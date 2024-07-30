Бесплатное питание будут получать все школьники Казахстана с 1 сентября

С 1 сентября во всех регионах Казахстана начнется масштабирование проекта по предоставлению бесплатного и льготного питания школьникам в рамках «Социального кошелька», сообщила пресс-служба правительства.

В кабмине напомнили, что с конца 2023 года в стране в пилотном режиме реализуются такие сервисы, как предоставление лекарственных средств отдельным категориям граждан, бесплатного и льготного питания в школах.

«По предоставлению лекарств подключены 43 организации, реализовано 30 тыс. рецептов; по бесплатному и льготному питанию в школах – 93 организации, выдано 27 тыс. обедов. Разработчики “Социального кошелька” намерены распространить успешный опыт данных пилотов», - отметили в правительстве.

Отмечается, что «Социальный кошелек» должен облегчить гражданам получение мер государственной поддержки, поскольку все инструменты находятся в приложении eGov, ваучеры выписываются персонализировано, что исключает возможность незаконных приписок.

Планируется, что до конца года по горячему питанию и по лекарствам продукт будет доступен всем казахстанцам.

Помимо этого, в рамках «Социального кошелька» дополнительно прорабатывается запуск пилотных проектов по монетизации денежных средств, закупу технических средств реабилитации для лиц с инвалидностью; оказанию адресной помощи социально уязвимым слоям населения в покупке продуктов питания из перечня социально значимых; предоставление ваучеров для потребителей товарного газа из числа социально уязвимых категорий и ваучеров для компенсации повышения цен на ГСМ.