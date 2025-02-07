Самый старый паровоз Астаны

Паровоз серии Эш-4161 был установлен в Астане в 2004 году на площади рядом с железнодорожной станцией и автовокзалом. Этот паровоз – настоящая легенда, участник и свидетель множества исторических событий. В 2022 году он отметил свой вековой юбилей. Однако сейчас он больше напоминает игрушку, чем важный исторический экспонат и находится в опасности.
Почему памятник старейшему паровозу Казахстана до сих пор не внесен в список объектов культурного наследия столицы – в материале «Власти».
История паровоза начинается в 1922 году (по некоторым данным в 1924 году – прим. автора), когда он был произведен на одном из заводов Швеции. По заказу Советского Союза шведская компания «NOHAB» построила паровозы серии Эш, причем оплата за них производилась золотом. В 1933 году паровоз был передан в распоряжение Туркестано-Сибирской железной дороги, где обслуживал участки Турксиба.
Во время Великой Отечественной войны (восточный фронт Второй мировой войны – прим. автора) паровоз доставлял военные, промышленные и продовольственные грузы до передовой. Уже после войны, при очистке паровоза от слоев краски, железнодорожники обнаружили историческую надпись: «Смерть фашистским оккупантам!», а также множество залатанных пробоин и осколков.
«В годы войны создавались специальные формирования Народного комиссариата путей сообщения (НКПС). К паровозу прицеплялась теплушка, где находились ремонтники и локомотивные бригады. Это означало, что паровоз двигался без остановки: когда нужно было сделать перерыв, бригада менялась и отдыхала в теплушке. В прошлом году я смотрел фильм, посвященный этим бригадам. Они в годы войны вели поезда в Ленинграде. В их составе были не только ремонтники, но и врачи, и другие специалисты. Эти бригады приравнивались к участникам войны. Сами поезда шли один за другим, без сигналов. Я считаю, что железнодорожные войска сыграли свою важную роль в победе», – рассказывает почетный железнодорожник, бывший машинист-инструктор Владимир Васильевич Ульяненко, который сегодня является хранителем музея столичного локомотивного депо.
В 1945 году паровоз был передан в Жамбылское локомотивное депо, где почти 40 лет использовался для маневровых работ. В 1982 году на смену старой технике пришли тепловозы и электровозы. Тогда паровоз установили на постамент в депо, где он простоял 21 год. Затем, в честь столетия казахстанской железной дороги, паровоз перевезли в столицу – украшать привокзальную площадь.
В Таразе к паровозу относились совсем по-другому – он стоял там как памятник, и с его площадки часто выступали как с трибуны, в Астане ситуация оказалась совершенно иной.
«У нас его установили, но, к сожалению, все ограничилось только тем, что отрапортовали, нафотографировались – и на этом все», – подчеркивает почетный железнодорожник.
«У него нет статуса и нет никакой охраны. Летом бывает, что иду мимо, фотографирую, и всегда подходят бездомные, просят закурить. Но если бы там была полиция, этого бы не происходило. Это первое. Второе – это вокзал, а там люди. Иду, а тут ребенок залез фотографироваться, начинаешь объяснять, что это памятник, а в ответ люди сразу начинают проявлять агрессию», – говорит Ульяненко.
Работники столичного локомотивного депо своими силами поддерживают эстетический вид паровоза, освежая краской и проводя мелкий ремонт постамента.
«Жамалхан Асылханович Танкеев, когда был начальником, поручил покрасить паровоз автомобильной краской. Тогда и выяснилось, что его котел в двух местах пробит снарядом. Все сделали, отреставрировали, как должно быть. Помню, что даже бирка на котле и кран машиниста были из латуни. Все это украли бомжи, которые там живут: стекла побили, фонари поснимали. А где теперь найти буферный фонарь для этого паровоза? Это ведь не игрушка. Даже балласт, на котором лежат шпалы, выгребли. Он был из мраморной крошки, теперь щебенка», – возмущается Владимир Ульяненко.
Владимир Васильевич уверен, что нельзя забывать историю во всех ее проявлениях. Он подходит к столу и берет балалайку.
«На балалайке кто сейчас играет? Не найдешь такого. Я прошу, принесите мне домбру, но не новую, а раритетную, старую. Но старую никто не принесет, потому что знают – это культура, это душа народа. Вот этот паровоз – то же самое, это душа железной дороги, а мы не можем его сохранить. А ведь ему уже 100 лет. Представьте себе!» – восклицает Ульяненко.
«Не зря на всех станциях паровозы стоят как памятники. Это памятник локомотивостроению, памятник прошлому, потому что с паровозами связана вся великая история во всем мире. Кто создал паровоз – это великие люди!» – утверждает почетный железнодорожник. – Ветераны войны уходят, уходят труженики тыла, скоро их не будет. А этот паровоз останется, это часть эпохи, и нужно рассказывать об этом нашим внукам. Это история, и она не такая простая, как кажется», – считает он.
