5665 автомобилей утилизировали казахстанцы в 2016 году

Всего за месяц действия программы по выкупу старых автомобилей, казахстанцы сдали на утилизацию 5665 машин, сообщил в пятницу на брифинге управляющий директор, оператор РОП (расширенные обязательства производителей) Рустам Темирбек. Он также сообщил, что в текущем году программа будет запущена с 16 января и по планам ежемесячно казахстанцы будут сдавать на утилизацию до 3500 машин.

«С 21 ноября по 30 декабря было собрано 5665 автомобилей. Лидером по сбору автомобилей стал город Шымкент, который собрал 764, на втором месте город Костанай – 688 авто и завершает тройку город Алматы, который собрал 496 авто. Самые популярные модели, как мы и предполагали - это авто советского производства, российского. Это «копейки», «пятерки», «шестерки», ГАЗ 3110. Самым старым автомобилем стал «москвич» 1948 года, который был сдан в городе Уральск, и самым молодым – автомобиль 2007 года. Средний возраст автомобилей варьируется от 25 до 30 лет», - сообщил Темирбек.

Он напомнил, что, согласно программе, прием автомобилей разделен на две категории: первая – полная комплектация, за которую предусматривается выплата в размере 150 тысяч тенге, и неполная комплектация – 48 тысяч тенге.

«В основном, население сдавало автомобили по первой категории, по 150 тысяч тенге. Только шесть авто были принято по второй категории и получили компенсацию в размере 48 тысяч тенге. По итогам 2016 года общая сумма компенсаций за автомобили составила порядка 850 млн тенге, из них по второй категории – это 288 тысяч тенге», - рассказал он.

Изначально министерством энергетики была одобрена денежная квота на выкуп 10 тысяч автомобилей. И так как 5665 автомобилей выкуплены в прошлом году, остаток квоты переходит на текущий год.

«Мы планируем продолжить принимать данные авто уже с 16 января 2017 года. Но при этом, хотелось бы отметить, что такие регионы, как Костанай, Актобе и Уральск освоили свою квоту. И там временно прием не будет происходить. Но хотелось бы сразу успокоить жителей данных регионов, на текущий момент мы утверждаем в министерстве энергетики дополнительную квоту на 2017 год. По планам нашим, с 25 января будет одобрена новая квота, и мы начнем в этих регионах принимать автомобили», - заверил Темирбек.

В целом, по подсчетам оператора, ежемесячно, в среднем, планируется принимать на утилизацию порядка 3500 авто в месяц, или около 40 тысяч машин за год.

Кроме того, с 1 февраля пункты сбора РОП будут не только принимать автомобили, но и займутся их экологической утилизацией. Также рассматривается возможность создания мобильных пунктов сбора.