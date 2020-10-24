​Организаторы ARTBAT FEST: «Возможно, без пандемии мы бы не придумали выставку в супермаркете»

Что происходит с ARTBAT FEST?

Веселова: Вышло так, что мы перевернули логику действий: не провели фестиваль в прошлом году, когда это следовало сделать, но провели в 2020, когда это оказалось почти невозможно. В этом году ARTBAT FEST вообще юбилейный − ему исполнилось 10 лет. Но из-за того, что нынешний год совсем непонятный, мы не можем планировать дальше недели. Обычно осенью у нас была череда открытий: мероприятия начинались одно за другим, но сейчас у нас мобильная или текучая структура. И если у нас появляется возможность провести выставку, открыть какой-то проект, мы это быстро организуем в рамках ARTBAT FEST. Кроме того, фестиваль получился растянутым во времени. Обычно у нас был концентрированный месяц мероприятий, а сейчас всё началось в сентябре и будет продолжаться, по меньшей мере, до декабря.

Традиционно фестивалем мы открывали день города. Но поскольку сейчас другая ситуация, и большая часть мероприятий проходит онлайн, то единственным оффлайн событием была выставка «Проявленная пленка». В ней участвовали два фотографа: Алим Хайдаров и Бауыржан Сабитов. И она получилась совсем не парадной. Обычно на таких выставках вы видите сильно глянцевые снимки с достопримечательностями, но у нас вместо этого были необработанные снимки людей. И благодаря пленке удалось добиться такого состояния, когда ты не способен определить где новая фотография, а где старая. В результате в них стала прочитываться тоска. По моим ощущениям Алматы − осенний город. И хотя это приятное время года, оно наполнено ностальгией и ожиданием неизбежности застоя. И этот проект как будто бы отразил дух всех остальных.

В этом году нас поддержала организация CEC ARTSLINK и мы впервые получили возможность выплачивать гонорары художникам. Они же выступили партнерами этой выставки в Esentai Gourmet. Но даже несмотря на возобновление каких-то активностей, художникам сейчас очень сложно, да вообще всем сложно. И речь идет не только о финансовой стороне, но и духовной. Мы ничего не можем спрогнозировать как раньше, мы не можем отвечать за свои действия, став игрушками в руках вируса. И нынешнее внимание к физическому благополучию будет чревато большими психическими потрясениями. Поэтому мы и решили не просто раздать деньги художникам, но провести какие-то мероприятия, чтобы взбодрить их и зрителей. Когда мы думали об этом гранте, мы поняли, что единственное доступное публичное пространство сейчас − супермаркеты. Они стабильно будут открытыми. Беспокоясь о духовной составляющей, мы решили поиграть с этим противоречием, когда все волнуются только за физическое состояние.

Еще в этом году мы запускаем очередной курс Школы художественного жеста вместе с Фондом Сорос-Казахстан. Во время карантина мы проводили несколько лекций, они не были профессионально записанными, но мы опробовали онлайн формат и затем перевели школу на него. Для этого мы записали большой пул лекций по философии, истории искусства и арт-менеджменту, который постепенно будут выкладываться в свободный доступ. И школа в этом году будет двуязычной: часть лекций у нас записана на русском языке с казахскими субтитрами, другая часть, наоборот. И школа посвящена правам человека.

А расползание ARTBAT FEST на множество проектов − это вынужденный шаг, связанный с деньгами и невозможностью провести более масштабное событие или симптом институциональной проблемы, о которой вы часто рассуждаете?

Слудский: Я вообще смотрю на это немного иначе. Думаю, что римская цифра X — это больше не про юбилей фестиваля, а про коллаборации с кем-то. Часто они обозначаются именно таким символом. Но вообще мы хотели уходить в формат Центрально-Азиатской биеннале, тестировать его и привозить команды людей, которые будут собирать эти мероприятия. Но так вышло, что никого сейчас не привезешь и это подталкивает нас уйти в формат биеннале, продолжительность которого в среднем составляет полгода. И сейчас у нас такой период, когда мы делаем сплошные коллаборации. Все приобрело какую-то аморфную структуру, у которой нет таймлайна и это очень в духе нынешнего момента, потому что мир оказался в периоде безвременья. У нас появляются какие-то идеи, и в силу нынешних обстоятельств и ограничений на них тратится меньше ресурсов. И они будут воплощаться до той поры, пока нам будет комфортно, пока денег будет хватить и пока зрители будут голодны до этого. Мы лишили себя структуры, и в какой-то степени действительно институциональной. Но нужно признать, что прежний формат проиграл. Отчасти, конечно, причина в деньгах − из-за этого ARTBAT FEST не случился в прошлом году. Но в этом году причиной проигрыша стала комбинация ситуации с коронавирусом и деньгами. Хотя деньги здесь второстепенны: даже если бы у нас был миллион долларов, мы бы смогли разве что поставить скульптуры в городе.

Вообще же я считаю, что нынешняя остановка очень кстати. Все предыдущие годы мы делали гораздо больше, чем успевали осмыслить. На нашем арт-рынке достаточно людей, которые делают не так много активностей, но сопровождают их большими пиар-кампаниями. У нас выходило с точностью до наоборот. И этот год мы занимаемся сайтами, диджитал-направлением в целом. Это дает хорошие результаты и это то, чем сейчас, на мой взгляд, должны заниматься креативные институции. Мы внезапно оказались в мета-пространстве, где галереи из Нью-Йорка, Берлина и любых других городов, включая наш фестиваль, стали одной территорией культуры. И это то, чего нельзя было добиться в повседневной обстановке. Поэтому логично посвятить это время нашим прошлым действиям, и мы этим как раз сейчас заняты.

Веселова: Я думаю, нынешний период можно считать проверкой на гибкость. Раньше мы много говорили о быстром перемещении людей и информации, и сейчас мы проверяем состоятельность этих утверждений. Плюс, возможно, в других обстоятельствах мы бы не придумали выставку в супермаркете. А это оказалось хорошей идеей.