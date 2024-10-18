Журналист Данияр Адилбеков приговорен к 4,5 годам лишения свободы

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал журналиста Данияра Адилбекова в заведомо ложном доносе о совершении преступления и распространении ложной информации, приговорив его к 4,5 годам лишения свободы.

«Суд приговорил: Адилбекова Данияра признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 419 частью 3, 274 частью 2 пунктом 3 уголовного кодекса Казахстана. И назначить наказание по статье 274 части 2 пункту 3 уголовного кодекса (распространение заведомо ложной информации) в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, по статье 419 части 3 уголовного кодекса (заведомо ложный донос о совершении преступления) в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев. По совокупности уголовных правонарушений путем замены менее строгого наказания более строгим наказанием окончательно назначить Адилбекову 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбиванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — зачитала приговор судя Асель Мукушова.

Второго обвиняемого Ерлана Саудегерова суд признал виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 28 частью 3, 419 частью 3 уголовного кодекса и окончательно назначил наказание в 3 года условно, установив пробационный контроль.

В апреле департамент полиции Астаны подтвердил задержание Данияра Адилбекова. Тогда сообщалось, что против него было возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации о совершении преступления. Позднее дело переквалифицировали на «заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого, особо тяжкого преступления». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Дело было заведено из-за публикаций в Telegram-канале «Дикая Орда» о поставках нефтепродуктов, курируемых вице-министром энергетики Ерланом Аккенженовым. Адилбекова также обвиняют в распространении заведомо ложной информации из-за публикаций в Telegram-канале о председателе правления столичного аэропорта Юсуфе Рашеде Альджаудере и о главном редакторе издания El Media Гульжан Ергалиевой.

В апреле этого года информагентство КазТАГ опубликовало письмо Данияра Адилбекова, в котором он призвал независимые СМИ провести расследование его дела. Журналист также заявил, что его «судят за правду те, кто разворовывает страну и лоббирует интересы эксклюзивного покупателя казахстанской нефти Vitol».

В мае этого года более десяти казахстанских журналистов обратились к президенту и органам безопасности, призывая освободить Адилбекова из-под стражи и обеспечить прозрачное расследование дела.

16 октября в ходе прений прокурор Данияр Кайдаров попросил Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны признать виновным журналиста Данияра Адилбекова по статье 419, часть 3, Уголовного кодекса (заведомо ложный донос о совершении преступления) и по статье 274, часть 2 пункта 3 (распространение заведомо ложной информации), и окончательно назначить ему пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. А нефтетрейдеру Ерлану Саудегерову, который якобы передал материалы журналисту для публикации, 4 года колонии.

Гражданский иск потерпевшей Ергалиевой суд постановил удовлетворить частично.

«Взыскать с Адилбекова в пользу Ергалиевой компенсацию морального вреда в 500 тыс. тенге и представительстве расходы в размере 1,7 млн. тенге. А также в доход государства госпошлину в размере 1 846 тенге. Установить осужденному срок для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска — в течение 3 суток после приговора в законную силу. По истечению срока для добровольного исполнения приговор суда подлежит исполнению в принудительном порядке. В удовлетворении гражданского иска Ергалиевой в части взыскания материального ущерба в размере 14,79 млн. тенге отказать», — также зачитала судья.

Кроме того, она постановила взыскать в доход государства процессуальные издержки по делу за проведение экспертиз: с Адилбекова в сумме 123 232 тенге, с Саудегерова - 841 тенге. Взыскать с Адилбекова и Саудегерова в фонд компенсации потерпевших принудительный платеж в размере 20 МРП (73 840 тенге) с каждого.