Каким воздухом дышат курьеры в Алматы

Более того, становится понятно, что все жители города подвержены опасным уровням загрязнения в течение дня – в пробке, на остановке, просто гуляя вдоль улицы, так как только очень немногие пользуются защитными масками, а фильтры воздуха авто не настроены для того, чтобы фильтровать мельчайшие частицы и загрязнители, так как не оборудованы HEPA фильтрами.

Мы спросили у курьера, каково ему было узнать о том, чем он дышит.

«Раньше как-то не задумывался об этом, а когда видишь, что творится в городе [с помощью такого датчика], уже начинаешь задумываться, может переехать, работу поменять. В Алматы очень плохой воздух, я это сам заметил. Буду думать [что делать дальше]. Я думаю, в дальнейшем буду носить маски, другим друзьям – курьерам – рекомендовать, чтобы тоже носили маски, следили за своим здоровьем. И, возможно, буду думать о переезде – ну, у меня дети есть, я не хотел бы, чтобы они и тоже дышали таким грязным воздухом».