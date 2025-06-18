Некоммерческие организации в Казахстане будут проверять на подозрительные операции

Фонд медстрахования и «Правительство для граждан» станут субъектами финмониторинга
Тамара Вааль, Астана, Власть
Фонд обязательного медицинского страхования останется в числе субъектов, подлежащих финансовому мониторингу, и к нему присоединятся операторы сотовой связи, госкорпорация «Правительство для граждан», а также биржевые брокеры. Эти нормы содержатся в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении принял мажилис. Кроме того, депутаты внесли поправку, предусматривающую мониторинг подозрительных операций некоммерческих организаций.
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