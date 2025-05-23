Судмедэксперты на суде заявили, что Шерзата Полата можно было спасти

Нужно было оказать своевременную медицинскую помощь
В пятницу, 23 мая, продолжилось судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Полата. Были допрошены судебно-медицинский эксперт Талгара Мухит Кушеров и независимый эксперт Тахир Халимназаров.
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