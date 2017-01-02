Каныш Тулеушин покинет правление фонда «Даму»

Каныш Тулеушин покинет пост председателя правления фонда «Даму» 5 января, который он занимал с февраля 2016 года. Свое решение он объяснил желанием поступить в одну из лучших бизнес-школ мира и необходимостью тщательно готовиться к вступительным экзаменам, сообщил Тулеушин в воскресенье вечером на своей странице в Facebook.

«Хотел сообщить, что я покидаю Фонд Даму с 5 января для достижения своей следующей цели. 3 года я откладывал поступление в одну из топ бизнес-школ мира для получения MBA. И в этом году я уже подал документы в MIT и собираюсь также подать в другие лучшие университеты мира. Для полноценной подготовки нужно много свободного времени, в конце января у меня уже первые экзамены. Поэтому я пришел к такому решению еще в октябре месяце прошлого года, согласовал с руководством правительства и холдинга «Байтерек» и получил одобрение», - пояснил он.

Тулеушин также рассказал, что за время своей работы он выделил четыре ключевые проблемы, которые сдерживают развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане. Среди них он выделил длительность получения решений по банковским займам, сбор большого пакета документов для их получения, потребность в дешевом и длинном финансировании, а также отраслевые ограничения по программам поддержки.

Тулеушин родился 6 декабря 1983 года в городе Караганда. Является выпускником программы «Болашак». В 2006 году с окончил Университет Оксфорд Брукс, получив степень магистра инновационного менеджмента. Также имеет диплом Евразийского Национального Университета по специальности финансы и кредит.

В разные годы работал бухгалтером-операционистом в АО «Темірбанк», затем был назначен начальником расчетно-кассового отдела. Также занимал должности консультанта в АО «Национальный центр научно-технической информации», главного эксперта в АО «Центр развития торговой политики». В 2007 году возглавил управление инновационной политики в министерстве индустрии и торговли.

С 2008 по 2011 работал консультантом, затем заведующий сектором и заместителем заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента. В 2011 году был назначен вице-министром индустрии и новых технологий. В 2013 года был назначен на должность управляющего директора-члена правления Холдинга «Байтерек». В феврале 2016 года возглавил фонд «Даму».

Фото со страницы Тулеушина в Facebook