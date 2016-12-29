Назначен президент АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»

«По согласованию с Правительством Республики Казахстан Президентом АО «Национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» назначен Ергазы Нургалиев», - говорится в распространенном сообщении.

Нургалиев родился 4 июня 1954 года в Восточно-Казахстанской области, окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности «Архитектура», в 2001 году завершил обучение в Московском Международном эколого-политологическом университете по специальности «Юриспруденция». В 1977 году был направлен на космодром Байконур для прохождения срочной службы в звании лейтенанта строительных войск. В период с 1977 по 1979 годы служил в подразделениях 130 строительного Главка МО СССР. Работал на строительстве стартовых и технических комплексов ракет-носителей «Протон», «Энергия-Буран» космодрома Байконур. Затем работал на различных инженерных должностях в управлении капитального строительства космодрома. В 1989 году был назначен первым заместителем председателя исполнительного комитета ленинского городского Совета народных депутатов.

В структуре, созданной впервые администрации города Ленинска, с 1992 по 1995 год занимал должности главного архитектора города, заместителя главы администрации города Ленинска, председателя городского территориального комитета по государственному имуществу.

В условиях аренды космического комплекса «Байконур» в 1995 году, распоряжением президента Назарбаева Н.А. был назначен Специальным представителем президента на космодроме Байконур.

С 2005 по 2007 год работал заместителем генерального директора, Первым заместителем генерального директора совместного казахстанско-российского предприятия «Байтерек». С 2007 по 2014 год занимал должность ответственного секретаря национального космического агентства РК. В связи с реорганизацией национального космического агентства работал заместителем председателя Аэрокосмического комитета министерства по инвестициям и развитию РК, с ноября 2016 года занимал аналогичную должность в Аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.