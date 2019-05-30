«Компот». Часть I

У «Компота» нет строго очерченных границ. Здесь проводит экскурсии для иностранцев Дэнис Кин. Экскурсии эти очень нравятся гостям: смотреть на то, как живут простые алматинцы куда интереснее, чем обозревать официальные памятники. Тем более, что прогулка по «Компоту» завершается в шашлычке на Кабанбай батыра: с мясом и пивом.

Мы с Дэнисом условно договариваемся, что наш «Компот» начинается за Дворцом Республики и заканчивается возле парка. Как выяснилось потом, у жителей района свое понимание того, что такое «Компот» и где он находится.

Мы на улице Бегалина, 12/1. «Это посольство Китая, здесь есть очень интересная вещь», - рассказывает Дэнис. У стены с колючей проволокой сидят уставшие люди, увидев фотоаппарат, к нам подбегают несколько охранников, начинается спор о том, имеем ли мы право фотографировать забор представительства Китая.