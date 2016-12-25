Российский военный самолет ТУ-154 с артистами и журналистами на борту потерпел крушение над Черным морем

Самолет ТУ-154, вылетевший из Сочи в 5.20 утра в воскресенье, через 20 минут пропал с радаров, сообщают российские СМИ. Самолет направлялся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию. Минобороны России подтвердило, что самолет рухнул в Черное море. На борту находился 91 человек.

В самолете были военнослужащие российских Вооруженных сил, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять журналистов, среди них - сотрудники телеканалов "Звезда" и "Первый", а также члены экипажа.

По предварительным данным, причиной падения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в силовых структурах.

О катастрофе проинформирован президент Российской Федерации Владимир Путин.

Российский Интерфакс со ссылкой на источник сообщает, что найдено предположительное место падения самолета:

"При обследовании акватории в 6-8 километрах от берега обнаружено масляное пятно, которое, как предполагается, могло явиться следствием падения в этом месте самолета. Туда направлены спасательные суда", — заявил источник.

Минобороны подтвердило эту информацию, сообщив, что обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

Следственный Комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

Ту-154 прибыл в Сочи с подмосковного аэродрома Чкаловский для дозаправки.

Meduza со ссылкой на РЕН-ТВ сообщает не подтвержденную официально информацию о том, что на борту могла находится Елизавета Глинка, больше известная, как Доктор Лиза. Источник издания Life сообщает, что доктор Лиза должна была быть на борту Ту-154, но в итоге "не прошла предполетный контроль", и в Сирию не полетела.

СМИ сообщают, что в Сочи - ясная погода, гражданские рейсы не отменены.

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