Кемельбек Ойшыбаев покинул пост председателя правления АО «РТРК «Казахстан»

Председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Кемельбек Ойшыбаев покинул свой пост по собственному желанию. Об этом он во вторник написал в своем аккаунте в Facebook.

«Сегодня решил уйти с должности председателя правления АО «РТРК «Казахстан». За короткое время работы познакомился с прекрасным коллективом, увидел высокий профессионализм. Уверен, что у телерадиокомпании большое будущее. Удалось заложить некоторые системные изменения в процессы корпорации. Надеюсь, изменения дадут хороший результат в виде высоких рейтингов», - написал он.

Ойшыбаев также добавил, что работа в корпорации была для него большим опытом.

«Благодарен и коллективу и всем друзьям в ФБ, которые подсказывали и поддерживали в изменениях в работе», - отметил он.

В различные годы Ойшыбаев работал корреспондентом в информационном агентстве «Интерфакс-Казахстан», занимал руководящие должности в АО «Казахтелеком», был заместителем главного редактора республиканской газеты «Казахстан - Заман», занимал должность первого заместителя генерального директора Казмедиацентра, а также исполняющим обязанности директора РГУ «Служба центральных коммуникаций».

Фото со страницы в Facebook