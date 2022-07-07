Досаев обещает решить проблему с подтоплениями в Алматы за три года

Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что за три года в городе намерены решить проблему подтоплений, а первые результаты горожане увидят уже к концу года. Он отметил, что сегодня постоянно топит 102 участка, больше половины из них приведут в порядок уже в этом году.

«На фоне сложного рельефа Алматы во время обильных осадков наблюдаются постоянные подтопления. В ходе обследования выявлены таких 102 участка. До конца 2022 года будут ликвидированы 56 участков подтоплений и восстановлены 12 коллекторов из 16-ти, модернизированы 75 км арычных сетей. В качестве системной меры у нас вся ливневая канализация – это коллектора, каналы, водозаборы – будет передана единому оператору ТОО “Eco Almaty”, сто процентов которого принадлежит акимату города. В 2023-2024 годах будет завершена модернизация более 200 км арычных сетей, построено 100 км новых арычных сетей, ликвидировано оставшиеся 46 участков постоянного подтопления в городе», - рассказал Досаев на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций в четверг.

Он сообщил, что для ликвидации постоянных подтоплений из резерва местного бюджета в текущем году выделено 5,3 млрд тенге.

Отвечая на вопросы журналистов, глава города отметил, что в целом планируется решить проблему подтоплений за три года. 102 участка, которые сейчас находятся в приоритете, – это те, на которые больше всего жалуются алматинцы. 56 участков будут «приведены в порядок» до конца этого года, 46 – в следующем году. Из существующих 16 коллекторов, ливневых канализаций 12 не работают: «они заилены или просто не могут производить свою функцию», четыре работают на 30%.

«Поэтому 12 коллекторов будут отремонтированы до конца года. Я считаю, это поможет основную проблему решить. Но у нас программа рассчитана на предстоящие три года, и мы решили поэтапно всю ливневую канализацию города привести в порядок», - сказал Досаев.

Также он считает важной задачей модернизацию арычной сети. Сегодня в городе, по его словам, почти 1,5 тыс. участков, где арыки заходят в тупик, «они не сливаются никуда». Поэтому предстоит привести в порядок более 300-400 км арычной сети «и сделать необходимые подводы к коллекторам».

«Эта работа будет проводиться в 2022-2024 годах. Надеемся, что до конца года первые результаты алматинцы увидят», - обещает Досаев.