«Когда люди покупали квартиры, им обещали сквер, а они получили канализационно-насосную станцию»

В Астане в среду, 23 октября прошло очередное собрание жителей жилых комплексов «Irbis», «Altyn Tau» и «Жеруйык» с представителями акимата и подведомственных организаций по вопросу строительства канализационно-насосной станции (КНС) на пересечении улиц Кумисбекова и Абая. Жители жилых комплексов требуют приостановить строительство канализационно-насосной станции в Астане. Однако в акимате считают, что для этого необходимо обоснованное решение.
«Обсуждение должно происходить до принятия решения о строительстве»
17 октября в акимате района «Сарыарка» пообещали организовать встречу на площадке генплана с участием, как минимум, курирующего заместителя акима города. Предполагалось, что на встрече будут повторно обсуждены все накопившиеся вопросы. Однако на деле замакима не пришел, так же как и эксперты из различных управлений, ответственные за строительство КНС. За всех на встрече 23 октября отвечали заместитель генерального директора научно-исследовательского проектного института «Астанагенплан» Еркебулан Файзуллаев и заместитель руководителя управления коммунального хозяйства города Астаны (УКХ) Александр Терещенко.
«Вы сказали, что у вас есть предложение, и вы хотели его обсудить. Сегодня мы хотим показать, на каких законных основаниях было принято это решение (строительство КНС – прим. автора). Мы также готовы обсудить ваше предложение, но есть нюансы, которые не позволят сделать это. Получается так, что господин Тетёркин приходит и говорит, что есть другой вариант, и нужно поступить иначе. И вы удивляетесь: «О, оказывается, есть альтернатива». На самом деле, мы здесь, чтобы показать, что за каждым предложением стоят технические решения и нормы. Поэтому я предлагаю сосредоточиться на технической стороне вопроса: почему было принято это решение и почему нет других вариантов. Исходя из технических решений, будет приниматься и законодательное решение», – начал было свою речь Файзуллаев.
В ответ на его заявление астанчане отметили, что о каком обсуждении может идти речь, когда строительство уже идет полным ходом.
«Обсуждение должно происходить до принятия решения и начала строительства, а не так, что стройка уже идет, а вы обсуждаете какие-то варианты. Вы следуете принципу: собака лает, а караван идет. Это оскорбление. Остановите стройку. Обсуждать необходимо хотя бы приостановив текущие работы. Вы должны принять решение», – возмущались местные жители.
На это Файзуллаев заявил, что готов технически и нормативно обосновать решение, принятое по КНС №1. При этом он добавил, что является экспертом в этой области.
«Я специалист и компетентен в этом вопросе. «Астанагенплан» выбрал место для КНС №1. Если появится обоснование, мы приостановим стройку», – сказал он.
Из зала раздавались возмущенные голоса о том, что общественные слушания не были проведены должным образом, что уже является основанием для приостановки.
«По общественным слушаниям: когда утверждался проект КНС, они не требовались. Эта норма была введена только после утверждения проекта, буквально в прошлом году. Я возьму телефон вашего активиста, и мы готовы предоставить вам всю необходимую информацию», – начал Файзуллаев.
В ответ на это председатель правления ОЮЛ «Ассоциация жителей саморегулируемых кондоминиумов «Мой дом» Талгат Татиков отметил, что прошло уже три года, и проектно-сметная документация на станцию устарела.
«На месте пустыря построили пять жилых комплексов! Когда вы начинали проектирование и проводили экспертизу, площадка была пустой, без этих домов? Теперь, по прошествии трех лет, на каком основании выделен этот участок для строительства жилых комплексов? Люди просто не стали бы там жить. Нужно было провести общественные слушания, чтобы люди знали о планах по строительству канализационной станции. Теперь представьте и зафиксируйте протокол общественного слушания 2018 года и общественные слушания после строительства этих пяти жилых комплексов», – потребовал Татиков.
Заместитель руководителя УКХ Александр Терещенко заявил, что вся документация была передана инициативной группе.
«Почему вы считаете, что она устарела? Там есть заключение экспертизы, разрешение на строительство и повторная экспертиза. Все это вам было передано», – начал чиновник, но получил в ответ еще больше вопросов:
«При доработке проекта учитывалось, что эти дома уже существуют? Часть из них построена, часть будет строиться. Также учитывались ли нормативные требования по близости КНС к жилым домам, экологические экспертизы и все необходимые обоснования проекта с учетом того, что объем КНС увеличился? Это не тот объем, который предполагался, и не тот район с жителями, который был в момент проектирования. Нужно представить генплан, который существовал тогда, и на основании которого готовился проект КНС. Также важно выяснить, учитывались ли корректировки в новом генплане и что реально существует на этом месте», – задала свой вопрос жительница одного из домов.
«Учитывали ли вы, что строящийся проект – это типовой советский проект? При этом вы выделяете на это миллиарды, но если мы привлечем любую экспертизу, она покажет, что это проект 60-х годов прошлого века. А вы утверждаете, что это новый модернизированный проект. Никакие миллиарды он не стоит», – добавила еще одна жительница.
