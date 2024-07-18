Почему арыки – это не ливневая канализация?

Ежегодно акимат Алматы выделяет бюджетные средства на борьбу с подтоплениями при обильных дождях. Для решения проблемы власти восстанавливают старые дождевые коллекторы, а также соединяют с ними арычные сети и прокладывают новые арыки. Тем не менее, эксперты отмечают, что более рациональным решением было бы строительство закрытой системы ливневой канализации.
Власть объясняет, в чем ее отличие от арычной сети, почему арыки нельзя использовать для отвода ливневых стоков, и как еще город может уменьшить количество дождевых стоков и подтоплений.
Два года назад аким Алматы Ерболат Досаев пообещал решить проблему с подтоплениям Алматы за три года. Градоначальник сообщал, что акимат готовит для этого комплексную программу.
Планировалось отремонтировать большую часть городских коллекторов, которые не работали из-за заиливания, и ликвидировать проблемные участки. В прошлом году акимат обязал застройщиков обустраивать ливневую канализацию при строительстве, реконструкции и ремонту улично-дорожной сети после ремонта инженерных коммуникаций.
Однако, по мнению экспертов, эти меры пока не могут дать комплексного эффекта, так как в городе нет настоящей продуманной системы ливневой канализации.
«Город заранее считает, что вода – это чрезвычайная ситуация»
В прошлом году только для ликвидации постоянных подтоплений из резерва местного бюджета Алматы было выделено 5,3 млрд тенге.
Марат Балгереев, инженер в сфере гидротехнического строительства, коммунального водоснабжения и водоотведения, работал над схемой дождевой канализации в Алматы в советское время. Он также автор исследования «Качество среды проживания в контексте ливневой канализации», опубликованного Urban Forum Kazakhstan.
Специалист объясняет, что из-за первоначально благоприятных условий в Алматы не было необходимости строить отдельную систему водоотведения: вода стекала по уклонам и впитывалась, неудобства при осадках всегда были кратковременными.
Но со временем застройка привела к увеличению водонепроницаемых поверхностей: асфальтовых дорожек, тротуаров и крыш, на которых организуются ливневые стоки.
При нынешнем подходе городских властей стоки создают множество неудобств и проблем.
«У нас меридиональные улицы в благоприятной ситуации, потому что по ним все течет. Но как только вода попадает на широтные улицы – Абая, Райымбека, Жибек Жолы, вода скапливается на них», – поясняет эксперт.
Стекающие по наклонным улицам стоки собираются в северной части города, ниже проспекта Райымбека, где уклон снижается, и от этого страдают дома: их затапливает во время дождя и подтапливает после, когда поднимается уровень грунтовых вод.
«Борьбой с последствиями ливней занимается МЧС, они закупают мешки с песком и насосы. Город заранее считает, что вода – это чрезвычайная ситуация», – говорит Балгереев.
Кроме того, ливневый сток, как правило, сильно загрязнен автомобильными маслами, реагентами и частицами сажи от выхлопных газов, что также губительно для деревьев, высаженных вдоль арычных лотков. Как поясняет Марат Балгереев, загрязненный сток, попадающий в городские реки, также в итоге оказывает влияние на Капчагайское водохранилище, куда впадает Малая Алматинка.
Арыки и ливневая канализация – в чем разница?
Исторически арыки в Алматы использовались для орошения, а также доставляли жителям питьевую воду до строительства водопровода.
Подход городских властей к их использованию менялся за последние несколько лет.
В 2016 году, отчитываясь перед Бауыржаном Байбеком, заместитель градоначальника Ерлан Аукенов заявлял, что арыки не могут быть использованы в качестве стоков для ливневых вод и предназначены исключительно для полива деревьев.
В 2019 году, тем не менее, в акимате заявили, что арыки выполняют двойную функцию – отвод дождевых стоков и полив деревьев.
В городе более полутора тысяч километров арычных сетей, и большая часть из них используется для отвода ливневых стоков. По данным на 2021 год, для полива использовалось только 206 км арычной сети.
Марат Балгереев считает, что открытые арычные лотки не справляются ни с отводом дождевых вод, ни с орошением.
«Открытый лоток не технологичен с точки зрения отвода дождевых стоков, – говорит эксперт. – Под землей можно прокладывать канализационные сети под любым уклоном, но на поверхности это сделать невозможно. Если уклон меньше, чем 10 см на метр, то лоток будет заиливаться».
Наружные лотки также, как правило, одного типового размера, и на определенных участках их объема может не хватать для поступающих стоков, а для других участков, напротив, они могут быть нерационально большими.
Кроме того, на данный момент, когда арыки арыки засоряются, их очищают только вручную, и пока не существует решений для автоматической очистки. Для орошения же, считает эксперт, арыки расположены слишком низко: вода из отверстий еще может попадать к корням деревьев, но уже не к траве. Загрязненная автомобильными маслами вода, которая отводится с обочин и доставляется к корням, при этом может быть губительной для деревьев.
