«Метро должно стать не испытанием, а примером безопасного и удобного городского транспорта»

В декабре прошлого года на станции метро «Абай» в Алматы погиб 26-летний мужчина, упав на рельсы в метро. Он был инвалидом по зрению. По информации властей города, это был первый трагический инцидент с начала работы метрополитена в Алматы в 2011 году. До этого было три случая «несанкционированного проникновения к рельсовому пути» без пострадавших и увечий. Но до недавнего трагического случая не было никаких ограждений у проемов между вагонами.

После этого инцидента в середине января 2025 года на станциях метро начали устанавливать металлические опоры, на которые в последующем собираются поставить перегородки из стекла. Хотя акимат пообещал завершить работы по установке 66 ограждений на 11 станциях метро до конца января, в этот срок не удалось уложиться. В начале февраля на некоторых станциях появились перегородки из стекла.

Возмущение общества вызвало то, что эти перегородки будут временными и на них собираются потратить 14 миллионов тенге. Как объяснили в «Метрополитене» Алматы, это решение временное, потому что установка постоянных платформенных дверей (screen doors) занимает «значительное время».

В метро также утверждают, что временные перегородки делаются за счет эксплуатационных расходов метрополитена, без привлечения бюджетных средств. Тем не менее, издание TheVillage обнаружило на сайте госзакупок объявление на установку «защитных барьеров» на всех станциях на такую же сумму, причем на момент, когда опоры уже были установлены, по нему еще принимались заявки.

В метрополитене на вопросы «Власти» ответили, что это объявление не относится к установленным ограждениям, кроме того, оно ошибочное и его планировали убрать.

Как долго эти перегородки будут временными, и когда планируется установить платформенные двери, пока неясно. Но 10 февраля на станции метро «Райымбек батыра» были установлены новые временные ограждения, которые должны выполнять двойную функцию: служить защитным барьером и одновременно использоваться в качестве рекламных конструкций. При этом уже установленные железные ограждения, как сообщили в метрополитене, также проходят испытания и при необходимости будут демонтированы