Каждый шестой житель Алматы задумывается о переезде из-за проблем с экологией

27 ноября режиссер Канат Бейсекеев презентовал документальный фильм «Алматы? ОК жить со смогом?» посвященный исследованию причин загрязнения воздуха в Алматы. Он доступен для просмотра на Youtube.

Фильм опирается на результаты исследования, проведенного фондом «Almaty Air Initiative» в 2024 году. Согласно полученным данным, 57% алматинцев отмечают ухудшение качества воздуха за последние несколько лет, а 42% считают, что в их районе ситуация с воздухом плохая или очень плохая. Каждый шестой житель мегаполиса задумывается о переезде из-за экологической ситуации.

«Если говорить о разницах в районах города, то очевидно, что концентрация PM 2.5 в нижних районах выше, они превышает в 9 раз нормативы. Жители Алатауского и Турксибского района больше страдают от загрязнения воздуха, чем например, Медеуского района. Таким образом, в Алматы создана ситуация, когда существует экологическая несправедливость. Воздух стал привилегией, а не правом», - рассказала Жулдыз Саулебекова, исполнительный директор Almaty Air Initiative на презентации фильма.

В фильме авторы представили интервью с экспертами в области экологии, градостроительства и транспорта, а также экоактивистами и жителями Алматы. Они делятся своим взглядом на то, как смог влияет на здоровье и качество жизни горожан, а также обсуждают причины загрязнения воздуха и возможные пути решения.

«Мы и наши дети дышим одним воздухом, и это базовое право — иметь возможность жить в городе с чистой экологией. Сначала мне было грустно видеть, как ученые годами пытаются доказать необходимость системных решений. Но теперь я верю, что через диалог и совместные усилия мы сможем изменить ситуацию», - отметил Канат Бейсекеев.

Документальный фильм «Алматы? ОК жить со смогом?» доступен для просмотра на Youtube канале Бейсекеева.