекса имеется специальное строение, подходящее под частный медицинский центр. В RAMS обещают, что количество парковочных мест будет соответствовать количеству квартир в жилом комплексе. В компании уверяют, что сейчас занято 5% имеющегося паркинга.
В управлении городской мобильности сообщили, что, согласно плану детальной планировки, предусматривается расширение улицы Кикелбайулы, а 20-й линии – нет. При этом непонятно, будет ли акимат выкупать частные дома, стоящие вдоль Кикелбайулы. В этом районе не рассматривается строительство многоуровневых паркингов.
Тем временем активист и политик Санжар Бокаев снял видео о качестве строительства ЖК, назвав дома «самыми опасными». В комментариях застройщик сообщил, что отправил на объект специалистов отдела контроля качества, которые проведут тщательное расследование всех «аспектов строительства».
RAMS City - очередной пример проектирования без предварительного обсуждения проекта с общественностью и несовершенства существующих строительных норм и правил. RAMS предложил проект, который укладывался в существующие строительные нормы, акимат согласился, люди повозмущались, компания пошла на какие-то уступки, чтобы заглушить скандал. Но по факту на месте Плодоконсервного комбината всё равно вырос огромный «человейник», который должен уместить в себе от 15 до 20 тысяч жителей.
В нынешней ситуации, когда акимат города отказался от публикации строительных проектов – по его мнению, это нарушает закон об авторских правах, люди даже не имеют возможности узнать, что будет построено у них под окнами. И если в 2021 году жители хотя бы могли повозмущаться, а компания переделать проект, то теперь остается лишь надеяться на то, что градсовет и акимат смогут перестать строить без оглядки на окружающую инфраструктуру, а потом тратить годы и кучу бюджетных денег на то, чтобы решить проблемы с нехваткой детских садов, школ, поликлиник, больниц, парковочных мест и общественного транспорта.
Уже второе десятилетие специалисты говорят о том, что главное не нарисовать проект зданий с современными облицовочными материалами, а встретиться с людьми, которые живут рядом, изучить район, его потребности и проблемы, но, к сожалению, мы всё ещё существуем в старой парадигме, когда застройщки и акимат решают судьбу города в кабинетах за закрытыми дверями. А обсуждение с общественностью происходит уже после начала строительства, когда кардинально изменить что-то уже невозможно.
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