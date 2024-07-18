В Казахстане снижены требования к водителям автобусов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, которые в числе прочего снижают требования к водителям автобусов.

Так, в числе поправок, внесенных на стадии обсуждения законопроекта в сенате, снижение возраст для получения прав категории D до 23 лет, а также необходимого стажа работы водителем - до трех лет. Депутаты объясняли необходимость внесения изменений дефицитом водителей.

Прежде получить права категории D для вождения автобуса вместимостью от 16 человек, допускались лица, достигшие 25-летнего возраста и имеющие водительский стаж не менее 5 лет.

В целом закон направлен на популяризацию экологически чистого транспорта и развитие инфраструктуры для электромобилей.

Закон, в частности, регулирует вопросы предоставления земельных участков общего пользования для электромобилей, размещение электростанций, в том числе, на землях особо охраняемых природных территорий. Вводится понятия «электромобиль» и «электрозарядная станция»».

Новые поправки дают право владельцам электромобилей бесплатно парковаться на коммунальных платных паковках, а также определяют полномочия государственных органов по разработке и утверждению правил проектирования, установки и технической эксплуатации электрозарядных станций в жилых зонах. Сопутствующим законом определяются штрафы за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, оборудованных для электромобилей.