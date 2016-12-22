​В бюджет поступит 1,3 млрд тенге штрафов за завышение цен на лекарства

Дмитрий Мазоренко, Vласть
Фото Жанары Каримовой
Бюджетные поступления от штрафов за завышение цен на лекарства составят 1,32 млрд тенге. В следующем году работа по регулированию и стабилизации цен на лекарства будет продолжена, заявил вице-министр национальной экономики Марат Кусаинов, сообщает в четверг Казинформ.
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