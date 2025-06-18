Казахстан возьмет кредит у Международного банка реконструкции на обеспечение сел качественной связью

Казахстан возьмет у Международного банка реконструкции и развития 13 млрд японских иен (около 46,7 млрд тенге) на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в селах. Соответствующий закон «О ратификации Соглашения о займе (Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития» принял в среду в ходе пленарного заседания мажилис.

Как отмечается в заключении профильного комитета мажилиса, сумма займа определена в размере 13 083 100 000 японских иен со сроком погашения 12 лет, включая льготный период до 15 апреля 2028 года. Деньги пойдут на обеспечение доступа жителей сельских населенных пунктов к высококачественной и устойчивой инфраструктуре широкополосной связи в необслуживаемых либо недостаточно обслуживаемых районах Казахстана.

«Проект охватит 1 123 села, где проживает порядка 2,3 млн граждан (более 500 тыс. домохозяйств - В.), и будет реализован за три года, в период с 2025 года по 2027 год: в 2025 году – 286 сельских населенных пунктов, в 2026 году – 446 и в 2027 году – 391», - уточнил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

По словам министра, общий объем инвестиций составит порядка 84 млрд тенге, где до 50% капитальных затрат будут субсидированы в рамках проекта. Он также уточнил, что участие в конкурсе смогут принять национальные операторы связи, имеющие не менее 350 собственных абонентов и подтвержденную финансовую устойчивость. А максимальный размер субсидий на один подпроект составит до 250 млн тенге.