Среда обитания / Город
1087
8 января 2025
Равкат Мухтаров, фотографии Александра Терентьева

Каким воздухом дышат курьеры в Алматы

Исследователи провели эксперимент

Каким воздухом дышат курьеры в Алматы

На примере одного героя исследователи проекта фонда Almaty Air Initiative «Когда воздух на работе не выбирают» рассказывают о рисках, с которыми сталкиваются курьеры на улицах Алматы. Речь пойдет о воздухе, которым они дышат целый день на улицах города.

Дамир – работник одной из курьерских служб города. Ему 25 лет, работает курьером почти пять лет - с апреля 2020 года. Семья Дамира воспитывает двух детей – дочь и сына. Доставка - его основная работа, но помимо этого у него есть и дополнительный заработок.

Дамир доставляет заказы на мопеде. Он работает 12 часов в сутки и за это время успевает доставить 35-40 заказов.

Как и водители такси, курьеры проводят большую часть времени на проезжей части, но в отличие от автолюбителей, курьеры на мопедах и велосипедах подвержены прямому воздействию автомобильных выхлопов.

Учитывая, что 50% авто, которые передвигаются по городу, старше 10 лет и половина из них – старше 20 лет, профессия курьера на дорогах Алматы превращается в работу с повышенной опасностью. А с началом сезона отопления, когда в воздухе увеличивается количество загрязнителей, курьеры сталкиваются с дополнительной опасностью для здоровья.

Дамиру выдали мобильный датчик Atmotube, который он носил с собой во время работы. Эти данные показывают уровень загрязнения в разных локациях.

Исследователи хотели выяснить, насколько часто курьеры оказываются в местах с опасными концентрациями загрязняющих веществ. Концентрации PM2.5, которые часто превышают безопасные нормы, могут оставаться высокими на протяжении длительного времени, и даже кратковременные пребывания в таких зонах могут иметь серьёзные последствия для здоровья.

За 8 дней эксперимента выяснилось, что средняя концентрация PM2.5, к которой был подвержен курьер Дамир во время работы (с 9 утра до вечера), составила 94 мкг/м³. Для сравнения, у офисного сотрудника с таким же датчиком в те же дни в Алматы средняя концентрация равнялась 41 мкг/м³, тогда как рекомендованная ВОЗ норма — 15 мкг/м³. Таким образом, курьеры вдыхают в 2,2 раза больше загрязнителей, чем офисные работники.

На основе собранных данных, мы смогли построить следующую карту качества воздуха для отдельного жителя Алматы

Как видно из карты, Дамир большую часть времени дышал воздухом, который классифицируется как «вредный для здоровья». Лишь 22% всего времени качество воздуха было «хорошим» или «умеренным», а в 57% – вредным и опасным для здоровья.

Некоторые поездки можно охарактеризовать как особенно опасные. Так, 20 декабря после 20.00 Дамир получил заказ и выехал в район аэропорта. Эту поездку можно назвать самой опасной для него – концентрации частиц PM2.5 и варьировались в интервале от 305 до 503 мкг/м3.

Такие данные поднимают вопрос о том, как часто люди, работающие на улице, подвергаются риску из-за плохого качества воздуха, и какие шаги необходимо предпринять для улучшения ситуации.

Столь высокие уровни загрязнения могут вызывать сильное раздражение глаз, носа и горла, затрудненное дыхание, усиление симптомов астмы и бронхита, а также риск сердечных приступов.

В долгосрочной перспективе постоянное воздействие такого уровня загрязнения может привести к развитию хронических заболеваний дыхательной системы, заболеваний сердца, рака легких, снижению функции легких и сокращению продолжительности жизни. Исследования также показывают, что высокие концентрации частиц PM2.5 могут ухудшать когнитивные способности и негативно влияют на душевное состояние, усиливая уровень стресса, тревожности и усиливают риски возникновения депрессии.

Более того, становится понятно, что все жители города подвержены опасным уровням загрязнения в течение дня – в пробке, на остановке, просто гуляя вдоль улицы, так как только очень немногие пользуются защитными масками, а фильтры воздуха авто не настроены для того, чтобы фильтровать мельчайшие частицы и загрязнители, так как не оборудованы HEPA фильтрами.

Мы спросили у курьера, каково ему было узнать о том, чем он дышит.

«Раньше как-то не задумывался об этом, а когда видишь, что творится в городе [с помощью такого датчика], уже начинаешь задумываться, может переехать, работу поменять. В Алматы очень плохой воздух, я это сам заметил. Буду думать [что делать дальше]. Я думаю, в дальнейшем буду носить маски, другим друзьям – курьерам – рекомендовать, чтобы тоже носили маски, следили за своим здоровьем. И, возможно, буду думать о переезде – ну, у меня дети есть, я не хотел бы, чтобы они и тоже дышали таким грязным воздухом».

Подход Дамира к миграции здесь не уникален – согласно исследованию Almaty Air Initiative каждый шестой житель города серьезно задумывается об эмиграции из-за плохого воздуха – к тому же, количество желающих уехать выше среди родителей маленьких детей.

В связи с условиями труда курьеров в Алматы, хотелось бы дать несколько рекомендаций для работодателей курьерских служб для защиты здоровья сотрудников:

1. Постарайтесь обеспечить ваших курьеров средствами защиты.

Закупите маски стандарта KN95/N99 и раздавайте их сотрудникам бесплатно. Это минимизирует воздействие PM2.5 и других загрязняющих веществ.

2. Организуйте тренинги по повышению осведомлённости сотрудников по вопросам влияния загрязнённого воздуха на здоровье.

3. Долгосрочные меры

Разработка программы страхования здоровья:

Включите в страховые планы покрытия, связанные с заболеваниями дыхательной системы.

Организуйте регулярные проверки здоровья курьеров, включая исследования дыхательной функции.

Еще из рубрики Город
Перейти в рубрику Город
Свет алматинских домов
Кинотеатр на площади Абая
Как меняется климат Астаны
«"Целинный" был для нас неким священным источником»