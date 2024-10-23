Лучший кинотеатр страны

У «Целинного» были успешные 27 лет работы: начиная с открытия кинотеатра в 1964 году и заканчивая развалом СССР, когда система всесоюзного кинопроката тоже распалась. В этом материале мы рассказываем про «золотой» период работы кинотеатра.
Материал о строительстве кинотеатра можно прочитать здесь.
К концу 1966 года в Алматы было 10 постоянных кинотеатров и 9 с ограниченным режимом работы. В тот год они обслужили 8 миллионов зрителей. Было три премьерных кинотеатра: «Алатау», «Целинный» и «Сары-Арка», построенный в 1966 году. «Целинный» оставался самым большим и передовым. Он не только развлекал, но и выполнял важную воспитательную функцию.
При кинотеатре работала комиссия по детской работе, состоящая из преподавателей школ. Она давала рекомендации по тематике показываемых фильмов.
В «Целинном» организовали клуб кинолюбителей для старшеклассников, где проводили встречи с актерами и режиссерами, показывали советскую и зарубежную классику. Активно показывали документальные фильмы на злободневные темы: противовоздушная химическая оборона, религия — дурман народа, подвиг Советской молодежи, боевые традиции и т.д.
Работал детский клуб «Космос», в котором каждое воскресенье дети могли быть сотрудниками кинотеатра, так они сами обслуживали два детских сеанса. Здесь речь, видимо, идет о работе контролеров.
В «Целинном», одновременно с «Алатау» и «Сары-Аркой» постоянно проходили различные фестивали: например, стран Азии, Африки и Латинской Америки, Неделя чехословацких фильмов, Фестиваль югославских, украинских картин и т.д. Привозили сюда и ленты с Московского кинофестиваля.
Прародитель IMAX
В концу 70-х годов «Целинный» переоборудовали: из панорамного он стал широкоформатным. Это было связано с тем, что панорамных картин производилось куда меньше — из-за их дороговизны этот формат признали неперспективным.
Панорамное кино было основано на разделении изображения на несколько частей, каждая из них снималась своим объективом на отдельную кинопленку. Муслим Чингужинов, всю жизнь проработавший в кинопрокате, рассказывает, что панорамный формат — прародитель сегодняшнего IMAX:
«Там было огромное полотно и работало сразу три кинопроектора, и каждый освещал свою зону. Это было огромное зрелище. Когда “Целинный” был панорамным, то экран был около 30 метров в ширину, а в высоту около 8 метров. Потом, примерно в начале 70-х, он стал широкоформатным, и полотно немного уменьшили. Я помню, вышел панорамный фильм о мотогонках, там был стерео звуковой эффект — звук двигался по периметру зала, когда начинали ехать мотоциклы, и возвращался на экран. Был четко разделенный эффект стерео: словно мотоциклы проезжали по залу».
По его словам, у экрана в «Целинном» стояло уникальное кашетирующее устройство. Кашеты — ткань, натянутая на каркас для того, чтобы убирать лишнее поле экрана. Когда шел широкоформатный фильм, кашетирующее устройство растягивалось на все поле экрана, когда шел обычный, то для того, чтобы не было белых полос по краям, применялись кашеты. Так у зрителя создавалось впечатление, что он смотрит на полный экран, несмотря на то, что формат фильма другой.
Белла Ахмадулина в «Целинном»
Зимой 1980 года в кинотеатре выступала известная поэтесса Белла Ахмадулина. За два года до этого в Советском Союзе разгорелся скандал: в самиздате вышел литературный альманах «Метрополь», куда вошли не прошедшие цензуру произведения писателей, среди них была и Ахмадулина.
Ольга Гумирова тогда училась в КазГу на факультете журналистики, и там она узнала, что зимой 1980 года в Алма-Ату приезжает поэтесса.
«Визит Беллы Ахмадулиной не очень освещали по той причине, что она приехала после выхода «Метрополя». У нее здесь было несколько выступлений. Видимо, каким-то образом в этом задействовали сеть кинотеатров, потому что встречи у нее прошли еще в «Армане» и «Доме кино». Не самая первая, но самая обсуждаемая, многочисленная была в «Целинном», — вспоминает Ольга Гумирова, ставшая известным журналистом.
Когда встреча началась, поэтессе передали записку о том, что многие из ее поклонников не смогли достать билеты и стоят за дверьми. Ахмадулина попросила пропустить всех в зал, в итоге слушатели стояли вдоль стен и сидели в проходе.
