Сагинтаев недоволен реализацией отопительного сезона в Темиртау

«Вот сейчас в докладе наших министров было сказано, что по некоторым регионам имеются вопросы. По Темиртау. С начала отопительного сезона зафиксировано 17 аварийных остановок на ТЭЦ-2 «Арселор Миталл Темиртау». Сегодня в 6.20 утра на Темиртауской ТЭЦ-2 остановили котел №2, при том что два котла стоят на ремонте. В отдельные дни недогрев сетевой воды доходит до 15 градусов от норматива. Температура в жилых домах темиртаусцев составляет 16 градусов. А вовремя резкого снижения температуры на улице и вовсе доходит до 12 градусов», - рассказал о проблеме Сагинтаев.

«Действительно последние три дня у темиртауской ТЭЦ-2 ситуация осложнилась. Она связана с аварийным выходом из строя котлов №5 и №2, - признался Абдибеков. - Однако, три котла в работе постоянно находятся. Тепловые сети подогреваются с пониженными параметрами. 70 - на подаче, 40 - на обратке, недогрев порядка 12 градусов».

По словам главы региона, принимаются меры по ликвидации последствий аварий. В частности, на сегодняшний день на ремонте находится котел №2, и после обеда его уже запустят. Котел №5 будет запущен завтра.

«Сегодня ремонтные бригады приступили к работе», - заверил Абдибеков.

«Кроме этого, реальная стабилизация 29-му числу пойдет после завершения капитального ремонта котла №1. Сейчас он вышел в режим пуско-наладочных работ. Стабилизируем параметры. Это нам позволит удержать в резерве котел и обеспечивать заданные параметры по теплоносителям», - добавил аким.

«Нурмухамбет Капаниевич, не надо гордиться тем, что вы подаете тепло 12 градусов. И на всю страну заявляете, что ни разу не было, чтобы вы не подавали (тепло). Мне кажется – это неправильно», - прервал Абдибекова премьер.

«Мы признаем это, Бахытжан Абдирович», - чуть тише ответил глава региона.

«И непонятно, почему капитальный ремонт котла №1 только завершается. Получается, что со стороны наших министерств тоже плохо промониторили. Постоянно же проводим селекторные совещания, всем говорим, получается нормально. У нас есть энергонадзор, другие госорганы, поверхностно подходят. А когда проблема перед Новым годом, начинаем кидаться, кто виноват. А в итоге люди страдают, можно же было не доводить это все до Нового года! Скажите, когда будет нормальное тепло в домах города Темиртау. Какого числа? Сегодня, завтра, послезавтра? Чего ожидает темиртраусцев в ближайшие дни?, - возмутился Сагинтаев.

В свою очередь, Абдибеков заверил, что нормальная температура в квартирах Темиртау установится только 30 декабря.