Общественное объединение «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта» неоднократно обращалось с просьбой в акимат о признании паровоза-памятника серии Эш-4161 элементом культурного наследия и включении его в список охраняемых объектов города.
«Но, к сожалению, мы до сих пор не можем добиться этого. Хотя паровозу нужно придать статус памятника. Его необходимо отреставрировать, и для этого акимату необходимо выделить деньги. Затем следует установить пост полиции. Только такое решение я вижу в этой ситуации» – поясняет он.
По его мнению, данная инициатива наглядно продемонстрировала бы дань уважения современных железнодорожников к трудам и достижениям старшего поколения, а также повысила бы статус тружеников стальной магистрали.
В связи с этим редакция «Власти» направила запрос в акимат с просьбой разъяснить ситуацию. В управлении культуры города Астаны сообщили, что «вопрос по признанию паровоза серии Эш-4161, как памятника историко-культурного наследия и включения его в государственный список памятников истории и культуры столицы был рассмотрен на заседании комиссии по охране памятников истории и культуры от 9 сентября 2022 года, где данный вопрос не был поддержан».
Технологическая мысль Швеции
Редакция «Власти» также посчитала нужным обратиться в посольство Швеции в Казахстане, чтобы узнать позицию королевства по данному вопросу и в целом рассмотреть эту важную историческую связь.
В диппредставительстве сообщили, что локомотив, изготовленный в 1922 году в Тролльхеттане шведской компанией «NOHAB», представлял собой важную главу в промышленном сотрудничестве между Швецией и Советским Союзом. Он был одним из 500 локомотивов, поставленных в рамках крупномасштабного торгового соглашения между двумя странами, и широко использовался на железных дорогах Казахстана с 1933 года.
В 2014 году тогдашний посол Швеции в Казахстане господин Манне Вэнгборг в сотрудничестве с местными властями установил информационную табличку, рассказывающую о шведском происхождении локомотива и его историческом пути.
«Это стало важным шагом в признании значимости локомотива как для шведского, так и для казахстанского наследия. Однако Посольство не играет непосредственной роли в процессе принятия решений о классификации исторических памятников в Казахстане. Но мы приветствуем возможности для обмена знаниями об общих для наших стран исторических объектах, а также усилия, направленные на сохранение такого наследия в хорошем состоянии для будущих поколений», – говорит посол Швеции в Казахстане Ева Пулано.
В то же время в посольстве надеются узнать больше о истории локомотива и планируют обратиться в «Центр шведской корпоративной и промышленной истории».
«Это частный институт в Упсале, который занимается исследованиями. Посольство также обратилось бы в компанию «NOHAB», первоначальному производителю локомотива, но она прекратила свою деятельность в 1979 году», – отмечает госпожа посол.
В заключение Ева Пулано добавила, что посольство отмечает усилия казахстанских железнодорожников и хранителей наследия, которые выступают за предоставление локомотиву официального статуса памятника культурного наследия.
«Учитывая его историческое значение как символа ранних шведско-казахстанских промышленных отношений и его роль в развитии железных дорог региона, посольство поддерживает инициативы, направленные на сохранение этого важного фрагмента истории», – сообщает она.
Паровозы для чрезвычайных ситуаций
Почетный железнодорожник Владимир Ульяненко уверен, что паровоз может функционировать и сегодня. Он вспоминает, что раньше в поселке Кушмурун Костанайской области даже существовала база запаса.
«Сейчас я не знаю, но раньше в управлении дороги был отдел, связанный с государственной безопасностью. Тогда все готовились на случай военных действий. А что нужно для того, чтобы такой паровоз снова поехал? Всего лишь дрова и уголь, и он будет работать. Поэтому паровозы стояли на базе запаса и их не списывали», – рассказывает Ульяненко.
Он поясняет, что в этом спецотделе работал один человек, который регулярно приезжал на базу для проверки. Был установлен свой норматив: растопка паровоза, проверка исправности, и через два-три часа паровоз должен был быть готов к рейсу.
«Потом я не знаю, что случилось, куда все это делось. Еще раз повторяю, что потихоньку все это уходит. Но этот паровоз навсегда останется, потому что он – родоначальник всех локомотивов», – делится Ульяненко.
В завершение Владимир Ульяненко добавляет, что, путешествуя по России, он часто встречает памятники паровозам: в Орске, Оренбурге, Челябинске.
«В Санкт-Петербурге есть целый музей. Там отношение другое, есть ретро-поезда. Я удивляюсь, там молодые ребята – машинисты второго класса. У нас даже электровозы толком не могут водить, а там паровозы водят – это ведь целое искусство! А какие там слесаря!» – завершает почетный железнодорожник.
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