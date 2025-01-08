Каким воздухом дышат курьеры в Алматы

На примере одного героя исследователи проекта фонда Almaty Air Initiative «Когда воздух на работе не выбирают» рассказывают о рисках, с которыми сталкиваются курьеры на улицах Алматы. Речь пойдет о воздухе, которым они дышат целый день на улицах города.
Дамир – работник одной из курьерских служб города. Ему 25 лет, работает курьером почти пять лет - с апреля 2020 года. Семья Дамира воспитывает двух детей – дочь и сына. Доставка - его основная работа, но помимо этого у него есть и дополнительный заработок.
Дамир доставляет заказы на мопеде. Он работает 12 часов в сутки и за это время успевает доставить 35-40 заказов.
Как и водители такси, курьеры проводят большую часть времени на проезжей части, но в отличие от автолюбителей, курьеры на мопедах и велосипедах подвержены прямому воздействию автомобильных выхлопов.
Учитывая, что 50% авто, которые передвигаются по городу, старше 10 лет и половина из них – старше 20 лет, профессия курьера на дорогах Алматы превращается в работу с повышенной опасностью. А с началом сезона отопления, когда в воздухе увеличивается количество загрязнителей, курьеры сталкиваются с дополнительной опасностью для здоровья.
Дамиру выдали мобильный датчик Atmotube, который он носил с собой во время работы. Эти данные показывают уровень загрязнения в разных локациях.
Исследователи хотели выяснить, насколько часто курьеры оказываются в местах с опасными концентрациями загрязняющих веществ. Концентрации PM2.5, которые часто превышают безопасные нормы, могут оставаться высокими на протяжении длительного времени, и даже кратковременные пребывания в таких зонах могут иметь серьёзные последствия для здоровья.
За 8 дней эксперимента выяснилось, что средняя концентрация PM2.5, к которой был подвержен курьер Дамир во время работы (с 9 утра до вечера), составила 94 мкг/м³. Для сравнения, у офисного сотрудника с таким же датчиком в те же дни в Алматы средняя концентрация равнялась 41 мкг/м³, тогда как рекомендованная ВОЗ норма — 15 мкг/м³. Таким образом, курьеры вдыхают в 2,2 раза больше загрязнителей, чем офисные работники.
Как видно из карты, Дамир большую часть времени дышал воздухом, который классифицируется как «вредный для здоровья». Лишь 22% всего времени качество воздуха было «хорошим» или «умеренным», а в 57% – вредным и опасным для здоровья.
Некоторые поездки можно охарактеризовать как особенно опасные. Так, 20 декабря после 20.00 Дамир получил заказ и выехал в район аэропорта. Эту поездку можно назвать самой опасной для него – концентрации частиц PM2.5 и варьировались в интервале от 305 до 503 мкг/м3.
Такие данные поднимают вопрос о том, как часто люди, работающие на улице, подвергаются риску из-за плохого качества воздуха, и какие шаги необходимо предпринять для улучшения ситуации.
Столь высокие уровни загрязнения могут вызывать сильное раздражение глаз, носа и горла, затрудненное дыхание, усиление симптомов астмы и бронхита, а также риск сердечных приступов.
В долгосрочной перспективе постоянное воздействие такого уровня загрязнения может привести к развитию хронических заболеваний дыхательной системы, заболеваний сердца, рака легких, снижению функции легких и сокращению продолжительности жизни. Исследования также показывают, что высокие концентрации частиц PM2.5 могут ухудшать когнитивные способности и негативно влияют на душевное состояние, усиливая уровень стресса, тревожности и усиливают риски возникновения депрессии.
Более того, становится понятно, что все жители города подвержены опасным уровням загрязнения в течение дня – в пробке, на остановке, просто гуляя вдоль улицы, так как только очень немногие пользуются защитными масками, а фильтры воздуха авто не настроены для того, чтобы фильтровать мельчайшие частицы и загрязнители, так как не оборудованы HEPA фильтрами.
Мы спросили у курьера, каково ему было узнать о том, чем он дышит.
«Раньше как-то не задумывался об этом, а когда видишь, что творится в городе [с помощью такого датчика], уже начинаешь задумываться, может переехать, работу поменять. В Алматы очень плохой воздух, я это сам заметил. Буду думать [что делать дальше]. Я думаю, в дальнейшем буду носить маски, другим друзьям – курьерам – рекомендовать, чтобы тоже носили маски, следили за своим здоровьем. И, возможно, буду думать о переезде – ну, у меня дети есть, я не хотел бы, чтобы они и тоже дышали таким грязным воздухом».
Подход Дамира к миграции здесь не уникален – согласно исследованию Almaty Air Initiative каждый шестой житель города серьезно задумывается об эмиграции из-за плохого воздуха – к тому же, количество желающих уехать выше среди родителей маленьких детей.
В связи с условиями труда курьеров в Алматы, хотелось бы дать несколько рекомендаций для работодателей курьерских служб для защиты здоровья сотрудников:
1. Постарайтесь обеспечить ваших курьеров средствами защиты.
Закупите маски стандарта KN95/N99 и раздавайте их сотрудникам бесплатно. Это минимизирует воздействие PM2.5 и других загрязняющих веществ.
2. Организуйте тренинги по повышению осведомлённости сотрудников по вопросам влияния загрязнённого воздуха на здоровье.
3. Долгосрочные меры
Разработка программы страхования здоровья:
Включите в страховые планы покрытия, связанные с заболеваниями дыхательной системы.
Организуйте регулярные проверки здоровья курьеров, включая исследования дыхательной функции.
Поддержите журналистику, которой доверяют.