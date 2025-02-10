Маршрут на выносливость

В выходные водитель в основном старается выспаться. «Где-то 4 с половиной часа мы спим. Когда тепло - 5 часов, а когда холод, чтобы автобус согреть для людей, мы еще на полчаса раньше встаем. В 4:30 мы уже в парке, согреваем автобус, в 5 выезжаем».

«Конфликты возникают, потому что люди плохо знают Алматы. Очень много приезжих. Много ДТП, в которых погибают люди. Это всё из-за того, что пассажиры подходят и отвлекают водителей».

Пассажиры, рассказывает водитель, могут подойти и начать ругаться: «Почему туда не едешь, почему вовремя не приехал», - а я стою в пробке, должен с того конца города приехать сюда и они это не учитывают».

Иногда в пробке водители теряют время, предназначенное для перерыва.

Абдумалик считает, что зарплату водителей необходимо поднять: «Все подорожало, хлеб подорожал. Даже вот эти телефонные единицы, я кладу 5000 тенге, чтобы работать».

«Во время отстоя мы едем на заправку. Люди это не понимают. Время для отстоя не входит в зарплату. Это время убрали из нее. Город большой, ночью не успеваем заправить автобусы, поэтому часто по пути заправляемся. А заправки плохо работают! В итоге приходится стоять в очереди. Туалетов практически нет, даже если есть эти пластмассовые (биотуалеты), они забитые, вовремя их не чистят. У нас работа опасная. Но есть такие люди, как я, которые очень любят технику. У меня 20 лет стажа, я в любой парк могу зайти, хоть в Астану. Я родился в машине, я действительно любитель техники, мы учились по полгода, чтобы сесть за руль такого автобуса».

Что думают пассажиры

На остановке «Микрорайон Орбита-2» несколько пенсионерок ждут автобус №103. В качестве перевозок их все устраивает, единственное, что они хотели бы изменить - добавить остановки: «103 маршрут доезжает до этого парка, а потом едет до остановки “Кооперативный техникум” и у него нет остановок. Выше аль-Фараби нет остановок у 103 автобуса. Вот это отметьте, прямо вы вовремя пришли!», - говорит одна из женщин.

Владислав из микрорайона Орбита-4 не так много времени проводит в дороге, но несмотря на это, он сам как минимум пять раз попадал в ДТП будучи пассажиром автобуса. «Из-за пробок водители не успевают по маршруту и начинают в “шахматы играть”, друг друга обгонять. Еще в телефонах сидят, мимо остановки проезжают, бабушки не успевают выйти, резко двери закрывают, дети не могут выйти», - жалуется он.