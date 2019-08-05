Фестиваль, которого не было

Параллельно с этим процессом жители городов начинают чувствовать все большую сопричастность с пространством, где проходит их жизнь. Они вовлекаются в жизнь своих городов и хотят принимать в ней непосредственное участие. Растет запрос на качественные, комфортные, инклюзивные и интересные городские пространства. И здесь нельзя обойтись без искусства.

Осенью прошлого года команда ежегодного международного фестиваля ARTBAT FEST была приглашена, на тот момент еще в Астану для развития территорий столицы. В настоящее время пешеходная часть улицы имени Азербайджана Мамбетова носит название Арбат. Планировалось продление этой пешеходной зоны в сторону улицы Абая. Для апробации данной идеи и был выбран фестиваль.

История ARTBAT FEST началась с пешеходной части улицы Жибек Жолы, в народе называемой Арбатом, отсюда и название мероприятия. Кроме этого, фестиваль успел зарекомендовать себя, как открывающий новые территория для искусства и культуры в Алматы. Так случилось с опустевшим трамвайным депо: в 2016 году в рамках фестиваля там прошла выставка молодых казахстанских художников. В том же году на территории алматинского ботанического сада были выставлены работы казахстанских и международных художников из природных материалов, объединенные тематикой «Симбиоз». В 2017 году ARTBAT FEST вышел из «зоны комфорта» и часть фестиваля прошла в недавно присоединённом к городу районе Алгабас. В том же году был впервые использован как выставочное пространство цокольная пристройка кинотеатра «Арман».

Помимо эстетико-художественных задач, фестиваль старается быть полезным городу и в его развитии, как места жительства большого количества людей. Он использует современное искусство для того, чтобы повышать качество жизни горожан в разных аспектах: от очевидного предоставления качественного культурного досуга и площадки для реализации их творческого потенциала до формирования идентичности города и преодоления сегрегации между разными его частями.

В столице на данный момент есть несколько стратегических точек, которые город стремится развивать в качестве мест городского досуга. Именно на них было решено сделать акцент в формировании программы ARTBAT FEST ASTANA.

Так, специальная программа мероприятий, включающая кинопоказы, театральные представления, пикники, лекции и мастер-классы, должна была пройти на столичном Арбате. Изюминкой же ее должна была стать движущаяся платформа, которая как бы приглашала людей прогуляться вслед за ней. Яркая передвижная архитектурная инсталляция - площадкой̆ для музыкальных концертов, выступления уличных театров - должна была двигаться по перекрытой на несколько выходных дней проезжей части улицы Мамбетова между улицами Кенесары хана и Абая.