Парламент принял отчет правительства по исполнению бюджета

Парламент Казахстана в пятницу в ходе совместного заседания палат принял отчет правительства и Высшей аудиторской палаты по исполнению бюджета за 2023 год. По итогам обсуждения документ поддержали 48 депутатов сената и один воздержался, а из депутатов мажилиса 73 проголосовали «за», воздержались семь депутатов и против проголосовали 14 депутатов от «Ак жола» и Народной партии Казахстана.

По правительственному отчету, доходы бюджета за 2023 года исполнены на 99,9%, расходы - на 99,6%. Активы Национального фонда увеличились на 13,4% и составили $60 млрд.

«В 2023 году в планах развития 26 государственных органов по 59 стратегическим направлениям предусмотрено достижение 177 макро- и 282 целевых индикаторов. По итогам года достигнуто 69 или 39% макроиндикаторов и 237 или 84% целевых индикаторов. А данные по 86 макроиндикаторам и 27 - 9,6% целевым индикаторам будут опубликованы во втором полугодии текущего года. На достижение этих стратегических целей и индикаторов государственными органами направлено 21,4 трлн. тенге направил», - сказал министр финансов Мади Такиев.

По данным главы Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, до весны работавшего премьер-министром, ключевой проблемой исполнения бюджета кабинетом министров является хронический дефицит бюджета.

«В последние годы расходы имеют значительную динамику роста. При этом их обеспеченность ненефтяными доходами колеблется на уровне 50%. Оставшийся разрыв в основном покрывается за счет трансфертов из Национального фонда и привлечения займов. Поэтому недостаточно просто удерживать дефицит. Нужны долгосрочные планы по формированию бездефицитного бюджета», - заявил он.

Кроме того, широкое использование инструмента займов «также повышает риски долговой нагрузки». Как напомнил Смаилов, уже сейчас расходы на погашение и обслуживание долга составляют более 17% от всех поступлений бюджета. Пик оплаты по долгам 10-летней давности, по оценкам Высшей аудиторской палаты, приходится на 2024-2025 годы.

По его мнению, важно расширить перечень базовых показателей долговой устойчивости для обеспечения качественной оценки его текущего состояния. А заемные средства должны направляться на индустриальные и инфраструктурные проекты, которые «должны генерировать доходы».

Для повышения налоговой базы Смаилов считает важным продолжить усиливать налоговое администрирование и пересмотреть применение отдельных налоговых льгот.

«К сожалению, объемы выявляемых финансовых нарушений и фактов неэффективного управления государственными ресурсами остаются достаточно высокими. Всего, согласно данным Правительства и результатам проведенных аудитов всеми органами госаудита, сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 489 млрд тенге», - констатировал председатель ВАП, отметив, что за последние шесть лет из 178 рекомендаций палаты исполнено только 65%.

Лидер фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев заявил, что члены его партии будут голосовать против по трем причинам - провал правительства в обеспечении доходов бюджета, хроническое раздвоение расходной политики правительства: рост расходов на затратные программы и сокращение финансирования реального сектора и из-за сохраняющейся «паразитарной роли госпредприятий».

«С учётом этих и других, повторяющихся каждый год претензий к использованию народных денег, фракция «Ак жол» предлагает наделить мажилис правом проведения парламентских расследований по фактам бюджетных нарушений и коррупции, выявляемым Высшей аудиторской палатой. На основании вышеизложенного, демпартия «Ак жол» считает работу предыдущего правительства за 2023 год неудовлетворительной и голосует против предложенного отчёта», - заявил Перуашев.

Аналогичную позицию высказал и руководитель фракции «Народной партии Казахстана» Мегеррам Магеррамов. Он также указал на «устоявшиеся постоянные тенденции» - это закрытие каждого отчетного года с дефицитом бюджета.

«Считаем, что настало время перенести центр внимания с количественных показателей расходов на качество, эффективность и конечные результаты. До сих пор мы не видим крупных комплексных программ по стратегическим направлениям экономики, которые обеспечивали бы быструю экономическую отдачу и решение неотложных социальных вопросов. Именно в этом направлении, по нашему мнению, правительство должно сконцентрировать значительные финансовые ресурсы. Вынуждены признать, что правительство по результатам 2023 года показало свою неспособность к планированию и рациональному использованию бюджета», - подчеркнул он.

Лидер фракции формально оппозиционной партии ОСДП Асхат Рахимжанов считает, что в отчете правительства «практически не раскрываются актуальные аспекты социального благополучия среднестатистического казахстанца, констатируется механическое освоение средств и количественное достижение показателей результатов». А представленные как достигнутые, социальные и экономические эффекты от реализации бюджетных инвестиционных проектов являются неизмеримыми, обобщенными и обезличенными, а по ряду расходов и вовсе отсутствуют. Он говорил о повышении тарифов на коммунальные услуги более, чем на 20% и низком повышении зарплат и пособий, подчеркнув, что «население еще больше беднеет».

Тем не менее, фракция партии ОСДП не стала голосовать против отчета правительства, а лишь воздержалась.