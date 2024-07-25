Производство автомобилей в Казахстане в первом полугодии снизилось на 14,6%

За первые шесть месяцев 2024 года в Казахстане произведено 62 435 автомобилей, на 14,6% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает «Қазақстанның Автокөлік Одағы» со ссылкой на данные бюро национальной статистики.

По его данным, общая стоимость произведенных автомобилей составила 814,4 млрд тенге.

Снижение производства в автосоюзе объяснили «изменениями на рынке».

«Неконтролируемый импорт старых и новых автомобилей «серыми» дилерами, которые не соответствуют Техническому регламенту ЕАЭС, по-прежнему угрожает экономической безопасности страны и создает серьезные проблемы для потребителей», - говорится в сообщении объединения.

По информации ҚАО, за шесть месяцев в Костанае на заводе Allur произведено 38 691 единиц техники (-12,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года), в Алматы (на заводах Hyundai Trans Kazakhstan, Hyundai Trans Almaty) - 19 330 легковых и коммерческих автомобилей (-22,4%), в Семее (СемАЗ, Daewoo Bus Kazakhstan) – 2 528 единиц коммерческой техники (+17%), в Сарани (завод QazTehna) – 644 единицы техники (+45%), в Кокшетау (КАМАЗ-Инжиниринг) - 415 единиц коммерческой техники (-24,8%).