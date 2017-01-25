Дуйсенова назначена министром труда и соцзащиты населения

Жанара Каримова, Vласть

Бывший глава реорганизованного министерства здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения. Соответствующий указ президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликован в среду.

52-летняя Тамара Дуйсенова с 27 июня 2013 года работала министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, после его рефорирования в августе 2014 года заняла пост министра здравоохранения и социального развития.

В разные годы занимала посты старшего экономиста в различных компаниях, с 1994 — 1997 годы работала советником, заместителем и первым заместителем акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

С 1997 по 1999 год была первым заместителем акима города Шымкента, а с 1999 по 2002 годы занимала пост заместителя акима ЮКО. В 2002–2006 годы была вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. В 2006 году Дуйсенова снова вернулась на пост заместителя акима Южно-Казахстанской области и проработала на этой должности два года.

С 2008 года по 2013 год работала ответственным секретарем министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, в феврале того же года была назначена вице-министром труда и социальной защиты населения страны, а в июне исполняющей обязанности министра труда и соцзащиты населения Казахстана.

Фото Службы центральных коммуникаций

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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