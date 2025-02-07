Среда обитания / Город
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7 февраля 2025
Жанат Тукпиев, Астана, фотографии Радмира Фахрутдинова

Самый старый паровоз Астаны

100 лет назад СССР заплатил за него золотом Швеции, железнодорожники считают, что он должен стать памятником

Самый старый паровоз Астаны

Паровоз серии Эш-4161 был установлен в Астане в 2004 году на площади рядом с железнодорожной станцией и автовокзалом. Этот паровоз – настоящая легенда, участник и свидетель множества исторических событий. В 2022 году он отметил свой вековой юбилей. Однако сейчас он больше напоминает игрушку, чем важный исторический экспонат и находится в опасности.

Почему памятник старейшему паровозу Казахстана до сих пор не внесен в список объектов культурного наследия столицы – в материале «Власти».

История паровоза начинается в 1922 году (по некоторым данным в 1924 году – прим. автора), когда он был произведен на одном из заводов Швеции. По заказу Советского Союза шведская компания «NOHAB» построила паровозы серии Эш, причем оплата за них производилась золотом. В 1933 году паровоз был передан в распоряжение Туркестано-Сибирской железной дороги, где обслуживал участки Турксиба.

Во время Великой Отечественной войны (восточный фронт Второй мировой войны – прим. автора) паровоз доставлял военные, промышленные и продовольственные грузы до передовой. Уже после войны, при очистке паровоза от слоев краски, железнодорожники обнаружили историческую надпись: «Смерть фашистским оккупантам!», а также множество залатанных пробоин и осколков.

«В годы войны создавались специальные формирования Народного комиссариата путей сообщения (НКПС). К паровозу прицеплялась теплушка, где находились ремонтники и локомотивные бригады. Это означало, что паровоз двигался без остановки: когда нужно было сделать перерыв, бригада менялась и отдыхала в теплушке. В прошлом году я смотрел фильм, посвященный этим бригадам. Они в годы войны вели поезда в Ленинграде. В их составе были не только ремонтники, но и врачи, и другие специалисты. Эти бригады приравнивались к участникам войны. Сами поезда шли один за другим, без сигналов. Я считаю, что железнодорожные войска сыграли свою важную роль в победе», – рассказывает почетный железнодорожник, бывший машинист-инструктор Владимир Васильевич Ульяненко, который сегодня является хранителем музея столичного локомотивного депо.

В 1945 году паровоз был передан в Жамбылское локомотивное депо, где почти 40 лет использовался для маневровых работ. В 1982 году на смену старой технике пришли тепловозы и электровозы. Тогда паровоз установили на постамент в депо, где он простоял 21 год. Затем, в честь столетия казахстанской железной дороги, паровоз перевезли в столицу – украшать привокзальную площадь.

В Таразе к паровозу относились совсем по-другому – он стоял там как памятник, и с его площадки часто выступали как с трибуны, в Астане ситуация оказалась совершенно иной.

«У нас его установили, но, к сожалению, все ограничилось только тем, что отрапортовали, нафотографировались – и на этом все», – подчеркивает почетный железнодорожник.

Сегодня этой славной и великолепной истории как будто бы не бывало. Исторический объект на протяжении многих лет периодически страдает от рук местных вандалов.

«У него нет статуса и нет никакой охраны. Летом бывает, что иду мимо, фотографирую, и всегда подходят бездомные, просят закурить. Но если бы там была полиция, этого бы не происходило. Это первое. Второе – это вокзал, а там люди. Иду, а тут ребенок залез фотографироваться, начинаешь объяснять, что это памятник, а в ответ люди сразу начинают проявлять агрессию», – говорит Ульяненко.

Работники столичного локомотивного депо своими силами поддерживают эстетический вид паровоза, освежая краской и проводя мелкий ремонт постамента.

«Жамалхан Асылханович Танкеев, когда был начальником, поручил покрасить паровоз автомобильной краской. Тогда и выяснилось, что его котел в двух местах пробит снарядом. Все сделали, отреставрировали, как должно быть. Помню, что даже бирка на котле и кран машиниста были из латуни. Все это украли бомжи, которые там живут: стекла побили, фонари поснимали. А где теперь найти буферный фонарь для этого паровоза? Это ведь не игрушка. Даже балласт, на котором лежат шпалы, выгребли. Он был из мраморной крошки, теперь щебенка», – возмущается Владимир Ульяненко.

Владимир Васильевич уверен, что нельзя забывать историю во всех ее проявлениях. Он подходит к столу и берет балалайку.

«На балалайке кто сейчас играет? Не найдешь такого. Я прошу, принесите мне домбру, но не новую, а раритетную, старую. Но старую никто не принесет, потому что знают – это культура, это душа народа. Вот этот паровоз – то же самое, это душа железной дороги, а мы не можем его сохранить. А ведь ему уже 100 лет. Представьте себе!» – восклицает Ульяненко.

