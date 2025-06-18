Казахстан возьмет кредит у Международного банка реконструкции на обеспечение сел качественной связью

Соответствующий закон принял мажилис
Тамара Вааль, Астана, Власть
Казахстан возьмет у Международного банка реконструкции и развития 13 млрд японских иен (около 46,7 млрд тенге) на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в селах. Соответствующий закон «О ратификации Соглашения о займе (Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития» принял в среду в ходе пленарного заседания мажилис.
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