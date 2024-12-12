Он посетит социальные объекты региона
Токаев прибыл в область Жетысу
фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в область Жетысу.

Как сообщила пресс-служба президента, он посетит промышленные и социальные объекты региона.

Ранее на этой неделе Токаев посетил Актюбинскую область.

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