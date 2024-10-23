Лучший кинотеатр страны

В «Целинном», одновременно с «Алатау» и «Сары-Аркой» постоянно проходили различные фестивали: например, стран Азии, Африки и Латинской Америки, Неделя чехословацких фильмов, Фестиваль югославских, украинских картин и т.д. Привозили сюда и ленты с Московского кинофестиваля.

Прародитель IMAX

В концу 70-х годов «Целинный» переоборудовали: из панорамного он стал широкоформатным. Это было связано с тем, что панорамных картин производилось куда меньше — из-за их дороговизны этот формат признали неперспективным.

Панорамное кино было основано на разделении изображения на несколько частей, каждая из них снималась своим объективом на отдельную кинопленку. Муслим Чингужинов, всю жизнь проработавший в кинопрокате, рассказывает, что панорамный формат — прародитель сегодняшнего IMAX:

«Там было огромное полотно и работало сразу три кинопроектора, и каждый освещал свою зону. Это было огромное зрелище. Когда “Целинный” был панорамным, то экран был около 30 метров в ширину, а в высоту около 8 метров. Потом, примерно в начале 70-х, он стал широкоформатным, и полотно немного уменьшили. Я помню, вышел панорамный фильм о мотогонках, там был стерео звуковой эффект — звук двигался по периметру зала, когда начинали ехать мотоциклы, и возвращался на экран. Был четко разделенный эффект стерео: словно мотоциклы проезжали по залу».

По его словам, у экрана в «Целинном» стояло уникальное кашетирующее устройство. Кашеты — ткань, натянутая на каркас для того, чтобы убирать лишнее поле экрана. Когда шел широкоформатный фильм, кашетирующее устройство растягивалось на все поле экрана, когда шел обычный, то для того, чтобы не было белых полос по краям, применялись кашеты. Так у зрителя создавалось впечатление, что он смотрит на полный экран, несмотря на то, что формат фильма другой.