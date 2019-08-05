Фестиваль, которого не было

Оля Веселова, философ и куратор, специально для Vласти
Иллюстрации - предлагавшиеся объекты фестиваля в столице в 2019 году
Экономика современных городов все больше начинает формироваться вокруг обслуживания постоянно растущего свободного времени их жителей. Городские власти вкладывают средства в организацию досуга для горожан, а они в ответ тратят средства в объектах малого и среднего бизнеса, которые отчисляют налоги в городской бюджет. Таким образом, город, проводя фестивали, выставки, концерты, театральные постановки, создает условия, чтобы у кафе, ресторанов, баров, магазинов, различных развлекательных услуг был потребитель. В то же время горожане получают новые впечатления, яркие события для себя и своих близких.
Параллельно с этим процессом жители городов начинают чувствовать все большую сопричастность с пространством, где проходит их жизнь. Они вовлекаются в жизнь своих городов и хотят принимать в ней непосредственное участие. Растет запрос на качественные, комфортные, инклюзивные и интересные городские пространства. И здесь нельзя обойтись без искусства.
Осенью прошлого года команда ежегодного международного фестиваля ARTBAT FEST была приглашена, на тот момент еще в Астану для развития территорий столицы. В настоящее время пешеходная часть улицы имени Азербайджана Мамбетова носит название Арбат. Планировалось продление этой пешеходной зоны в сторону улицы Абая. Для апробации данной идеи и был выбран фестиваль.
История ARTBAT FEST началась с пешеходной части улицы Жибек Жолы, в народе называемой Арбатом, отсюда и название мероприятия. Кроме этого, фестиваль успел зарекомендовать себя, как открывающий новые территория для искусства и культуры в Алматы. Так случилось с опустевшим трамвайным депо: в 2016 году в рамках фестиваля там прошла выставка молодых казахстанских художников. В том же году на территории алматинского ботанического сада были выставлены работы казахстанских и международных художников из природных материалов, объединенные тематикой «Симбиоз». В 2017 году ARTBAT FEST вышел из «зоны комфорта» и часть фестиваля прошла в недавно присоединённом к городу районе Алгабас. В том же году был впервые использован как выставочное пространство цокольная пристройка кинотеатра «Арман».
Помимо эстетико-художественных задач, фестиваль старается быть полезным городу и в его развитии, как места жительства большого количества людей. Он использует современное искусство для того, чтобы повышать качество жизни горожан в разных аспектах: от очевидного предоставления качественного культурного досуга и площадки для реализации их творческого потенциала до формирования идентичности города и преодоления сегрегации между разными его частями.
В столице на данный момент есть несколько стратегических точек, которые город стремится развивать в качестве мест городского досуга. Именно на них было решено сделать акцент в формировании программы ARTBAT FEST ASTANA.
Так, специальная программа мероприятий, включающая кинопоказы, театральные представления, пикники, лекции и мастер-классы, должна была пройти на столичном Арбате. Изюминкой же ее должна была стать движущаяся платформа, которая как бы приглашала людей прогуляться вслед за ней. Яркая передвижная архитектурная инсталляция - площадкой̆ для музыкальных концертов, выступления уличных театров - должна была двигаться по перекрытой на несколько выходных дней проезжей части улицы Мамбетова между улицами Кенесары хана и Абая.
Большая часть ARTBAT FEST ASTANA по задумке авторов должна была быть посвящена активации набережной реки Есиль и развитии ее туристического потенциала. Проект «Смотровая» - это зона для снятия городского стресса с видом на реку, представляющая собой специально разработанную уличную мебель с встроенный музыкой.
Для арт-активации набережной было запланировано преображение одного или нескольких прогулочных катеров на реке Есиль, а также специальная шоу программа на плотах.
От жилого комплекса Grand Alatau до парка им. Ататюрка российский куратор Сергей Ковалевский задумал расположить основную паблик арт программу фестиваля. Предлагаемая концепция «дополнения реальности» улиц, набережных и парков столицы лежит в рамках глобальной гуманитарной стратегии развития городского воображения – системы художественно-проектных и культурно-коммуникативных действий по историческому и пространственному осознанию. Ковалевский хотел поговорить о «степи в городе».
«В случае Астаны – столицы государства, одномоментно (с исторической точки зрения) построенной̆ в центре Великой степи раскрываются определенные смысловые перспективы для проявления контуров некой «степной урбаники». Именно с такой бытийно-исторической стороной дела имеет концептуально-художественный подход к проектированию инфраструктуры городского воображения. Здесь мега-полис встречается с мега-природным образованием, здесь Великая степь должна передать городу, стремящемуся стать мировым, существенный̆ импульс энергии земли и реактивировать собственный̆ эко-культурный̆ потенциал», - рассуждал в своем концепте куратор.
Также автор проводил параллели между вертикальной архитектурой города и горизонталью ландшафта степи. В лонг лист художников, которые по замыслу Ковалевского должны были раскрыть этот замысел входили такие признанные и широко известные имена, как арт-группа «Кызыл трактор», Асхат Ахмедияров, Елена и Виктор Воробьевы, Гульнур Мукажанова, Сырлыбек Бекботаев, Валерий Руппель, Александр Пономарев, Леонид Тишков, Александр Константинов, Валерий Казас, Ксавье Жюйо, Катарина Гроссе, Sambre, Самуэль Сальседо, Матей Андраз Вогринчич, Садок Бен-Давид и другие.
