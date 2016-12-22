​В бюджет поступит 1,3 млрд тенге штрафов за завышение цен на лекарства

Дмитрий Мазоренко, Vласть

Фото Жанары Каримовой

Бюджетные поступления от штрафов за завышение цен на лекарства составят 1,32 млрд тенге. В следующем году работа по регулированию и стабилизации цен на лекарства будет продолжена, заявил вице-министр национальной экономики Марат Кусаинов, сообщает в четверг Казинформ.

«Мы провели несколько расследований в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, Астане и Алматы, по которым возбуждены уголовные и административные дела. В результате в бюджет поступит штраф на сумму 1 миллиард 321 миллион тенге за выявленные данными расследованиями нарушений. В следующем году работа по регулированию и стабилизации цен на лекарства будет продолжена», - сказал Кусаинов, отвечая на вопросы депутатов во время рассмотрения законопроекта по вопросам конкуренции.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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