«Я помню огромное количество людей и абсолютную тишину, когда она читала стихи. Мы сидели очень близко к сцене, и я запомнила ее фарфоровую белую шею, — когда она читала стихи, она вытягивала ее вперед, как птица, и немного закидывала голову назад. Она была в белой блузке с кружевами, а на руках — красивые, невиданные в наших краях кольца. Ахмадулина выглядела олицетворением поэзии. Голос чистый, прерывающийся, немного падающий, со льдинкой. Она вызывала абсолютное восхищение, желание внимать каждому слову. Там было много студентов, и, что удивительно, людей в возрасте было тоже немало, возможно, даже большинство. Откуда все знали Беллу Ахмадулину? Скорее всего, по каким-то спискам, перепечаткам, ведь ее книги до Алма-Аты не доходили».
Экзамен для киномеханика
В «Целинном» киномеханики сдавали экзамен и получали категорию. Киномеханики были головной болью для многих кинотеатров: из-за скромных зарплат чаще всего туда шли молодые люди. Как только они овладевали профессией, их забирали в армию. В Архиве города Алматы даже хранится стенограмма, в которой директора кинотеатров обсуждают эти проблемы и предлагают стимулировать сотрудников выдачей квартир.
Муслим Чингужинов начал работать киномехаником в кинотеатре «Юность» в 1984-1985 годах, потом продолжил в «Авангарде» и «Казахстане». Но именно в «Целинном» он сдавал свой первый экзамен на удостоверение киномеханика: там находился специальный технический кабинет со всеми системами: от узкопленочных проекторов до стационарных 70 миллиметровых.
Киномеханикам по итогам экзамена давали три категории: самая высокая — первая, самая низкая — третья. Те, кто мечтали об этой профессии, шли в кинотехникум и учились там четыре года на специальности «обслуживание и эксплуатация кинооборудования и проектирование кинозалов». Такую корочку как раз получил Муслим Чингужинов. По его воспоминаниям, техкабинет заработал в «Целинном» примерно в 1978 году и просуществовал вплоть до развала Советского Союза.
Разумеется, в «Целинном» работали механики самой высокой категории. В кинотеатре они всегда ходили в халатах синего цвета. Рукава обязательно были застегнуты, по технике безопасности длинные волосы были недопустимы: если бы на зубчатый барабан попала бы прядь волос, это могло бы закончиться травмой.
«Не дай бог порыв пленки, остановка по вине киношников, это было неслыханно, тогда за это наказывали, лишали премиальных, иногда могли разжаловать», — вспоминает Муслим Чингужинов.
Соцсоревнования
Как и другие предприятия в СССР, кинотеатры проводили между собой соцсоревнования. Так, в 1965 году «Ала-Тау» и «Целинный» заключили между собой Договор социалистического соревнования. Документ об этом хранится в Архиве города Алматы.
Коллективы обязались досрочно выполнить план по кинообслуживанию, поднять воспитательную роль кино в идеологической работе, претворить в жизнь решения XXII съезда и последующих пленумов ЦК КПСС.
Кроме этого, сотрудники пообещали бороться за экономию электроэнергии — на 10% — и эксплуатационных расходов. Судя по документам, инициатором этой социалистической дуэли был коллектив «Целинного». Это соцсоревнование проходило в 1965-1966 годах. Кто победил в нем — неизвестно.
В то же время в кинотеатрах вводились новшества: открывали кассу предварительной продажи билетов, — их можно было купить за 1-3 дня до сеанса, отпускали билеты в кредит сроком на 1 месяц. По городу у «Целинного» стояло 12 рекламных щитов, где вывешивались анонсы картин. Периодически сотрудники кинотеатра выходили на так называемые «воскресники»: красили урны, скамейки, сооружали клумбы вокруг здания.
В 1966 году «Целинный» обновил свои социалистические обязательства. На этот раз он сделал это к 50-летию Советской власти и к 100-летию со дня рождения Ленина. Кинотеатр обязался к 26 декабря 1966 года выполнить годовой план, каждый месяц перевыполнять план, «систематически изучать вкусы и запросы зрителей, удовлетворять их духовные и эстетические потребности, повышать культуру обслуживания населения». Руководство кинотеатра обязалось не реже двух раз в год проводить зрительские конференции, ежеквартально не менее двух кинофестивалей или тематических показов фильмов.
Судя по сборам в 1970 году, «Ала-Тау» по эффективности работы обходил «Целинный». Например, он смог провести 2987 сеансов, тогда как «Целинный» — 2681. Но из-за того, что у «Целинного» был намного больше зал, он собрал 2233,1 зрителя против 1332,5. Сборы у единственного панорамного кинотеатра приближались к миллиону рублей — 904,9 тысяч. В любом случае оба кинотеатра перевыполнили госплан. После этого «Ала-Тау» бросил вызов кинотеатру «Россия» в городе Бишкеке, тогда Фрунзе.
В 1970 году коллектив «Целинного» получил почетную грамоту ЦК Компартии Казахстана, Верховного Совета и Совета министров КазССР. «Целинный» — лучший кинотеатр страны. Теперь это официально.
