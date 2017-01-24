Кемельбек Ойшыбаев покинул пост председателя правления АО «РТРК «Казахстан»

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Кемельбек Ойшыбаев покинул свой пост по собственному желанию. Об этом он во вторник написал в своем аккаунте в Facebook.

«Сегодня решил уйти с должности председателя правления АО «РТРК «Казахстан». За короткое время работы познакомился с прекрасным коллективом, увидел высокий профессионализм. Уверен, что у телерадиокомпании большое будущее. Удалось заложить некоторые системные изменения в процессы корпорации. Надеюсь, изменения дадут хороший результат в виде высоких рейтингов», - написал он.

Ойшыбаев также добавил, что работа в корпорации была для него большим опытом.

«Благодарен и коллективу и всем друзьям в ФБ, которые подсказывали и поддерживали в изменениях в работе», - отметил он.

В различные годы Ойшыбаев работал корреспондентом в информационном агентстве «Интерфакс-Казахстан», занимал руководящие должности в АО «Казахтелеком», был заместителем главного редактора республиканской газеты «Казахстан - Заман», занимал должность первого заместителя генерального директора Казмедиацентра, а также исполняющим обязанности директора РГУ «Служба центральных коммуникаций».

Фото со страницы в Facebook

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