В ответ Файзуллаев решил продемонстрировать, почему был выбран именно этот участок. Он попросил вывести слайд канализации на экран.
«Ишим течет на северо-восток, и уклон города направлен в эту сторону. Почему мы когда-то выбрали эту КНС? Потому что она находится в самой низкой точке, куда раньше стекали все воды. Обычно сети для района проектируются вместе с дорогами. Когда встал вопрос о данном районе, в первую очередь была рассмотрена эта точка, которая соединяет Кургальджинское шоссе. – Файзуллаев указывает на определенный участок на карте. – На данный момент здесь уже построен коллектор. Почему? Потому что в планах генплана мы связываем все с дорогами. Когда мы определяли это место, сети были спроектированы с уклоном. То есть это не наклонная труба, которую можно установить где угодно. Это именно самотечный режим, который определяет расположение. Ближе к реке – это и есть самая низкая точка», – объяснял замгендиректор генплана.
«Почему тогда разрешили строительство жилых комплексов?», – вновь возмущались жители.
«Существуют нормы, и таких станций около 30 штук. Сейчас я покажу вам, сколько подобных КНС есть, такой же мощности и даже больше», – Файзуллаев начал менять слайды и пытаться ответить на этот вопрос.
«Вот этот новый коллектор – он напорный или самотечный?», – спросил директор ТОО «АТЕ» Александр Тетёркин.
Файзуллаев ответил, что часть коллектора будет напорной с переходом через реку, а остальная часть – самотечной.
«Тогда нет проблем вывести существующую напорную линию до строящейся», – предложил Тетёркин.
«Проблема заключается в отсутствии коридора. Они идут вдоль дорог», – ответил Файзуллаев.
«КНС №1 действует. Все стоки из этого района идут туда. Проектируемая улица Абая проходит вдоль существующей КНС №1. Можно провести реконструкцию на ее месте и вывести напорную линию вдоль улицы Абая», – снова предложил Тетёркин.
«А затраты кто понесет? Там же есть затраты», – начал возражать Файзуллаев.
«Реконструкция КНС №1 покроет все затраты», – ответил Тетёркин.
«Можешь показать, как ты проведешь самотечные и напорные сети? Как подведешь коллектор к ней? Потом я объясню, почему это невозможно. Покажи прямо здесь», – воскликнул Файзуллаев, вставая со своего места и не давая слова Тетёркину.
«Вы даже эту землю не выкупили! Там же находятся гаражи! Дайте Тетёркину высказаться! Пусть говорит Тетёркин!» – стали выкрикивать местные жители.
Когда шум немного утих, Тетёркин продолжил. Он согласился с тем, что в городе есть большие канализационно-насосные станции, такие как КНС №7, №43 и №6.
«Но уже за 100 метров от них чувствуется запах. Здесь будет то же самое», – подчеркнул Тетёркин.
Файзуллаев снова встает со своего места и чуть ли не накидывается на Тетёркина.
«Саша, почему ты врешь? Давай прямо сейчас поедем на КНС №7. Ты же врешь, ты же врешь здесь!» – заявляет Файзуллаев.
«Возле той же КНС №7, которую периодически чистят, бывают моменты, когда от нее идет неприятный запах, который доходит до проспекта Республики. Левый берег – то же самое. Невозможно погулять вокруг «Байтерека». Мы хотим жить в комфортном городе или на помойке? У нас от КОС (канализационно-очистительная станция) меньше запаха, чем от КНС. Хорошо, даже если земля (участок где расположена КНС №1 – прим. автора) уже выделена и застройщик начинает работу чуть ли не завтра, давайте изменим проект строящейся КНС. Зачем огромный резервуар на 2000 кубов в час? Это не нужно. Можно сделать все гораздо компактнее, чтобы осадки удалялись сразу. Тогда и запаха не будет», – наконец высказался Тетёркин.
На это Файзуллаев вроде бы согласился и начал интересоваться, не сложно ли будет внести изменения.
«Давайте рассмотрим. То, что предлагает Александр, – это новая технология», – сказал замгендиректора генплана.
На встрече также присутствовал председатель столичного филиала партии ОСДП Талгат Омаров, который затронул вопросы, связанные как с принятием генплана, так и с социальными аспектами, вытекающими из этого. Он напомнил, что генплан разрабатывается не ежегодно, а раз в 15 лет.
«Когда люди покупали квартиры, им обещали сквер. Что же они получили? КНС, которую давно запланировали. Вы знали, что она там будет. Мы понимаем, что вонь будет стоять. При этом вы даете разрешение на строительство пяти крупных МЖК. Люди купили жилье за хорошие деньги, а теперь его цена упала вдвое, и КНС еще не построена. Почему пострадали люди, кто будет за это отвечать?» – задался вопросом Талгат Омаров.
Он добавил, что жители обращались в разные инстанции, в том числе в прокуратуру, но ответ так и не поступил.
