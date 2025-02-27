К 2027 году в Алматы планируют ввести плату за въезд для старых автомобилей

В Алматы намерены вводить ограничения на въезд автомобилей старых экологических стандартов в определенные зоны, сообщил аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями Медеуского района в четверг. Нововведения ожидаются не раньше 2027 года.

«Мы уже приготовили и вынесли на обсуждение общественного совета и маслихата создание зон с низкими выбросами – Low emission zone», – сказал он.

Предполагается, что въезд в такие зоны для автомобилей, не соответствующих современным экологическим стандартам, станет платным. Однако владельцев электромобилей и экологичного транспорта ограничения не затронут.

«Мы разработали программу на 2025–2027 годы и надеемся, что за счет снижения промышленных выбросов, а также регулирования транспортного сектора сможем достичь ощутимых результатов», – также сказал Досаев.

По его словам, часть мероприятий будет реализована уже с лета, часть – с 1 июля, часть – с 1 августа.

«Во-первых, мы значительно повысим стоимость парковок в городе, как делают все большие города», – сказал аким, добавив, что приоритет будет отдаваться развитию скоростного общественного транспорта.

По словам Досаева, планируется, что основа транспортного каркаса будет готова к концу 2026 года, а первые ограничения – плату за въезд в определенные зоны – будут вводиться в 2027-м.

«Но надо приготовить эту систему, над этим работаем. В этом году с осени начнем внедрение интеллектуальной транспортной системы города, и в рамках нее как раз предусмотрим, как мы это все будем администрировать», – пояснил он.