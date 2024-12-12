На отца Шерзата Полата завели уголовное дело

Адвокат Аскар Каймаков сообщил, что на Каржаубая Нурымова, отца убитого в Талгаре подростка Шерзата Полата, завели уголовное дело.

«Сегодня в отношении Каржаубая Нурымова полицией начато досудебное расследование по ст. 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)», - написал он в Facebook.

Также Каймаков сообщил, что представители Нурымова не просили его задерживать, как заявили об этом полицейские. В то же время постановление суда, которым Каржаубаю назначено 15 суток ареста, адвокат назвал незаконным, отметив, что судом были допущены грубые нарушения, но не уточнил какие.

«Родственники не давали согласия на опубликование личной переписки погибшего Нурканата», - также заявил адвокат.

10 декабря прошли похороны дяди убитого подростка Шерзата Полата, найденного накануне мертвым на окраине Талгара. В полиции заявили, что «на данном этапе следствия каких-либо признаков криминального характера не установлено» и что семья погибшего Ш. Полата все время находилась под охраной полицейских, но каких-либо угроз им не поступало.

В тот же день после похорон был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов, а в ночь на 11 декабря суд назначил ему 15 суток ареста «за нарушение общественного порядка» - статья 434 Кодекса об административных правонарушениях. В полиции заявили, что он выражался нецензурной бранью, приставал к обществу и угрожал полицейскому ножом».

Незадолго до этого агентство КазТАГ сообщило, что Нурымов взобрался на крышу грузового автомобиля и ждал встречи с журналистами. На месте собралось большое количество силовиков.