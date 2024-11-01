«Когда люди покупали квартиры, им обещали сквер, а они получили канализационно-насосную станцию»

«Вы сказали, что у вас есть предложение, и вы хотели его обсудить. Сегодня мы хотим показать, на каких законных основаниях было принято это решение (строительство КНС – прим. автора). Мы также готовы обсудить ваше предложение, но есть нюансы, которые не позволят сделать это. Получается так, что господин Тетёркин приходит и говорит, что есть другой вариант, и нужно поступить иначе. И вы удивляетесь: «О, оказывается, есть альтернатива». На самом деле, мы здесь, чтобы показать, что за каждым предложением стоят технические решения и нормы. Поэтому я предлагаю сосредоточиться на технической стороне вопроса: почему было принято это решение и почему нет других вариантов. Исходя из технических решений, будет приниматься и законодательное решение», – начал было свою речь Файзуллаев.

В ответ на его заявление астанчане отметили, что о каком обсуждении может идти речь, когда строительство уже идет полным ходом.

«Обсуждение должно происходить до принятия решения и начала строительства, а не так, что стройка уже идет, а вы обсуждаете какие-то варианты. Вы следуете принципу: собака лает, а караван идет. Это оскорбление. Остановите стройку. Обсуждать необходимо хотя бы приостановив текущие работы. Вы должны принять решение», – возмущались местные жители.

На это Файзуллаев заявил, что готов технически и нормативно обосновать решение, принятое по КНС №1. При этом он добавил, что является экспертом в этой области.

«Я специалист и компетентен в этом вопросе. «Астанагенплан» выбрал место для КНС №1. Если появится обоснование, мы приостановим стройку», – сказал он.

Из зала раздавались возмущенные голоса о том, что общественные слушания не были проведены должным образом, что уже является основанием для приостановки.

«По общественным слушаниям: когда утверждался проект КНС, они не требовались. Эта норма была введена только после утверждения проекта, буквально в прошлом году. Я возьму телефон вашего активиста, и мы готовы предоставить вам всю необходимую информацию», – начал Файзуллаев.