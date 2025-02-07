Самый старый паровоз Астаны

Общественное объединение «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта» неоднократно обращалось с просьбой в акимат о признании паровоза-памятника серии Эш-4161 элементом культурного наследия и включении его в список охраняемых объектов города.

«Но, к сожалению, мы до сих пор не можем добиться этого. Хотя паровозу нужно придать статус памятника. Его необходимо отреставрировать, и для этого акимату необходимо выделить деньги. Затем следует установить пост полиции. Только такое решение я вижу в этой ситуации» – поясняет он.

По его мнению, данная инициатива наглядно продемонстрировала бы дань уважения современных железнодорожников к трудам и достижениям старшего поколения, а также повысила бы статус тружеников стальной магистрали.

В связи с этим редакция «Власти» направила запрос в акимат с просьбой разъяснить ситуацию. В управлении культуры города Астаны сообщили, что «вопрос по признанию паровоза серии Эш-4161, как памятника историко-культурного наследия и включения его в государственный список памятников истории и культуры столицы был рассмотрен на заседании комиссии по охране памятников истории и культуры от 9 сентября 2022 года, где данный вопрос не был поддержан».

Технологическая мысль Швеции

Редакция «Власти» также посчитала нужным обратиться в посольство Швеции в Казахстане, чтобы узнать позицию королевства по данному вопросу и в целом рассмотреть эту важную историческую связь.

В диппредставительстве сообщили, что локомотив, изготовленный в 1922 году в Тролльхеттане шведской компанией «NOHAB», представлял собой важную главу в промышленном сотрудничестве между Швецией и Советским Союзом. Он был одним из 500 локомотивов, поставленных в рамках крупномасштабного торгового соглашения между двумя странами, и широко использовался на железных дорогах Казахстана с 1933 года.

В 2014 году тогдашний посол Швеции в Казахстане господин Манне Вэнгборг в сотрудничестве с местными властями установил информационную табличку, рассказывающую о шведском происхождении локомотива и его историческом пути.