«Метро должно стать не испытанием, а примером безопасного и удобного городского транспорта»

Общественники также подчеркивают, что пассажирам метро важно знать и соблюдать технику безопасности.

«Да, конечно, если бы эти барьеры в метро уже были установлены, этого [трагического] случая бы не произошло, – говорит Фаткулин. – Но ведь у нас на улице есть постоянно какие-то такие риски. Это техника безопасности, которую не все понимают, не все осознают. Да, поставят барьеры в метро, но невозможно поставить барьеры везде. Какое-то информационное сопровождение должно быть для людей».

Фаткулин рекомендует незрячим и слабовидящим не отказываться от сопровождения в транспорте, и использовать трость, которая обязательно должна быть в разложенном виде.

«Это опознавательный знак и это продолжение руки, которое позволяет ощупать препятствие. И неважно, какая это платформа, будь то лифт, эскалатор, вагон поезда, первое, что идет передо мной – это трость, это не раз меня спасало», – говорит он, добавляя, что его организация бесплатно обучает незрячих и слабовидящих ориентировке в пространстве и технике безопасности.

Касиет Омарова также подчеркивает, что важно, чтобы другие пассажиры знали, как помочь пассажиру с особыми потребностями. В 2017 году ее организация расклеила специальные наклейки в общественном транспорте с иллюстрациями и инструкциями на казахском и русском языках.

Метро Алматы входит в Международный союз общественного транспорта (UITP) – организацию, объединяющую более 1900 транспортных операторов со всего мира. Союз разрабатывает современные технологии для общественного транспорта и дает рекомендации о том, как их внедрять и применять.

Один из проектов организации – TRIPS (Transport Innovation for Persons with disabilities needs Satisfaction), в нем собраны рекомендации для внедрения инноваций в сфере мобильности.

В организации прогнозируют рост числа людей с инвалидностью в Европе из-за старения населения и роста хронических заболеваний после пандемии COVID-19, а также отмечают, что такие тенденции характерны и в других частях мира.

«Поэтому очень важно найти решения в области мобильности, подходящие как для пожилых людей, так и для людей с ограниченными возможностям», – отмечают в Международном союзе общественного транспорта.

По данным организации, посадка в транспорт и выход из него остаются самыми сложными этапами путешествия для человека с ограниченными возможностями. Другим социальным барьером является низкий уровень готовности других пассажиров и сотрудников транспорта помочь им.