В гастрономе Esentai Mall пройдет выставка современного искусства

С 16 октября по 2 ноября в Алматы пройдет выставка современного искусства "Пища для ума". Причем пройдет она в гастрономе Esentai Gourmet, сообщают организаторы.

«Новая реальность, в которой мы начали существовать с 17 ноября 2019 года, ознаменована переосмыслением публичных пространств. Место встречи человека и города сместилось с парков, музеев и театров на улицы и супермаркеты. На пересечении этих новых и старых общественных пространств иронично сплетаются две витальные потребности человека: с одной стороны мы не можем жить без пищи и прогулок, с другой, без культуры и искусства», - отмечается в пресс-релизе.

Следуя новым правилам, «Евразийский Культурный Альянс» совместно с Esentai Gourmet организовали выставку современного искусства в гастрономе. 13 художников и 1 театр создают произведения искусства, так или иначе касающиеся темы еды, потребления, брэндинга и пандемии. Выставка организована в рамках серии культурных инициатив, приуроченных к 10-летию фестиваля современного искусства ARTBAT FEST при поддержке CEC ArtsLink.

На выставке представлены работы художников Аиды Адильбек, Айсулу Шайкеновой, Анвара Мусрепова, арт-группы «Убери локти» (Ирина Дмитровская и Вероника Тришина), Балнуры Нусиповой, Бауыржана Сабитова, Бахыт Бубикановой, Валерия Руппеля, Виолетты Богдановой, Дарии Темирхан, Елены и Виктора Воробьевых, Зои Фальковой, участников лаборатории инклюзивного театра «Действие буквально»: Ляззат Ханим, Марины Гафуровой, Молдакула Нарымбетова, Мұратбек Тұрбай, Тахира Яхьярова, Улана Джапарова, Фатимы Омир.

Основанная в 2011 году некоммерческая организация «Евразийский Культурный Альянс» занимается поддержкой̆ и развитием современного искусства Казахстана, а также консультирует частные и корпоративные коллекции с 2010 года.