Парковка в аэропорту Алматы подорожает с 2025 года

Новые тарифы вводятся с 1 января
С 1 января 2025 года вводятся новые тарифы на парковку в аэропорту Алматы «в рамках постоянной работы по обеспечению высококачественных услуг парковки и с учетом растущих эксплуатационных расходов», сообщила пресс-служба аэропорта.
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