«Где у нас закон? Каково его предназначение? Куда вы смотрели, когда выставляли стенд с информацией о том, что там будет сквер? Почему вы это допустили? Где те люди, которые продавали им эти квартиры и рисовали красивые картинки? Давайте привлечем их к ответственности, пусть несут все расходы, чтобы другим неповадно было», – возмутился Омаров.
«В городе есть два человека, принимающих решения: это Александр Терещенко и я, Еркебулан Файзуллаев. Я вам скажу, что все решения зависят от нас. Он несет уголовную ответственность, я тоже. Мы – те должностные лица, которые принимают решения. Если сейчас будет обоснованное решение, мы готовы остановить стройку», – вновь начал высказывать свою позицию Файзуллаев.
В это время адвокат Акмолинской областной коллегии адвокатов Ерлан Айтжанов, присутствующий на встрече, также затронул вопросы, связанные с подготовкой к собранию, и отметил, что это время было потрачено впустую.
«Вы ранее сказали: «А кто понесет расходы?» Давайте начнем с того, что мы задавали вопросы замакиму Медету (заместитель акима района «Сарыарка» Медет Джалпыбаев). Ответов не получили. Всем было поручено подготовиться: управлению коммунального хозяйства, управлению контроля качества среды, Есильской бассейновой инспекции и СЭС. Подготовить ответы и провести собрание в вашем зале под руководством заместителя акима города. Выходит, что вы снова нас обманули. Зачем вы нас собрали? Вы сейчас отстаиваете строительство КНС, сначала сказали, что у Тетёркина есть решение вопроса, и при этом говорите, что сейчас обоснуете, что оно не будет принято», – заявил Ерлан Айтжанов.
Адвокат также добавил, что заявитель Виктория Величко подала обращение с просьбой предоставить конкретные документы, касающиеся строительства этой КНС. По его словам, в ответ лишь предоставили документы 2018 года, которые уже давно устарели.
«Вы сказали, что это было запланировано в 2007 году. У вас все сроки истекли, а теперь вы утверждаете, что все якобы законно. Если было обращение по административно-процедурному кодексу, то вы обязаны предоставить документы. Прошло 45 дней, документов нет. Мы просто встречаемся, это нигде не фиксируется. Если ваша цель – просто говорить, то у вас это получается. Но это не решение проблемы. Пусть на следующей встрече будут замакима и люди из каждого управления с готовыми ответами на поставленные вопросы», – отметил адвокат.
В генплане пообещали, что все-таки предоставят все документы и назначат встречу с участием заместителя акима города. Прошло уже больше недели, но о встрече так никто и не заговорил.
Из чего формируется бюджет КНС
Ранее мы упоминали о том, что по мнению экспертов строящаяся КНС – это типовой советский проект. Его бюджет также вызывает много вопросов. Чтобы разобраться, мы изучили информацию на сайте госзакупок. Как выяснилось, изначально общая плановая сумма госзакупки составляла 4 488 318 691,00 тенге. Затем, согласно экспертному заключению РГП «Госэкспертиза», общая сметная стоимость строительства увеличилась до 5 243 353 000 тенге. После этого госэкспертиза произвела еще одну корректировку бюджета на 8 691 663 000 тенге. При этом никаких торгов не проводилось, а была просто скорректирована сметная документация.
В связи с этим редакция «Власти» направила запрос в акимат с просьбой разъяснить ситуацию. Однако в ведомстве ограничились формальной отпиской и предоставили лишь те данные, которые уже находятся в открытом доступе.
«Согласно заключению государственной экспертизы № 01-0045/21 от 27.01.2021 года, общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2020-2022 года составляет 5 243,353 млн тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ – 3 376,359 млн тенге, оборудования – 1 111,960 млн тенге, прочих работ и услуг – 755,034 млн тенге. Соответственно, стоимость строительно-монтажных работ с учетом оборудования составляет 4 488,319 млн тенге, которая и отражена в плане государственных закупок», – говорится в сообщении управления коммунального хозяйства города Астаны.
На вопрос, связанный с увеличением бюджета до 8,6 млрд тенге, также не дали полного ответа, ограничившись тем, что «корректировка проекта произведена на основании правил утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, утвержденных приказом министра национальной экономики РК от 2 апреля 2015 года № 304».
«Сметный раздел проектно-сметной документации, по которой, по истечении более одного года с момента ее утверждения, не предусмотрено финансирование на реализацию, подлежит корректировке без изменения проектных решений. Корректировка проекта на этапе его разработки и утверждения произведена единожды в 2024 году, что подтверждается заключением государственной экспертизы проектов № 01-0370/24 от 20.10.2024 года. Проведение каких-либо торгов при корректировке проектно-сметной документации действующим законодательством не предусмотрено», – сообщили в УКХ.
У представителей инициативной группы есть заключение государственной экспертизы проектов с тем же номером, но датированное 20.08.2024 года. Это подтверждает, что корректировка в 2024 году не была проведена единожды.
Почему в качестве генподрядчика было выбрано ТОО «Аскади» и на каком основании, в акимате добавили, что «генеральный подрядчик был определен по итогам открытого конкурса государственных закупок, что подтверждается протоколом от 30.06.2021 года № 5923962-ОК1».
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