«Что вы за джунгли тут устроили?»
Майра Кубаниязова с 1981 по 1986 год работала в «Целинном» методистом. Она проводила кинофестивали и тематические вечера: «Я сама и сценарий писала, и на сцену выходила, и сама все проводила, организовывала, кого-то приглашала. Новый год — мероприятие, 23 февраля, – День советской армии, – мероприятие, 8 марта — мероприятие, День кино, – 27 августа, – мероприятие, 1 мая — мероприятие, и так весь год».
По образованию Майра Кубаниязова была педагогом, и в «Целинный» устроилась случайно:
«Это был красивый и большой кинотеатр, — рассказывает она о «Целинном». — Для такого большого кинозала фойе было небольшое, но очень уютное, в нем росло много зелени, помню какие-то уникальные пальмы. Когда я туда пришла, то познакомилась с женщиной, которая работала контролером. Одновременно она еще была садоводом, и очень любила это дело. Тогда в штате кинотеатров были садоводы, это касалось не только «Целинного», но и «Армана». Однажды в «Целинный» пришла чиновница из кинематографии и возмутилась: «Что вы за джунгли тут устроили?» Пришлось убрать половину растений».
Тогда единственным доступным развлечением было кино. Если выходил новый хороший фильм, особенно зарубежный, то билеты надо было брать заранее. В «Целинном» в выходные дни люди были в зале уже с самого утра.
И, поскольку Майра Кубаниязова работала в самом главном в стране кинотеатре, ее постоянно просили достать билеты. Даже предлагали взятки: билет стоил 50-70 копеек, а хотели выкупить за 3-5 рублей. «А куда их пустишь, если мест нет?», — вспоминает она.
Перед показом фильма демонстрировали киножурнал. Это могли быть новости, научно-популярные фильмы, сатирический киножурнал «Фитиль» или «Ералаш», если сеанс детский. Занимало это минут десять.
Фильмы находились в прокате около двух недель, но если какая-то картина пользовалась большой популярностью, то показ могли продлить и на месяц. И тут уже между кинотеатрами начиналась борьба, поскольку «Целинный», «Алатау» и «Сары-Арка» относились к кинотеатрам первого экрана, и другим приходилось ждать, когда они отработают и отдадут пленку.
В СССР была плановая экономика, и государство кинотеатрам всегда ставило план. Если его выполняли, то сотрудникам выдавали премию. Майра Кубаниязова вспоминает, что тогда приходилось очень много сотрудничать с предприятиями. На крупных заводах, например, на АЗТМ, работала выездная касса и киноуголок, который оформляли сотрудники кинотеатра: развешивали там свою рекламу, график премьер и т.д. В «Целинном» за каждым контролером закрепляли несколько предприятий. Майра Кубаниязова как методист занималась школами и институтами:
«Были абонементы для школьников, они сразу распространялись на год, мы выпускали книжку, и туда вклеивали билеты. Если школьник приходил раз в месяц, то было вклеено 12 билетов. И когда посещал кинотеатр, билетик отрывали. Эти абонементы мы распространяли по школам. Это уже был гарантированный зритель, и всё это способствовало выполнению плана. Мы обзванивали вузы и предприятия, ездили, рассказывали о фильмах, которые скоро выходят. За это потом получали премию».
Возле кинотеатра висела рисованная реклама. В штате «Целинного» состояли два художника: оформитель и художник-шрифтовик, который специализировался, как видно из названия, на шрифтах. Всего же уже в 80-х годах в «Целинном» работало около 60-70 человек. «Это только со стороны кажется, что в кинотеатре есть только кассир, контролер и механик. Есть еще и уборщики, и электрик, и много кто еще».
Незадолго до развала Советского Союза, в 1986 году в Алматы прошел XIX Всесоюзный кинофестиваль, победила тогда киноэпопея Юрия Озерова «Битва за Москву», в которой, в том числе, был показан подвиг 28-ми панфиловцев. Перед этим фестивалем отремонтировали кинотеатры «Алатау», «Целинный», «Сары-Арку» и «Арман». Всего же Алма-Ата дважды принимала этот фестиваль: до 1986 года это было в 1973-ом.
А потом Советский Союз распался. Вместе с ним и система кинопроката. Для кинотеатров настали трудные времена. Как выживал «Целинный» в 90-е, мы расскажем в следующем материале.
Мы будем рады, если вы пришлете в редакцию свои истории и фотографии, связанные с этим кинотеатром по адресу: info@vlast.kz
Воспоминания наших читателей будут опубликованы в отдельном материале.
Материал написан в партнерстве с Центром современной культуры «Целинный»
Поддержите журналистику, которой доверяют.