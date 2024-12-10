На станции метро «Абай» в Алматы погиб человек

В Алматы во вторник погиб 26-летний мужчина, упав на рельсы в метро. Информацию подтвердили в департаменте полиции города.

Telegram-канал Qumash сообщил, что на станции метро «Абай», по словам очевидцев, на рельсы упал человек.

«Пассажиры начали толкать вагон, чтобы вытащить его. На место оперативно прибыли полиция и скорая», - говорилось в сообщении.

В департаменте полиции города сообщили, что «в результате несчастного случая погиб 26-летний мужчина, инвалид по зрению».

«По данному факту проводится расследование. Другие обстоятельства устанавливаются», - добавили в пресс-службе.

В метрополитене Алматы позже сообщили, что ЧП произошло в 15:41. Движение было остановлено, мужчину вытащили на перрон.

Вместе с тем продолжаются следственные действия, из-за чего станция «Абай» будет временно закрыта.

«Метрополитен работает в штатном режиме, однако до окончания следственных действий вход на станцию "Абай" временно закрыт, а также остановка поездов на указанной станции временно производиться не будет», - добавили в метрополитене.