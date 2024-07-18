Почему арыки – это не ливневая канализация?

Арыки и ливневая канализация – в чем разница?

Исторически арыки в Алматы использовались для орошения, а также доставляли жителям питьевую воду до строительства водопровода.

Подход городских властей к их использованию менялся за последние несколько лет.

В 2016 году, отчитываясь перед Бауыржаном Байбеком, заместитель градоначальника Ерлан Аукенов заявлял, что арыки не могут быть использованы в качестве стоков для ливневых вод и предназначены исключительно для полива деревьев.

В 2019 году, тем не менее, в акимате заявили, что арыки выполняют двойную функцию – отвод дождевых стоков и полив деревьев.

В городе более полутора тысяч километров арычных сетей, и большая часть из них используется для отвода ливневых стоков. По данным на 2021 год, для полива использовалось только 206 км арычной сети.

Марат Балгереев считает, что открытые арычные лотки не справляются ни с отводом дождевых вод, ни с орошением.

«Открытый лоток не технологичен с точки зрения отвода дождевых стоков, – говорит эксперт. – Под землей можно прокладывать канализационные сети под любым уклоном, но на поверхности это сделать невозможно. Если уклон меньше, чем 10 см на метр, то лоток будет заиливаться».

Наружные лотки также, как правило, одного типового размера, и на определенных участках их объема может не хватать для поступающих стоков, а для других участков, напротив, они могут быть нерационально большими.

Кроме того, на данный момент, когда арыки арыки засоряются, их очищают только вручную, и пока не существует решений для автоматической очистки. Для орошения же, считает эксперт, арыки расположены слишком низко: вода из отверстий еще может попадать к корням деревьев, но уже не к траве. Загрязненная автомобильными маслами вода, которая отводится с обочин и доставляется к корням, при этом может быть губительной для деревьев.