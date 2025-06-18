Фонд медстрахования и «Правительство для граждан» станут субъектами финмониторинга
Некоммерческие организации в Казахстане будут проверять на подозрительные операции
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Фонд обязательного медицинского страхования останется в числе субъектов, подлежащих финансовому мониторингу, и к нему присоединятся операторы сотовой связи, госкорпорация «Правительство для граждан», а также биржевые брокеры. Эти нормы содержатся в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении принял мажилис. Кроме того, депутаты внесли поправку, предусматривающую мониторинг подозрительных операций некоммерческих организаций.

«После первого чтения члены рабочей группы рассмотрели и приняли ряд норм. А именно проведение уполномоченным органом по финмониторингу анализа и мониторинга подозрительных операций некоммерческих организаций. Введение обязательной проверки наличия контактов гражданина, претендующего на должность руководящего работника финансового учреждения, с лицами, способствующими отмыванию доходов», - сказал депутат Мурат Ергешбаев.

Кроме того, депутаты снизили порог по операциям по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей, ввозу в Казахстан либо вывозу культурных ценностей с 45 млн тенге до 1 млн тенге, установили порог для операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, подлежащих финансовому мониторингу.

В целом законом введены новые субъекты финансового мониторинга – это организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, операторы сотовой связи, государственная корпорация «Правительство для граждан». При этом если в изначальной редакции законопроекта из этого списка был исключен Фонд обязательного медицинского страхования, то депутаты его вернули. Также они закрепили понятие «финансирование оружия массового уничтожения» и ввели запрет на учреждение банков-ширм.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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