«Не зря на всех станциях паровозы стоят как памятники. Это памятник локомотивостроению, памятник прошлому, потому что с паровозами связана вся великая история во всем мире. Кто создал паровоз – это великие люди!» – утверждает почетный железнодорожник. – Ветераны войны уходят, уходят труженики тыла, скоро их не будет. А этот паровоз останется, это часть эпохи, и нужно рассказывать об этом нашим внукам. Это история, и она не такая простая, как кажется», – считает он.

Общественное объединение «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта» неоднократно обращалось с просьбой в акимат о признании паровоза-памятника серии Эш-4161 элементом культурного наследия и включении его в список охраняемых объектов города.

«Но, к сожалению, мы до сих пор не можем добиться этого. Хотя паровозу нужно придать статус памятника. Его необходимо отреставрировать, и для этого акимату необходимо выделить деньги. Затем следует установить пост полиции. Только такое решение я вижу в этой ситуации» – поясняет он.

По его мнению, данная инициатива наглядно продемонстрировала бы дань уважения современных железнодорожников к трудам и достижениям старшего поколения, а также повысила бы статус тружеников стальной магистрали.

В связи с этим редакция «Власти» направила запрос в акимат с просьбой разъяснить ситуацию. В управлении культуры города Астаны сообщили, что «вопрос по признанию паровоза серии Эш-4161, как памятника историко-культурного наследия и включения его в государственный список памятников истории и культуры столицы был рассмотрен на заседании комиссии по охране памятников истории и культуры от 9 сентября 2022 года, где данный вопрос не был поддержан».

Технологическая мысль Швеции

Редакция «Власти» также посчитала нужным обратиться в посольство Швеции в Казахстане, чтобы узнать позицию королевства по данному вопросу и в целом рассмотреть эту важную историческую связь.

В диппредставительстве сообщили, что локомотив, изготовленный в 1922 году в Тролльхеттане шведской компанией «NOHAB», представлял собой важную главу в промышленном сотрудничестве между Швецией и Советским Союзом. Он был одним из 500 локомотивов, поставленных в рамках крупномасштабного торгового соглашения между двумя странами, и широко использовался на железных дорогах Казахстана с 1933 года.

В 2014 году тогдашний посол Швеции в Казахстане господин Манне Вэнгборг в сотрудничестве с местными властями установил информационную табличку, рассказывающую о шведском происхождении локомотива и его историческом пути.

«Это стало важным шагом в признании значимости локомотива как для шведского, так и для казахстанского наследия. Однако Посольство не играет непосредственной роли в процессе принятия решений о классификации исторических памятников в Казахстане. Но мы приветствуем возможности для обмена знаниями об общих для наших стран исторических объектах, а также усилия, направленные на сохранение такого наследия в хорошем состоянии для будущих поколений», – говорит посол Швеции в Казахстане Ева Пулано.

В то же время в посольстве надеются узнать больше о истории локомотива и планируют обратиться в «Центр шведской корпоративной и промышленной истории».

«Это частный институт в Упсале, который занимается исследованиями. Посольство также обратилось бы в компанию «NOHAB», первоначальному производителю локомотива, но она прекратила свою деятельность в 1979 году», – отмечает госпожа посол.

В заключение Ева Пулано добавила, что посольство отмечает усилия казахстанских железнодорожников и хранителей наследия, которые выступают за предоставление локомотиву официального статуса памятника культурного наследия.

«Учитывая его историческое значение как символа ранних шведско-казахстанских промышленных отношений и его роль в развитии железных дорог региона, посольство поддерживает инициативы, направленные на сохранение этого важного фрагмента истории», – сообщает она.

Паровозы для чрезвычайных ситуаций

Почетный железнодорожник Владимир Ульяненко уверен, что паровоз может функционировать и сегодня. Он вспоминает, что раньше в поселке Кушмурун Костанайской области даже существовала база запаса.

«Сейчас я не знаю, но раньше в управлении дороги был отдел, связанный с государственной безопасностью. Тогда все готовились на случай военных действий. А что нужно для того, чтобы такой паровоз снова поехал? Всего лишь дрова и уголь, и он будет работать. Поэтому паровозы стояли на базе запаса и их не списывали», – рассказывает Ульяненко.

Он поясняет, что в этом спецотделе работал один человек, который регулярно приезжал на базу для проверки. Был установлен свой норматив: растопка паровоза, проверка исправности, и через два-три часа паровоз должен был быть готов к рейсу.

«Потом я не знаю, что случилось, куда все это делось. Еще раз повторяю, что потихоньку все это уходит. Но этот паровоз навсегда останется, потому что он – родоначальник всех локомотивов», – делится Ульяненко.

В завершение Владимир Ульяненко добавляет, что, путешествуя по России, он часто встречает памятники паровозам: в Орске, Оренбурге, Челябинске.

«В Санкт-Петербурге есть целый музей. Там отношение другое, есть ретро-поезда. Я удивляюсь, там молодые ребята – машинисты второго класса. У нас даже электровозы толком не могут водить, а там паровозы водят – это ведь целое искусство! А какие там слесаря!» – завершает почетный железнодорожник.

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