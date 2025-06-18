Бектенов предлагает передавать инвесторам пустующие здания и земельные участки в моногородах

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область провел республиканское совещание по развитию моногородов. На совещании обсуждались новые подходы с учетом поручений президента.

Всего в Казахстане насчитывается 20 моногородов, где проживает порядка 1,5 млн человек. По данным министерства национальной экономики, на их долю приходится свыше трети общего объема промышленного производства – по итогам 2024 года этот показатель составил 36,4%.

Бектенов снова заявил о том, что нужно рассматривать моногорода как «точки роста» и концентрации новых возможностей.

«Эти города могут и должны стать примерами того, как в небольших городах создается индустрия будущего. Нужно сделать упор на диверсификацию экономики моногородов. Это позволит так поднять их экономику, что они смогут выйти из списка моногородов», - сказал премьер.

Он привел в пример устойчивую динамику роста и диверсификации экономики города Экибастуза, где важную роль сыграли запуск проекта по строительству ферросплавного завода с созданием более 800 рабочих мест, а также формирование индустриальной зоны. Сейчас Экибастуз, по словам Бектенова, трансформируется в многопрофильный город с более разнообразной экономической структурой, что делает статус моногорода для него неактуальным.

Премьер-министр также подчеркнул, что ключевым условием устойчивого развития является создание рабочих мест и формирование благоприятных условий для предпринимателей и инвесторов.

«Мы можем в каждом городе строить больницы, школы, стадионы и другие соцобъекты, но если не будет работы – никто не останется там жить. Поэтому нам нужно привлекать инвесторов, создавать им необходимые условия. Необходимо предлагать им пустующие здания и земельные участки, открывать там новые производства. Если не будет таких методов, то не будет и развития», - заявил он.

Для обеспечения системной трансформации премьер-министр дал ряд конкретных поручений. До 1 декабря акиматам Карагандинской и Атырауской областей необходимо ускорить создание индустриальных зон в городах Балхаш и Кульсары, акиматам Улытау и Актюбинской областей – активизировать аналогичную работу в Сатпаеве и Хромтау.

Вместе с тем акиматам областей совместно с министерством промышленности и строительства поставлена задача определить готовые производственные площадки для реализации программы малых промышленных зон в моногородах до 1 октября.

А фонду «Самрук-Казына», холдингу «Байтерек» совместно с акиматами областей поручено до 1 декабря обеспечить масштабирование долгосрочных договоров и офтейк-контрактов в моногородах, в том числе в рамках реализации национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», министерствам национальной экономики, цифрового развития, сельского хозяйства, туризма и спорта, науки и высшего образования и акиматам областей – до 1 декабря выработать меры по определению новых драйверов роста экономики моногородов с учетом конкретных инвестиционных проектов, а министерству науки и высшего образования совместно с акиматами – проработать вопрос снижения дефицита технических специалистов в моногородах.

Кроме того, Бектенов поручил министерству транспорта совместно с акиматам областей и АО «НК «ҚазАвтоЖол» до 1 октября внести предложения по развитию сервисной деятельности вблизи моногородов, расположенных вдоль крупных транспортных коридоров.