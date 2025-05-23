Судмедэксперты на суде заявили, что Шерзата Полата можно было спасти

В пятницу, 23 мая, продолжилось судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Полата. Были допрошены судебно-медицинский эксперт Талгара Мухит Кушеров и независимый эксперт Тахир Халимназаров.

«Непосредственной причиной смерти является колото-резаное ранение грудной клетки слева, повреждение левого легкого и гемоторакс плевральной полости», - сообщил Кушеров.

Также он обнаружил кровоподтеки под правым глазом и ссадины. Ссадины были также на пальцах рук и левой голени Шерзата. На затылке был кровоподтек.

Адвокат потерпевшей стороны Мейрман Шекеев спросил эксперта о том, был ли шанс спасти жизнь Шерзата Полата, «если бы его не преследовали после ранения, он не убегал и его не били».

«Если бы было сделано хирургическое вмешательство и (оказана - В.) неотложная медицинская помощь, была пополнена кровь, то можно было его спасти», - ответил Кушеров.

Затем на допрос потерпевшей стороной был вызван эксперт Тахир Халимназаров, который год назад выступал на суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Он также подтвердил, что причиной смерти стала потеря крови.

«Мною было обнаружено полтора литра потерянной крови. Это еще та, которая осталась в теле, мы не знаем, сколько вытекло до попадания в больницу <...> Если бы была оказана помощь еще до потери первого литра, можно было спасти», - добавил он.