Необычные экскурсии по Алматы

Архитектура, муралы, мозаика, фонтаны, театры, старый город – проводятся эти экскурсии уже не первый год. Некоторые алматинцы знают их наизусть, потому что большинство экскурсий регулярно повторяются, а ходят на них в основном одни и те же – сформировалось «сообщество путешественников», как называет группу поддержки сооснователь Almaty Тour Studio, гид и экскурсовод Евгения Морозова.

Ее мама была историком, а после того как вышла на пенсию, работала экскурсоводом. Это как раз и вдохновило Евгению Морозову вместе с дочерью Анной создать такой проект.

«Поначалу это выглядело безумной идеей. На нас смотрели так: о каком туризме может идти речь, тем более о туризме для местных?» - говорит она.

Но сейчас, признается Евгения Морозова, стало ясно, что идея эта – живая. Потому что есть не только интерес со стороны горожан, пусть и небольшой в процентном соотношении. Алматинцы же и вдохновляют на новые идеи.

Экскурсии по городу проводятся практически каждую неделю (расписание составляется на месяц вперед) и позволяют взглянуть на Алматы с другой стороны, запечатлеть историю, пока она не ушла. Например, по «уходящему» району «Компот», которого нет на официальных картах и который ожидает своего постепенного сноса под новую застройку.

«Дело все в том, что город – живой. И все считают, что это только центр. А на самом деле у нас очень много красивого, необычного и аутентичного города вдали от центра», - говорит Евгения Морозова.

Недалеко от привычного нам центра проводятся экскурсии по «старому» городу: Большой и Малой станицам, Татарке, а вдали от центра – по микрорайонам. Последняя экскурсия появилась совсем недавно. Как отмечает Евгения Морозова, в микрорайонах очень много обычных мест, но которые являются «лицом нашего города»: мозаика, барельефы, необычные строения, балконы и памятники советской эпохи.

Тем не менее большинство экскурсий сосредоточены в центре Алматы. И, пожалуй, одна из самых необычных из них – экскурсия по люкам.