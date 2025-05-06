На реконструкцию четырех фонтанов в Алматы потратят 5,6 млрд тенге

Аким Алматы Ерболат Досаев в своем отчете президенту доложил о реконструкции четырех фонтанов, которая началась в апреле. Как сообщила пресс-служба акимата, на это потратят 5,6 млрд тенге.

Напомним, что впервые за 15 лет будет проведен капитальный ремонт Восточного и Западного фонтанных комплексов у здания акимата, фонтана на площади Республики, а также у театра им. Г. Мусрепова.

«15 апреля заключен договор на сумму 5,6 млрд тенге», - указывается в сообщении.

Ранее в акимате отмечали, что фонтаны находятся в неудовлетворительном техническом состоянии: износ гидроизоляции, устаревшее насосное оборудование и системы фильтрации требуют комплексного обновления.

По информации акимата, будут усилены конструкции технических помещений, полностью заменены инженерные коммуникации, гидроизоляционное покрытие, обновлены насосные станции и системы фильтрации воды, а также внедрено автоматизированное управление и благоустроена прилегающая территория. Помимо этого будут заменены форсунки, светильники, чаши, подсветки, трубы, гранитные плиты и другие важные элементы фонтанов.

А для безопасности на фонтанных комплексах установят низковольтные светильники и сухостоящее насосное оборудование, исключающее риск поражения электрическим током.

При этом власти города пообещали сохранить исторический облик фонтанов.

Фонтан у здания театра им. Г. Мусрепова был построен в 1962 году, а восточный и западный фонтаны у акимата и фонтан на площади Республики – в 1979 году.