Что такое закрытая система ливневой канализации
Балгереев обращает внимание на то, что по СНиПам, использовавшимся в Казахстане в советское время, в городах должна быть закрытая система дождевой канализации. В нынешних же СНиПах, отмечает он, это требование уже отсутствует. Вместе с тем, при новом строительстве в городе должна проектироваться закрытая ливневая канализация, но как это осуществляется на практике, пока непонятно.
Как поясняет эксперт, закрытая система должна включать несколько этапов.
«Дожди превращаются в поверхностный сток. Сначала нужно его организовать, а потом транспортировать этот сток. Следующий этап – аккумулирование, и затем очистка: естественно, сток движется по территории поверхности и загрязняется. И следующий этап – или сброс в поверхностные водоемы, или же использование», – говорит Балгереев.
Вся система ливневой канализации представляет собой сеть трубопроводов, ливнеотводов и других систем сбора поверхностных вод, а также их подземных коллекторов, распределителей, очистных сооружений и технологий использования водосбора. Она также может включать снегосплавные пункты для отвода твердых осадков зимой и избежания последующих подтоплений весной.
Балгереев считает, что в Алматы нужно разработать комплексную схему дождевой канализации, а также создать структуру, которая будет выдавать технические условия при проектировании домов.
Эксперт полагает, что первый этап системы – отвод поверхностных вод – могут обеспечить застройщики, и необходимо законодательно обязать их его предусматривать.
«Вода течет с крыш через водосточные трубы на асфальт – нельзя этого делать, – поясняет он. – У нас невероятно большие крыши, автостоянки, площади». Застройщиков следует обязать доводить дождевые стоки зданий до ближайших коллекторов.
Сейчас застройщики обязаны предусматривать дождевую канализацию при строительстве и ремонте дорог. Но при этом, как правило, проектируются только лотки для отвода воды, однако часто непонятно, куда она должна быть отведена дальше, так как в городе нет единой схемы. В результате лотки часто не соединены между собой и с коллекторами.
Систему транспортировки стоков, констатирует он, необходимо строить за счет бюджета, однако коллекторы и систему очистки можно было бы реализовать при помощи концессии: частный инвестор после строительства сможет еще долгое время эксплуатировать систему, а с каждого дома будет взиматься плата, рассчитываемая исходя из того, сколько стока скапливается его поверхности.
Похожее предложение уже высказывал в ходе заседания рабочей группы по водному кодексу мажилисмен Павел Казанцев. Он отметил, что за обработку и сохранение воды должна браться плата, и кто-то должен за это отвечать, но пока непонятно, как как собирать и учитывать эту воду, и как относиться к ее чистоте.
Лина Граф, магистр гидрологии и эксперт по охране воды и окружающей среды из Германии, рассказывает, что у нее на родине также взимается плата за дождевую воду, но от нее могут освободить, если жители используют эту воду для орошения – такие меры стимулируют экономию питьевой воды.
Граф в июле приехала в Алматы, чтобы провести совместно с Urban Forum Kazakhstan мастер-класс о концепции «города-губки», методах сбережения, очистки и использования дождевой и талой воды.
Она рассказала, что цель такого подхода – сделать так, чтобы городское пространство больше «впитывало» воду, которая иначе скапливается и приводит к затоплениям или переполняет канализационные коллекторы.
Для этого внедряются различные решения: от зеленых крыш домов со слоем почвы и растениями и озеленения других поверхностей – вроде крыш остановок общественного транспорта, до специальных дренажных углублений в почве с фильтрационным слоем, использования тротуарной плитки с отверстиями для пропуска воды и даже подземных цистерн для накопления дождевой воды – но их использование не рекомендуется в городах с сейсмической активностью, как Алматы.
Архитектор Жанна Спунер также говорит, что уменьшить объем дождевых масс в городе можно разными способами: можно устраивать накопители воды возле зданий и потом использовать воду для полива. В мощении улиц можно также использовать водопроницаемый камень, а в городских парках заменить асфальт на грунтовые поверхности.
Архитектор также рекомендует в целом увеличивать площадь озеленения, а также – заменять газоны и однолетние растения на многолетние кустарники, озеленять парковки с помощью пергол и ячеистого мощения, озеленять обочины дорог и устраивать накопительные озера в городских парках.
Вместе с тем, архитектор говорит, что что арычная система – это очевидное достоинство Алматы, и её важно сохранить, но при этом можно менять дизайн арыков для улучшения экосистемы и, конечно, эстетики.
«Например, арычная система Ирана является культурным наследием и находится под защитой ЮНЕСКО, – отмечает она. – С точки зрения ландшафтного дизайна и инженерии здесь совершенно бесконечное поле деятельности».
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