Добиться резонанса среди широкой международной и казахстанской аудитории призван был проект Флорентина Хофмана. Рассматривалось несколько форматов его участия в фестивале. Во-первых, привоз его знаменитой «Резиновой уточки» в Казахстан. Во-вторых, художник посетил Казахстан для исследования. Основываясь на визуальных впечатлениях и рассказах о городе, художник предложил установить гигантское яйцо фламинго с общественным пространством внутри. Флорентина сильно впечатлила легенда о птице Самрук и факт о том, что фламинго гнездятся в Кургальджинском заповеднике.
Также в рамках фестиваля планировалась Школа для молодых художников по созданию лэнд-арт объектов, которые должны были расположиться на территории недавно открытого Ботанического сада. Были договоренности и о выставках от многолетних международных партнеров ARTBAT FEST. К примеру, выставка китайского современного искусства от нью-йоркской Ethan Coen gallery, выставка современного искусства Индии от Clark house gallery или выставка в партнерстве с российским Фондом В. Смирнова и К. Сорокина.
Современное искусство – это постоянный обмен, это площадка для диалога. В связи с этим было важно включить в программу фестиваля в этом году и программу международных резиденций для казахстанских художников.
Бюджет на празднование Дня столицы было решено оптимизировать. Фестиваль попал под сокращение. И эта программа осталась только на бумаге. Ранее фестиваль с десятилетней историей получил отказ в поддержке от акимата Алматы. Два этих обстоятельства повлияли на то, что в этом году фестиваль не будет проводится нигде.
В год без фестиваля один из его со-основателей и арт-директор Владислав Слудский вспоминает о том, как он начинался.
Как и все важные вещи в жизни фестиваль начался случайно и без какого-либо плана или долгосрочной стратегии. Проcто группа молодых коллег, которые много путешествовали и хотели видеть в своем городе некоторые признаки тех культурных форматов, которые привлекали их в других городах. В далеком 2010 это была очень “горизонтальная” инициатива практически без бюджета, контрактов или, скажем, правильного подхода к курированию и экспонированию. Мы хотели дать художникам пространство для диалога с людьми и к нашему удивлению пришел весь город. Я помню семью, которая пришла сначала днем, а потом я увидел их уже ближе к полуночи, переодевшимися и с причесанными детьми в белых рубашках. Культура работает сразу, мы все генетически предрасположены испытывать перед этим большим и размытым словом некоторую кроткость, как если бы там была тайна, которую нельзя разгадать. И она там есть, потому что Стэнфордский профессор и нейролог Роберт Сапольский утверждает, что человек начинает создавать искусство в пещерах примерно в то же время, в которое мы начинаем декодировать символы, в том числе и символы опасности. А это значит что потребность создавать - это эволюционных механизм.
И мы создавали. Вместе с художниками и коллегами со всего мира на протяжении 9-ти лет мы жили и дышали идеями, которые потом могли бы показать городу. В рамках фестиваля мы сделали около 130 различных скульптур, от небольших site-specific интервенций вроде проекта “Пища для ума” со студентами под чутким кураторским взглядом Кендалл Генри из Нью-Йорка до действительно масштабных и сложных вещей, как, например, работа Тима Радя “Чем больше света, тем меньше видно” на крыше Трех Богатырей, которые сейчас пытаются закатать в алюминиевый сюртук.
За 9 лет бесплатных образовательных программ, выставок, паблик арта и обменных программ мы познакомились с десятками замечательных людей и, что еще важнее, познакомили этих людей с нашим красивым, динамичным и молодым городом, который полноправно считается финансовой и культурной столицей Центральной Азии. В первые годы некоторые произведения ломали и одно из них было из цемента, что говорит о серьезности намерений вандалов. Это также подтверждает старую мысль о том, что люди боятся того, чего не понимают. За 9 лет мы справились и с этим.
От непонимания неподготовленный и случайный зритель пришел к тому, что теперь искусством недовольны хотя бы на уровне диалога, а новое поколение, выросшее на наших глазах, активно посещает культурные события, которые частично формируют их образ мышления и ценности. Фестиваль не только открыл эффективный и работающий формат, но и породил целую плеяду проектов, которые нас скопировали, но на это даже приятно не злиться, потому что культура размножается спорами, как грибы. И в отличии от устоявшегося стереотипа, что это все некие эфемерные, неисчисляемые процессы с точки зрения экономики и политики мы можем с уверенностью утверждать что ARTBAT FEST сделал город лучше за пределами обычного досуга, который обычно ошибочно причисляют к подобным проектам.
Это, безусловно, синергия и интересное притягивает друг друга, поэтому параллельно с нами развивались и другие качественные проекты в виде театральных и кино-фестивалей, открытия галерей и остальных процессов, так или иначе перекликающихся с нашей миссией и действиями. Все это наполнило город, сформировало его идентичность и помогло его жителям осознать пространство и историю места, которое мы все делим под одним слегка загазованным небом.
Слово «фестиваль» происходит от латинского festivus - праздник. И в этом смысле наш праздник закончился, потому что за 10 лет сильно изменился контекст и праздновать как будто немного неуместно. Вместо этого мы с командой пришли к осознанию того, что нужно мылить регионально и включать в наши культурные процессы еще и соседние страны и их культурные полюсы. Поэтому в этом году мы решили взять паузу и подумать над созданием похожего, но иного формата выставки, которая, надеюсь, скоро вернется и будет продолжать начатое нами в 2010-м на тогда еще неотреставрированном проспекте Жибек Жолы.